«Филадельфия» — «Оклахома». Прогноз: разъярённый Эмбиид отыграется на «Тандер»

7 января на паркете «Веллс Фарго-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» примет «Оклахому». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты считают «Сиксерс» явным фаворитом встречи. Сделать ставку на Джоэла Эмбиида и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.35. Победа «Тандер» оценивается аналитиками коэффициентом 3.52.

Прогноз матча «Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома Сити-Тандер» (7.01.2020)

В последнее время «Филадельфия» и «Оклахома» демонстрируют абсолютно противоположные результаты. «Сиксерс», обладая одной из сильнейших стартовых пятёрок в лиге, проиграли в четырёх подряд матчах и откатились на пятое место в Восточной конференции. Лишиться преимущества домашней площадки уже с первого раунда плей-офф команде Бретта Брауна не рекомендуется.

«Оклахома» одержала пять побед подряд и не просто закрепилась в кубковой восьмёрке на Западе, а уже начинает посматривать в сторону топ-4. Крис Пол раскрылся в роли ментора, Жильжо-Александер продолжает прогрессировать, Галлинари и Адамс держат достаточно высокий уровень, а Шрёдер даёт огня со скамейки.

Аналитики считают явным фаворитом «Филадельфию», что легко объясняется местом проведения матча. У «Сиксерс» дома баланс 16-2, а у «Оклахомы» на выезде 8-9, поэтому котировки экспертов выглядят логично. Мы не будем лезть в фору на хозяев, а отважимся проверить индивидуальный тотал Джоэла Эмбиида больше 23,5 очка с коэффициентом 2.05.

Когда у реального претендента на выход в финал случается серия поражений, лидер команды обязан проявлять себя. Эмбиид дал несколько интервью, в которых намекнул про боязнь атаковать с дистанции Симмонса, а также заявил о стремлении побеждать. У Джоэла полный порядок с характером и бойцовскими качествами, поэтому мы вправе ожидать от разъярённого камерунца шикарное выступление.

В среднем по сезону основной центровой «Сиксерс» набирает 23,6 очка. Джоэл пробивал установленный букмекерами тотал в 14 матчах из 30, но мы ведь и ставим с коэффициентом выше «двойки». Стивен Адамс неплохо действует в обороне, однако выдающейся защиты представитель Новой Зеландии не демонстрирует.

«Филадельфия» и «Оклахома» уже встречались в нынешнем сезоне. «Тандер» дома выиграли со счётом 127:119, а Эмбиид набрал 31 очко. У Джоэла слишком разнообразный арсенал движений в нападении, поэтому фактор Адамса не скажется на результативности камерунца. Важно лишь, чтобы сам центровой «Сиксерс» просил мяч и часто атаковал по кольцу.

Ставка на матч «Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома Сити-Тандер»

С коэффициентом 2.05 мы возьмём индивидуальный тотал Эмбиида больше 23,5 очка. Камерунец преодолел установленную планку в 14 из 30 матчей нынешнего регулярного чемпионата, включая поединок с «Оклахомой». После четырёх подряд поражений Джоэл, как лидер команды, должен взвалить на себя дополнительную ответственность.

Ставка: индивидуальный тотал Джоэла Эмбиида больше 23,5 очка с коэффициентом 2.05.

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