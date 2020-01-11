«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз: Овечкин и Кузнецов разнесут команду Гусева

У «Вашингтона» пять побед в основное время кряду в домашних матчах с «дьяволами».

12 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 1.66.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (12.01.2020)

«Вашингтон» закрыл 2019 год тремя поражениями в четырёх матчах, но новогодняя пауза определённо пошла на пользу. В четырёх играх 2020 года одержаны три победы, хотя календарь был не из приятных. Оба раза приходилось играть почти без отдыха: в первом случае между матчами прошло около 35 часов (плюс перелёт из Роли), во втором это был полноценный бэк-ту-бэк.

Первая пара получилась тяжёлой, но успешной. Для начала «Кэпиталз» дожали «Каролину» (4:3): играли посредственно, вот только Илья Самсонов поймал кураж и очень много выручал, позволив партнёрам забрать два очка. Спустя полтора дня они оформили сумасшедший камбэк с «Сан-Хосе». Уступали 2:4 за 50 секунд до сирены, но умудрились сравнять счёт и затем победить в овертайме.

Получив 2,5 суток на восстановление, «столичные» превратили в пыль на своём льду «Оттаву» (6:1). Все покуражились на славу — Александр Овечкин оформил дубль, Джон Карлсон набрал два очка, Самсонов улучшил статистику по сезону. Первое поражение в календарном году случилось на следующий день, но это нормально.

В соперниках была крепкая «Филадельфия», которая на своём льду способна дать бой кому угодно. Встреча получилась равной, вот только подопечные Тодда Рирдена ужасно действовали в большинстве. Они пять раз получали численное преимущество и всякий раз откатывали его вхолостую. В конце концов за этим последовало наказание (2:3).

Тем не менее старт января следует признать успешным. «Кэпс» сохранили первую строчку в сводной таблице НХЛ и продолжают чувствовать себя максимально уверенно. Качество хоккея кажется довольно средненьким, хотя в середине регулярного чемпионата абсолютно не обязательно рвать жилы.

Следующий соперник — скромный «Нью-Джерси», сливающий сезон в надежде получить высокий драфт-пик. «Дэвилз» немного приободрились в последнее время, но говорить о каком-то полноценном прогрессе не приходится. Достаточно сказать, что сейчас они идут на серии из трёх поражений.

10 января «дьяволы» вытащили шесть шайб от «Нью-Йорк Рейнджерс». Атака у «Вашингтона» определённо не хуже (хотя с большинством что-то нужно делать), да с защитой дела обстоят веселее, чем у банды Панарина. Плюс свой лёд, поддержка зрителей и солидная пауза, ведь с момента предыдущей игры прошло 2,5 дня.

Соответственно хозяева будут свежими, а потому у них на руках есть всё для уверенной победы. В пяти предыдущих домашних матчах с «Нью-Джерси» они пять раз брали верх в основное время, причём трижды делали это с разгромным счётом. Если вратарь гостей не начнёт творить чудеса, свои 3-4 шайбы он непременно получит.

От этого и будем отталкиваться. Если лобовая победа фаворита за 1.66 не устраивает и хочется поднять коэффициент, мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 2.01 и 1Х + тотал больше 5.5 шайбы за 2.03. Также возьмём ИТБ 0.5 очка Дмитрия Орлова за 2.73. Защита у «Дэвилз» слабая, подключения российского защитника и длинные передачи наверняка пригодятся.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

10 января «дьяволы» вытащили шесть шайб от «Нью-Йорк Рейнджерс», а тут их ждёт лучший клуб НХЛ на данный момент. На его стороне также свой лёд, поддержка зрителей и солидная пауза, ведь с момента предыдущей игры прошло 2,5 дня. Хозяева будут свежими, у них на руках есть всё для уверенной победы. В пяти предыдущих домашних матчах с «Нью-Джерси» они пять раз брали верх в основное время, причём трижды делали это с разгромным счётом.

Ставка №1: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.

Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Дмитрия Орлова за 2.73.