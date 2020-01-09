«Сочи» — «Спартак». Прогноз: берём коэффициент 3.30 в матче КХЛ

10 января в матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» в Сочи встретится с московским «Спартаком». Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Олега Знарка в основное время предлагается с коэффициентом 2.20.

Анализ матча «Сочи» — «Спартак» (10.01.2020)

«Сочи» пытается полноценно включиться в борьбу за зону плей-офф, но пока скорее обозначает её. «Витязь» и «Торпедо» дают шансы превратить отставание в пыль, вот только «леопарды» ими не пользуются, поскольку в последние недели сами теряют очки в промышленных масштабах.

В семи предыдущих матчах они смогли одержать всего две победы, да и те за пределами основного времени: 4:3 ОТ с «Йокеритом» и 1:0 ОТ со «Спартаком». В остальных случаях удалось зацепить всего одно очко, хотя среди соперников были, например, «Северсталь» (2:4) и «Трактор» (0:2).

2020 год начался для подопечных Александра Андриевского с унизительного разгрома от ЦСКА на своём льду. В первой половине ничего не предвещало беды, к 32-й минуте счёт был равным — 1:1. Но в оставшееся время действующий обладатель Кубка Гагарина забросил шесть шайб.

Красно-синие четырежды отличились в большинстве, а Иван Налимов и Илья Проскуряков пропустили семь шайб с 29 бросков. Затем хоккеисты получили 2,5 дня на восстановление, работу над ошибками и подготовку к следующему поединку. Но ничего путного из этого не вышло.

7 января «Сочи» проиграл в родных стенах «Трактору», находящемуся на последней строчке Восточной конференции. Вновь нахватал уйму глупых удалений (семь малых штрафов). И был за это наказан: челябинцы открыли счёт в большинстве, а вторую шайбу забросили уже в пустые ворота.

Понятно, что при таких результатах догнать конкурентов довольно сложно. На сегодня «леопарды» отстают от «Витязя» на 10 очков, а от «Торпедо» — на 7. И клуб из Подольска впридачу имеет матч в запасе. Словом, браться за дело нужно прямо сейчас, иначе через одну-две недели будет поздно.

Ближайший соперник — «Спартак», занимающий пятую строчку на Западе. Букмекеры считают красно-белых фаворитом, но брать их лобовую победу опасно. Во-первых, у москвичей лишь одна победа в пяти последних встречах. Над СКА (3:1), обыграть который для Знарка по понятным причинам дело чести.

Во-вторых, «Сочи» — один из самых неудобных соперников для «Спартака». В четырёх предыдущих поединках удалось добыть одну победу, да и ту в овертайме (5:4 ОТ) после сумасшедшего камбэка с 0:3 и 3:4. Плюс фактор чужого льда. Легко фавориту точно не будет.

Проверим гол «Спартака» в большинстве за 3.30. Прежде всего, очные встречи часто получаются боевыми, так что скамейки штрафников вряд ли станут пустовать. Второй момент — у «леопардов» сейчас огромные проблемы с меньшинством. Ну и третье — сами красно-белые вполне достойно реализуют лишнего. Для такого коэффициента шансы на проход вполне неплохи.

Также возьмём гол в первые 10 минут за 2.10. Обе команды сейчас много ошибаются в обороне и наверняка будут злыми после недавних неудач. Соперники прекрасно знают друг друга, так как сойдутся уже в четвёртый раз за четыре месяца. Вряд ли тут будут какие-то полноценные сюрпризы и долгая разведка.

Ставки на матч «Сочи» — «Спартак»

Очные встречи часто получаются боевыми, так что скамейки штрафников вряд ли станут пустовать. У «леопардов» сейчас огромные проблемы с меньшинством, а сами красно-белые вполне достойно реализуют лишнего. Возьмём гол гостей в большинстве за 3.30.

Ставка №1: «Спартак» забьёт в большинстве за 3.30.

Ставка №2: гол в первые 10 минут за 2.10.