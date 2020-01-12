«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: проверяем коэффициент 7.60 в матче КХЛ

13 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в Пекине встретится с «Сибирью». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Курта Фрейзера в основное время предлагается с коэффициентом 2.26.

Анализ матча «Куньлунь» — «Сибирь» (13.01.2020)

«Куньлунь» здорово начал декабрь и даже закрепился в зоне плей-офф, но дальше дело не пошло. В последнее время результаты заметно просели — пять поражений в шести матчах и три очка из 12 возможных. Понятно, что при таком графике рассчитывать на попадание в восьмёрку немного наивно.

Единственная победа одержана в Минске над «Динамо» (5:1), которые уже давно раздало всех лидеров и спокойно доигрывает сезон. Амбиции «зубров» ограничиваются тем, чтобы обойти рижское «Динамо» и не стать худшим клубом КХЛ по итогам нынешнего сезона. Так что гордиться тут нечем.

А вот во всех остальных случаях клуб из Китая проигрывал. Причём каждая заброшенная шайба давалась с огромным трудом. Если вынести за скобки поединок с несчастными минчанами, то за 240 минут «драконы» забросили аж одну шайбу. В ворота «Барыса» (1:2) на второй минуте.

Затем последовали сухие поражения от московского «Динамо» (0:2), «Локомотива» (0:5) и ЦСКА (0:3). Соперники более чем мощные, но на их фоне подопечные Курта Фрейзера выглядели совсем уж травоядно. И вот теперь в Пекин пожалует «Сибирь», которая берёт своё именно за счёт организации и грамотных действий в обороне.

Всё это обещает «Куньлуню» определённые проблемы, благо что новосибирцы набрали солидный ход. Одержаны две победы подряд над весьма крепкими командами – «Автомобилистом» (4:3 ОТ) и «Локомотивом» (2:1). В первом случае «снеговики» получили 0:2 к девятой минуте, но не сломались и взяли верх благодаря двум шайбам в большинстве.

Отдыхали команды поровну, а статистика очных встреч скорее на стороне гостей — у них три победы в четырёх предыдущих играх с клубом из Китая. Словом, проверить итоговую победу «Сибири» за 2.20 имеет смысл. Хозяева совсем зачахли, а подопечные Николая Заварухина держат уровень.

Удалений должно быть много. Встречаются прямые конкуренты, каждый из которых всеми силами пытается удержаться в топ-8 Восточной конференции. Прокатываться и уходить от единоборств точно никто не станет. Кроме того, предыдущее столкновение команд получилось необычайно грубым — 44 минуты штрафа и три шайбы в неравных составах.

В связи с этим мы бы выбирали между двумя вариантами — гол «Сибири» в большинстве за 2.36 и пятиминутное удаление за 7.60. Вероятность прохода первой ставки, ясное дело, выше. Однако драки и большие штрафы за грязную игру вполне вероятны на фоне нервов и повышенной значимости матча.

Ставки на матч «Куньлунь» — «Сибирь»

У «Куньлуня» пять поражений в шести матчах и огромные проблемы с заброшенными шайбами, а «Сибирь» держит планку и редко опускается ниже определённого уровня. С точки зрения качества хоккея гости на данный момент смотрятся предпочтительнее, так что возьмём их итоговую победу за 2.20.

Ставка №1: итоговая победа «Сибири» за 2.20.

Ставка №2: пятиминутное удаление за 7.60.