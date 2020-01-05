Канада — Россия. Прогноз: Лафренье ответит Брагину на унизительные 0:6

5 января в матче финала молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная Канады в Остраве сыграет с Россией. Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Дэйла Хантера в основное время можно с коэффициентом 2.02.

Анализ матча Канада U20 — Россия U20 (05.01.2020)

Мы уже успели соскучиться по классическим финалам между сборными Канады и России, которые в последние годы стали редкостью среди любых возрастов. И вот молодёжный чемпионат мира — 2020 приготовил то, на что многие надеялись с самого четвертьфинала. Путь до главного матча турнира у команд получился разным, но второй очной встречи в Чехии избежать не удалось. Вот и замечательно.

Россияне уверенно задушили Швейцарию в четвертьфинале (3:1), а вот в полуфинале заставили понервничать. Поединок со Швецией получился невероятно качельным и упорным, хотя вряд ли кто-то ожидал чего-то ещё. Дело в итоге дошло до овертайма, где всё решил Иван Морозов. Он долго молчал на МЧМ-2020 и оформил дубль в ключевой момент (5:4 ОТ).

Строго говоря, итоговая победа подопечных Валерия Брагина кажется справедливой. Они смотрелись получше соперника, хотя «тре крунур» в отдельных эпизодах впечатляли. В остальном достаточно посмотреть на статистику бросков — 44:25. Скандинавы хуже обычного двигали шайбу и регулярно терялись под высоким прессингом.

Им сильно помогли неубедительные действия Ярослава Аскарова, который, прямо скажем, отыграл ниже своего уровня и не выручил. Голкипер СКА пропустил четыре шайбы с 20 бросков, в двух заключительных случаях не разглядев момент броска. Валерий Брагин уже сообщил, что в финале с первых минут появится Амир Мифтахов, и это логично.

Тем не менее наших хоккеистов следует похвалить. Шведы великолепно смотрелись в предыдущих матчах, а тут крайне редко выходили на убойные позиции. У них полно исполнителей с отменным броском, они умеют перекрывать обзор на «пятаке» и выигрывать позицию. Но в целом с защитой россиян «тре крунур» справлялись так себе.

Разумеется, у сборной России никуда не делись проблемы с глупыми удалениями, которые (вместе со слабой игрой вратаря) и едва не привели к вылету. Три шайбы из четырёх были пропущены в меньшинстве, для решающих стадий это никудышный показатель. Зато непосредственно в равных составах всё выглядело более чем солидно.

Путь сборной Канады по плей-офф оказался необычайно простым. Для начала они выпороли словаков (6:1) — худшую команду из числа тех, что всё же сумели выйти из группы. В первом периоде варианты у «рыцарей татры» ещё имелись, но уже к 31-й минуте они горели со счётом 0:5. Оставшееся время превратилось в тренировку.

В полуфинале североамериканцев ждали тягучие и вязкие финны, способные задушить системным хоккеем кого угодно. Там всё закончилось ещё быстрее: 3:0 после четырёх минут и 4:0 к исходу 15-й минуты. Суоми старались хоть как-то оживить интригу, но после такого дебюта никаких шансов у них не было. Не получилось даже забить гол престижа (5:0).

Вообще-то сборная России могла рассчитывать на кое-какое преимущество в свежести, ведь свой полуфинал она начала на четыре часа раньше, а играть придётся второй день подряд. По факту получилось иначе: россияне потратили уйму нервов, сил и эмоций в полуфинале, а «кленовые листья» по сути сняли все вопросы за 15 минут, после чего играли в режиме экономии энергии.

Словом, всё говорит о том, что команду Брагина ожидает тяжёлое испытание. Сборная Канады на групповом этапе и в матчах плей-офф — это два разных коллектива, а тут ещё и восхитительный источник мотивации в виде унизительных 0:6 образца недельной давности. Разумеется, подопечные Дэйла Хантера выскочат как гориллы из клетки и постараются закатать соперника в лёд.

Потому необычайно важно выстоять в стартовые минуты. Поддерживать высочайший уровень интенсивности на протяжении 60 минут крайне сложно, так что дальше наверняка станет попроще. Стоит рассмотреть победу сборной Канады в первом периоде за 2.44. Альтернативный вариант — гол Канады в первые 10 минут за 2.50.

Букмекеры считают россиян аутсайдерами финала, что вызывает вопросы. В дебюте у подопечных Валерия Брагина наверняка возникнут трудности, но крепость характера они уже доказали накануне. Эти хоккеисты умеют вытягивать себя за волосы из болота, а после яркой победы над Швецией им уже совсем нечего бояться. Проверим итоговую победу россиян за 2.24. По классу соперники как минимум сопоставимы.

Ставки на матч Канада U20 — Россия U20

Россияне потратили уйму нервов, сил и эмоций в полуфинале, а «кленовые листья» сняли все вопросы за 15 минут. Сборная Канады на групповом этапе и в матчах плей-офф — это два разных коллектива, а тут ещё и восхитительный источник мотивации в виде унизительных 0:6 образца недельной давности. Разумеется, подопечные Дэйла Хантера выскочат как гориллы из клетки и постараются закатать соперника в лёд. Проверим быстрый гол канадцев.

Ставка №1: Канада забьёт в первые 10 минут за 2.50.

Ставка №2: итоговая победа России за 2.24.