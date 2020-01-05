«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз: Криштиану Роналду сдуется на наших глазах

Криштиану забил в четырёх подряд матчах Серии А, но возраст не обманешь.

6 января на стадионе «Альянц — Ювентус» в матче 18-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Кальяри». Встреча начнётся в 17:00 мск. Эксперты считают «старую синьору» явным фаворитом. Сделать ставку на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 1.28. Победа красно-синих оценивается аналитиками коэффициентом 11.50.

Прогноз матча «Ювентус» — «Кальяри» (06.01.2020)

«Ювентус» не лучшим образом провёл первую часть сезона, но подавляющее большинство команд о таких результатах только мечтают. «Старая синьора» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с «Лионом», а в Серии А у команды Маурицио Сарри 42 очка после 17 туров и вторая позиция из-за разницы мячей.

«Кальяри» можно считать одним из главных открытий первой части итальянского первенства. Красно-синие выдали отрезок из 13 подряд матчей без поражений и продолжают находиться в зоне еврокубков. Впрочем, перед зимней паузой коллектив Роланда Марана уступил «Лацио» и «Удинезе».

В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом «Ювентус», что не должно никого удивлять. Гегемон последних лет выступит на своём поле с соперником совершенно иного ранга. Разумеется, аналитики ожидают победу «старой синьоры», возможно, даже с крупным счётом. Но «Кальяри» способен дать бой.

Мы рискнём проверить крайне рискованную ставку: Криштиану Роналду не забьёт с коэффициентом 2.67. У «Кальяри» далеко не худшая оборона, но перед зимней паузой у красно-синих возникли огромные дыры в защите. Коллектив Роланда Марана в шести подряд матчах в Серии А пропускал не меньше двух мячей.

Акцент работы главного тренера «Кальяри» в образовавшейся паузе очевиден. Красно-синие сделают упор на минимизацию риска у своих ворот и более надёжные действия в защите. Конечно, «Ювентус» это не смутит. По составу «старая синьора» сильнее и мощнее на несколько порядков.

С другой стороны, именно Роналду будет крайне непросто проявить себя. «Кальяри» с высокой вероятностью сосредоточится на нейтрализации лучшего бомбардира «Ювентуса». Криштиану отличился в четырёх подряд матчах внутреннего первенства перед паузой, но сумеет ли португалец поддерживать заданный темп?

Коэффициент 2.67 смотрится неплохо для ставки против конкретного игрока. Криштиану всё ещё хорош, но его результативность постепенно снижается. К тому же, у «Ювентуса» достаточно мастеров в атакующей группе. Футбол Маурицио Сарри не зациклен на Роналду, поэтому у португальца не должно быть много моментов.

Иногда Криштиану достаточно одного касания в штрафной, всегда есть шанс на пенальти, но Роналду не становится лучше с годами. Каждый следующий гол будет даваться португальцу всё сложнее, спад видится неизбежным.

Ставка на матч «Ювентус» — «Кальяри»

С коэффициентом 2.67 мы сделаем ставку на то, что Роналду не забьёт. Криштиану отличился в четырёх подряд матчах внутреннего первенства, но удержать заданный темп невероятно трудно. Рано или поздно результативная серия португальца прервётся. Можно начинать ловить осечку лучше бомбардира «Ювентуса» по стратегии догона.

Ставка: Криштиану Роналду не забьёт с коэффициентом 2.67.

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