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«Салават Юлаев» — «Локомотив», 8 января, прогноз на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз
Алексей Серяков
«Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз: Умарк и Ландер сыграют на публику
В последнее время очные встречи уфимцев и ярославцев получаются результативными.
Ставки / Прогнозы 0

8 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе встретится с “Локомотивом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Николая Цулыгина в основное время предлагается с коэффициентом 2.40.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Локомотив» (08.01.2020)

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
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“Салават Юлаев” начал 2020 год лучшим из всех возможных способов, сразу же хлопнув на своём льду действующего обладателя Кубка Гагарина (4:2). Самое главное, что это был вовсе не тот матч, где фаворит владел инициативой с начала и до конца, но уступил из-за блистательной игры вратаря или невезения.

Юха Метсола, конечно, подтаскивал в нужные моменты и совершил 32 сейва, но дело совсем не в этом. Подопечные Николая Цулыгина действительно ни в чём не уступили ЦСКА и полностью заслужили два очка. Они создали задел в первом периоде, забросив три шайбы.

Второй отрезок удался гораздо хуже: два удаления (одно из которых было реализовано) помогло красно-синим вернуться в гонку и почувствовать запах крови. Но в дальнейшем “СЮ” пришёл в себя, достаточно грамотно действовал по счёту, а на 48-й минуте забил: длинный заброс Хартикайнена, обработка Умарка, гол.

Теперь самое главное — собраться с силами и эмоциями после столь яркого успеха. Победа над ЦСКА очень важна для обретения уверенности, однако за неё тоже дают всего два очка. То есть всех проблем команды она не снимает. А положение у уфимцев по-прежнему затруднительное.

Они идут шестыми в турнирной таблице Восточной конференции, хотя даже занимающий девятую строчку “Адмирал” отстаёт всего на четыре очка (да ещё имеет игру в запасе). Расслабляться и праздновать громкую победу совсем некогда, ведь впереди матчи с “Локомотивом” и московским “Динамо”, набравшими солидный ход.

Ярославцы потерпели три поражения в конце 2019 года, хотя там в первую очередь виноват календарь: “Йокерит” (3:4 ОТ), “Ак Барс” (0:3) и ЦСКА (3:4 ОТ). Во всех случаях “железнодорожники” выглядели вполне достойно, не хватило совсем чуть-чуть. Говорить о каком-то спаде было бы неправильно.

Так в итоге и вышло. В двух поединках нового года одержаны две сухие победы: над “Амуром” (2:0) и “Куньлунем” (5:0). И если с хабаровчанами дело вполне могло докатиться до овертайма, то китайский клуб оказался бит по всем статьям. В первом периоде он ещё держался, а дальше стал пропускать один удар за другим.

“Локомотив” тоже находится на шестой строчке в своей конференции, но о возможном непопадании в плей-офф речи не идёт. Больше того — подопечные Майка Пелино имеют неплохие шансы подняться повыше. “Спартак”, например, ушёл вперёд всего на одно очко.

Словом, в Уфе ожидается бойня двух команд, которые рассчитывают укрепить свои позиции. Мы бы выбирали между ТБ 4,5 шайбы за 2.07 и голом в каждом периоде за 2.01. В шести предыдущих очных встречах забрасывалось как минимум четыре шайбы, а в пяти случаях их было не меньше пяти.

Атака у обеих сторон в 2020 году пока смотрится крайне симпатично, так что ожидать засухи не приходится. На наш взгляд, команды забросят не менее 4-5 шайб и подарят зрителям симпатичный хоккей.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив»

Мы бы выбирали между ТБ 4,5 шайбы за 2.07 и голом в каждом периоде за 2.01. В шести предыдущих очных встречах забрасывалось как минимум четыре шайбы, а в пяти случаях их было не меньше пяти. Атака у обеих сторон в 2020 году пока смотрится крайне симпатично, так что ожидать засухи не приходится.

Ставка: гол в каждом периоде за 2.01.

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