«Рома» — «Ювентус». Прогноз: голевая серия Роналду прервётся на «Олимпико»

12 января на стадионе «Олимпико» в центральном матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Ювентус». Встреча начнётся в 22:45 мск. Прямой эфир покажет «Матч ТВ». Эксперты считают команду Маурицио Сарри фаворитом поединка. Сделать ставку на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 2.28. Победа «римлян» оценивается аналитиками коэффициентом 3.18.

Прогноз матча «Рома» — «Ювентус» (12.01.2020)

«Рома» не сумела удержать заданный ещё в декабре темп и неожиданно для многих уступила дома «Торино». «Римляне» сохраняют четвёртую строчку, но «Аталанта» демонстрирует великолепный футбол и готова потеснить конкурента в борьбе за топ-4. Коллективу Пауло Фонсеки необходимо набирать очки, что в ближайшем поединке сделать крайне непросто.

«Ювентус» продлил победную серию во внутреннем первенстве до трёх матчей. «Старая синьора» остаётся на второй позиции, уступая «Интеру» лишь по разнице мячей. Впрочем, и над голами действующий чемпион Италии не забыл поработать. Четыре безответных мяча в ворота «Кальяри» помогли команде Маурицио Сарри улучшить статистику.

Букмекеры считают фаворитом «Ювентус». В Серии А «старая синьора» пока ещё остаётся гегемоном, поэтому у аналитиков нет другого выбора. Чистая победа гостей доступна за 2.28, но мы продолжим гнуть свою линию. С коэффициентом 1.89 можно сделать ставку — Криштиану Роналду не забьёт.

«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз: Криштиану Роналду сдуется на наших глазах Криштиану забил в четырёх подряд матчах Серии А, но возраст не обманешь.

Аналогичный выбор в прошлом туре с «Кальяри» вдребезги провалился. Защитники соперника подарили Роналду мяч, португалец записал в актив первый гол, а дальше красно-синие попросту развалились. В итоге Криштиану сделал хет-трик, продлив серию результативных поединков в итальянском чемпионате до пяти матчей.

«Рома» с точки зрения обороны и психологической устойчивости выглядит на порядок стабильнее «Кальяри». «Римляне» четвёртые по количеству пропущенных мячей в Серии А и в последние годы достойно смотрятся в битвах с «Ювентусом». Нас, разумеется, интересует один лишь Криштиану, с которым связаны любопытные статистические детали.

В прошлом сезоне Роналду от звонка до звонка отыграл оба матча с «Ромой», но так и не смог отличиться. Скажите, что сейчас португалец набрал сумасшедшую форму? Хорошо. В текущем розыгрыше Серии А у Криштиану 13 голов, но лишь два точных выстрела форварда пришлись на гостевые поединки.

Роналду забил 11 из 13 мячей в Серии А на домашнем стадионе «Ювентуса». В гостях португалец практически бесполезен. На выезде «старую синьору» тащат Дибала и Игуаин. Обе аргентинца по три из пяти своих голов сообразили на чужих полях. С высокой вероятность Криштиану не удастся поразить ворота «Ромы» на «Олимпико».

Ставка на матч «Рома» — «Ювентус»

В Серии А сезона-2019/2020 Роналду лишь два из 13 своих мячей забил на чужих полях. Встреча с «Ромой» пройдёт на «Олимпико», поэтому мы сделаем ставку на то, что Криштиану не удастся отличиться. Голевая серия португальца должна прерваться в ближайшее время.

Ставка: Криштиану Роналду не забьёт с коэффициентом 1.89.

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