«Рома» — «Торино». Прогноз: распиаренный Белотти вновь отбегает вхолостую

5 января на стадионе «Олимпико» в матче 18-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Торино». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты считают римлян фаворитом поединка. Сделать ставку на Эдина Джеко и компанию в букмекерских конторах можно за 1.50. Победа «быков» оценивается аналитиками коэффициентом 6.70.

Прогноз матча «Рома» — «Торино» (05.01.2020)

После двухнедельной паузы из спячки выходит Серии А. «Рома» может записать себе в актив первую часть сезона. Римляне вышли в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала встретятся с бельгийским «Гентом», а во внутреннем первенстве Джеко и компания идут на четвёртой строчке.

«Торино» — типичный середняк итальянской Серии А. «Быки» идут на десятой строчке в чемпионате, немало забивают, но пропускают ещё больше. За некогда распиаренного Белотти никто не собирается выкладывать 100 млн, а других громких новостей о команде Вальтера Маццарри не дождёшься.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Роме». Матч пройдёт на «Олимпико», и аналитики верят в победу хозяев. Поставить на римлян можно за 1.50, что не слишком привлекательно с точки зрения потенциальной прибыли. На наш взгляд, можно пойти на осознанный риск.

Победа «Ромы» всухую доступна в конторах за коэффициент 2.75, и это уже куда интереснее. У римлян в нынешнем сезоне в Серии А три победы без пропущенных голов, а также две нулевые ничьи с «Сампдорией» и «Интером». Коллектив Паулу Фонсеки умеет надёжно действовать в обороне.

У «Торино» в пассиве шесть матчей без забитых мячей. На дистанции в 17 туров это не трагедия, но и «Рома» представляет из себя один из сильнейших клубов страны, которому забить на выезде не так-то просто. У «быков» серьёзные проблемы с грандами Серии А. Недостаток мастерства сказывается на команде Вальтера Маццарри в самый неподходящий момент.

С соперниками, входящими в топ-4 Серии А, у «Торино» следующие результаты: 0:4 с «Лацио», 0:1 с «Ювентусом» и 0:3 с «Интером». За три встречи с грандами «быки» ни разу не отличились. Так почему команда Вальтера Маццарри должна забить «Роме»? Оборону римлян многие недооценивают, хотя Паулу Фонсека проделал великолепную работу.

У «Ромы» 17 пропущенных за 17 туров. Столько же у «Ювентуса», на один меньше у «Лацио» при игре в запасе, у «Интера» — 14. Сами римляне сумеют отличиться хотя бы раз с огромной вероятностью. У «Торино» оборона на уровне аутсайдеров, а нападение коллектива Паулу Фонсеки входит в топ-4 по количеству забитых мячей.

Всегда есть шанс на шальной гол «Торино», реализацию стандартного положения или глупую ошибку римлян в обороне, но дело в потенциальной прибыли. Шансы на проход ставки около 50%, если не больше, а букмекеры дают вкусный коэффициент 2.75. На дистанции подобные варианты достойны проверки.

Ставка на матч «Рома» — «Торино»

«Торино» сыграл с тремя представителями топ-4 Серии А и выдал следующие результаты: 0:4 с «Лацио», 0:1 с «Ювентусом» и 0:3 с «Интером». С коэффициентом 2.75 мы поставим на победу «Ромы» всухую. Римляне входят в четвёрку лучших команд Италии, как по действиям в нападении, так и по надёжности оборонительных построений.

Ставка: победа «Ромы» всухую с коэффициентом 2.75.

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