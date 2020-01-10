«Манчестер Юнайтед» — «Норвич». Прогноз: Сульшер вскроет худшую оборону АПЛ

11 января на стадионе «Олд Траффорд» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Норвич Сити». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают «красных дьяволов» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 1.38. Победа Теэму Пукки и компании оценивается аналитиками коэффициентом 9.00.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити» (11.01.2020)

За время образовавшейся паузы между 21-м и 22-м турами английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принял участие в двух кубковых турнирах. В обоих случаях дело для команды Уле-Гуннара Сульшера закончилось не лучшим образом. «Красные дьяволы» получили дома 1:3 от «Манчестер Сити» и практически лишились шансов на выход в финал Кубка английской лиги.



На стадии 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» выдал ничью на выезде с «Вулверхэмптоном», теперь «красных дьяволов» ждёт переигровка. «Норвич» в том же турнире в сверхрезультативном поединке одолел «Престон» со счётом 4:2. Впрочем, главной задачей «канареек» остаётся сохранение прописки в АПЛ.



Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом. Чистая победа хозяев идёт за скромные 1.38. Мы проверим индивидуальный тотал «красных дьяволов» больше 2 с коэффициентом 1.72. Три или более гола от команды Уле-Гуннара Сульшера принесут нам прибыль, а ровно два мяча приведут к возврату.



У «Норвича» интересное нападение, Теэму Пукки забил уже девять мячей, но защита — это один огромный кошмар «канареек». У коллектива Даниэля Фарке разница голов составляет 22:41. В АПЛ никто не пропускает больше. Разумеется, «Манчестер Юнайтед» обладает всеми возможностями, чтобы порадовать своих фанатов результативной игрой.



В первом круге «канарейки» и «красные дьяволы» соперничали на «Кэрроу Роуд». «Манчестер Юнайтед» отгрузил сопернику «трёшку», притом что Рэшфорд и Марсьяль умудрились запороть два пенальти. Хотя Маркус успел сработать на добивании после собственной попытки.



Если команда Уле-Гуннара Сульшера трижды поразила ворота «Норвича» на выезде, то почему бы не повторить успех дома? Коллектив Даниэля Фарке относится к тому типу аутсайдеров, которые стремятся играть в свой футбол, несмотря ни на что. А философия у «канареек» подразумевает действия в атаке большими силами.



Оборона «Норвича» не выдерживает давления клубов «Большой шестёрки». «Канарейки» пропустили четыре от «Ливерпуля», по три от «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также по два от «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Даниэль Фарке не собирается отступать от выбранной модели и будет продолжать гнуть свою линию.

У «красных дьяволов» порой возникают проблемы со вскрытием эшелонированной обороны, но «Норвич» позволяет слишком многое своим оппонентам. «Манчестер Юнайтед» получит пространство в нападении и создаст достаточно моментов, чтобы поразить чужие ворота не меньше двух раз.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити»

У «Норвича» с запасом худшая оборона в Премьер-лиге. С коэффициентом 1.72 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2. В первом круге «красные дьяволы» на выезде отгрузили три мяча «канарейкам» и теперь постараются развить успех уже на «Олд Траффорд».



Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2 c коэффициентом 1.72.

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