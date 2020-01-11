«Даллас» — «Филадельфия». Прогноз: Дончич не готов тащить команду в одиночку

12 января на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» примет «Филадельфию». Встреча начнётся в 4:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «Маверикс». Сделать ставку на Луку Дончича и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.78. Победа команды Бена Симмонса и Эла Хорфорда оценивается аналитиками коэффициентом 2.14.

Прогноз матча «Даллас Маверикс» — «Филадельфия Сиксерс» (12.01.2020)

«Даллас» после многообещающего старта сезона скатился уже на шестую строчку в Западной конференции и в ближайшее время может упасть ещё ниже. Травма Порзингиса, небольшой спад в действиях Дончича и неопытность многих ролевых исполнителей серьёзно сказываются на амбициях «Маверикс». Хотя перед началом регулярного чемпионата многие считали, что команда Рика Карлайла не попадёт в плей-офф.

«Филадельфия» остаётся одним из самых нестабильных грандов Востока. «Сиксерс» способны разобраться с лидером регулярного чемпионата, а через пару дней уступить сопернику, болтающемуся в подвале турнирной таблице. Сейчас коллектив Бретта Брауна на пятой позиции в конференции, что не назвать серьёзным достижением из-за проблем «Торонто» и «Индианы» с травмированными.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Далласу», с чем мы категорически не согласны. Чистая победа «Филадельфии» за 2.14 смотрится интересно. Впрочем, можно перестраховаться от непредвиденных обстоятельств и взять фору «+3» на «Сиксерс» с коэффициентом 1.79.

Обе команды обойдутся без двух главных великанов. «Далласу» не поможет Порзингис, а за «Филадельфию» не сыграет Эмбиид. В сравнении индивидуальных навыков Джоэль выглядит сильнее Кристапса, но именно потеря латвийца заметнее сказывается на действиях «Маверикс», чем отсутствие камерунца в стане «Сиксерс». Почему?

На позицию центрового у «Филадельфии» передвигается опытный Хорфорд. Часть бросков Эмбиида получает сам Эл, увеличивается нагрузка на Харриса и Симмонса, а Майку Скотту перепадают лишь крохи. А кто тянет ношу Порзингиса? Финни-Смит, Сет Карри, Хардуэй-младший и Райт. Разница очевидна.

Функции Эмбиида выполняют игроки, которые по уровню близки к участникам матча звёзд, а за Порзингиса отрабатывают обычные ролевики. У «Филадельфии» проблемы с выступлениями в гостях. У «Сиксерс» на выезде баланс 7-12, но нас это не смущает.

«Даллас» дома выступает значительно хуже, чем в гостях. Если на выезде у «Маверикс» прекрасные 12-5, то на своём паркете достаточно посредственные для команды уровня плей-офф 11-10. За четыре последних поединка при поддержке родных трибун команда Рика Карлайла выиграла лишь одну встречу, уступив не только мощным «Лейкерс» и «Наггетс», но ещё и «Хорнетс».

«Филадельфия» сейчас проходит невероятно тяжёлый отрезок. «Сиксерс» последовательно сыграли с «Бакс», «Мэджик», «Хит», «Пэйсерс», «Рокетс», «Тандер» и «Селтикс». Каждый из упомянутых коллективов входит в зону плей-офф, а впереди ещё «Даллас», снова «Индиана» и «Бруклин». Расслабляться некогда.

«Филадельфия» имела в распоряжении лишний день отдыха, а «Даллас» накануне рубился с «Лейкерс». Рик Карлайл пытался играть широкой ротацией, но Дончич, Хардуэй-младший и Сет Карри всё равно отбегали больше получаса. «Сиксерс» получают великолепную возможность, чтобы прервать серию из четырёх подряд неудач в гостях, однако нас устроит и минимальное поражение гостей.

Ставка на матч «Даллас Маверикс» — «Филадельфия Сиксерс»

«Даллас» проведёт второй матч за двое суток. Хозяевам не поможет Порзингис, а дома «Маверикс» выступают хуже, чем на выезде. «Филадельфия» способна прервать серию из четырёх поражений в гостях даже без Эмбиида, но мы перестрахуемся. С коэффициентом 1.79 проверим фору «+3» на «Сиксерс». Один Дончич не остановит мощный коллектив Бретта Брауна.

Ставка: победа «Филадельфии» с форой «+3» с коэффициентом 1.79.

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