«Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз: Панарин и Бучневич не справятся с Варламовым

14 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в Нью-Йорке встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.43.

Анализ матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» (14.01.2020)

«Рейнджерс» пришли в себя после серии из трёх поражений, хлопнув «Колорадо» (5:3) и «Нью-Джерси» (6:3). Но развить успех не вышло: визит в Сент-Луис в гости к действующему обладателю Кубка Стэнли закончился разгромным поражением (2:5). «Синерубашечники» быстро открыли счёт, но в дальнейшем преимущество хозяев вопросов не вызывало.

В ворота вернулся Хенрик Лундквист, ничего хорошего из этого не вышло. Шведский голкипер совсем не выручал и пропустил пять шайб с 29 бросков. Джордан Биннингтон получил сопоставимую нагрузку и выдержал её куда лучше. Вполне возможно, что теперь на последнем рубеже мы увидим россиянина — Александра Георгиева или выдавшего блистательный дебют в НХЛ Игоря Шестёркина.

Соперник у подопечных Дэвида Куинна серьёзный, а отступать совсем некуда. Отставание от зоны плей-офф велико, ещё несколько неудач подряд и положение станет критическим. Ближайшие недели станут определяющими — либо команда включается в полноценную гонку за топ-8, либо будет продавцом в дедлайн.

«Айлендерс» в январе тоже сбавили темп, потерпев три поражения в пяти предыдущих поединках. Обе победы получились на тоненького: сперва благодаря великолепным действиям Семёна Варламова удалось засушить огненное «Колорадо» (1:0), а спустя 20 часов — дожать «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).

В остальном похвастать нечем: поражения от всё тех же «Дэвилз» (1:2), а также «Торонто» (0:3) и «Бостона» (2:3 ОТ). Тем не менее ситуация в турнирной таблице по-прежнему уверенная: подопечные Барри Тротца держатся в топ-5 Восточной конференции, а по потерянным очкам уступают лидерам всего на один балл.

Обе команды имели сутки на отдых, так что преимущества в свежести ни у кого быть не должно. «Рейнджерс» хороши в нападении и стабильно забрасывают свои 2-3 шайбы, но с «Айлендерс» каждый гол будет даваться гораздо тяжелее. Капканы в средней зоне, системность и минимальное количество ошибок требуют от соперников высочайшего мастерства и концентрации.

В защите у «синерубашечников» всё очень грустно. Как правило, шансы на победу с серьёзными противниками появляются лишь в том случае, если голкипер стоит на голове и совершает одно спасение за другим. Есть подозрение, что «островитяне» ограничат влияние Панарина, а в нападении используют ошибки соперника и заберут два очка.

Не будем мудрить и возьмём итоговую победу гостей за 1.91. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о комбинированной ставке Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за вполне симпатичные 2.34. «Островитяне» уже давно не играли верх.

Ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Обе команды имели сутки на отдых, так что преимущества в свежести ни у кого быть не должно. «Рейнджерс» хороши в нападении и стабильно забрасывают свои 2-3 шайбы, но с «Айлендерс» каждый гол будет даваться гораздо тяжелее. Есть подозрение, что «островитяне» ограничат влияние Панарина, а в нападении используют ошибки соперника и заберут два очка.

Ставка: итоговая победа «Айлендерс» за 1.91.