«Автомобилист» — «Адмирал». Прогноз: Доус и Дацюк прервут неудачную серию

9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Адмиралом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Андрея Мартемьянова в основное время предлагается с коэффициентом 1.61.

Анализ матча «Автомобилист» — «Адмирал» (09.01.2020)

Обе команды слабо провели отрезок на рубеже 2019 и 2020 годов: одни потерпели четыре поражения в пяти последних матчах, вторые — пять в шести. Правда, ставить знак равенства между этими сомнительными достижениями не стоит. Поскольку ситуации действительно отличаются.

«Автомобилист» во всех случаях проигрывал на тоненького. Для начала на фоне усталости смазал концовку турне по Дальнему Востоку и Казахстану. Посыпался в Хабаровске, где вёл 3:0 к 27-й минуте, а в итоге уступил по буллитам (3:4 Б). А спустя сутки уступил в Нур-Султане (2:4), где ниже привычного уровня сыграл Якуб Коварж.

Затем последовало близкое поражение в Магнитогорске: эпизодами уральцы смотрелись здорово, но напрочь завалили второй период и не использовали свои моменты в концовке (2:3). Затем был разгром крепкого «Нефтехимика» (3:0) и обиднейшее поражение от «Сибири» (3:4 ОТ). Вновь не выручил Коварж, а решающую шайбу гости забросили в большинстве.

Итого получено четыре очка в пяти матчах — график посредственный, но вполне терпимый. «Автомобилист» играл не так уж плохо, однако подводили вратари и слабая реализация. Команда по-прежнему уверенно занимает четвёртое место в Восточной конференции.

А вот у «Адмирала» позитива гораздо меньше. Травма Юхо Олкинуоры оказалась слишком весомой потерей. Антон Красоткин и Александр Трушков стараются, но очевидно уступают финскому голкиперу в надёжности и стабильности. В результате уверенности стало меньше, а потому фирменный вязкий хоккей с чёткой оборонительной системой всё чаще даёт сбои.

«Моряки» уже успели выдать серию из пяти поражений, четыре из которых состоялись на своём льду. Потом, правда, выиграли у «Торпедо» в Нижнем Новгороде, что редко кому удаётся. Справедливости ради, там им заметно повезло: хозяева висели на воротах Красоткина и не давали ему выдохнуть, но сравнять счёт так и не сумели (1:2).

Дальневосточники выпали из зоны плей-офф, а потому каждая неудача для них сейчас стоит дорого. Тем не менее выиграть в Екатеринбурге будет сложно. За шесть предыдущих визитов сделать это удалось лишь однажды, да и то в далёком 2015 году (3:1).

На наш взгляд, многое будет зависеть от автора первой шайбы. Если уральцы откроют счёт, то дальше наверняка без хлопот доведут дело до победы. В противном случае у «Адмирала» будет хороший шанс зацепиться — действовать вторым номером подопечные Сергея Светлова умеют, а вот у уральцев имеются проблемы с созиданием.

Пожалуй, проверим ничью в первом периоде за 2.48. Гости постараются засушить игру в дебюте, а потом подкараулить ошибку соперника или дождаться возможности реализовать лишнего. «Автомобилист» проведёт третий матч на своём льду и должен быть посвежее.

Скорее всего, во второй половине встречи этот фактор скажется и хозяева заберут два очка. Лезть в форы довольно опасно, «Адмирал» редко кого отпускает без борьбы. Нам нравится ставка на гол Найджела Доуса за 3.20. Коэффициент кажется завышенным, ведь речь об одном из лучших снайперов КХЛ (16 шайб в 41 поединке).

Ставки на матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Многое будет зависеть от автора первой шайбы. Если уральцы откроют счёт, то дальше наверняка без хлопот доведут дело до победы. В противном случае у «Адмирала» будет хороший шанс зацепиться. Пожалуй, проверим ничью в первом периоде за 2.48. Гости постараются засушить игру в дебюте, а потом подкараулить ошибку соперника или дождаться возможности реализовать лишнего.

Ставка №1: ничья в первом периоде за 2.48.

Ставка №2: гол Найджела Доуса за 3.20…