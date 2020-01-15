«Химки» — «Реал Мадрид». Прогноз: Швед не спасёт от гнева «королевского клуба»

Мадридцы ничего не смогли поделать с ЦСКА, но постараются отыграться на «Химках».

16 января в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Химки» в Мытищах встретятся с мадридским «Реалом». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Пабло Ласо в основное время предлагается с коэффициентом 1.53.

Анализ матча «Химки» — «Реал Мадрид» (16.01.2020)

Мадридцы завершат турне по России в Мытищах. Предыдущий матч обернулся для них кошмаром и прерванной победной серией, которая началась ещё 1 ноября. Экспериментальный состав ЦСКА на фоне внушительных кадровых потерь пропустил от испанского клуба всего 55 очков.

В первой четверти атака работала как надо, а вот за заключительные 30 минут гости сподобились лишь на 34 очка. Они могли бы уйти на больший перерыв с весомым преимуществом, но нахватали фолов в концовке второй четверти. А дальше «армейцы» поймали волну и хватку уже не ослабляли.

У «Реала» игра шла разве что у Трэя Томпкинса, в остальном не получалось ровным счётом ничего. Мяч двигался плохо, количество брака зашкаливало, а дальние броски залетали заметно реже привычного. Пабло Ласо на пресс-конференции заметил, что его подопечные потеряли ритм в атаке.

Как правило, с ними это случается крайне редко. А в двух матчах кряду — почти никогда. Мадридцы до провала в Москве одержали в Евролиге аж 13 побед подряд, во всех случаях набирая как минимум 75-77 очков. Нынешние «Химки» с быстрым баскетболом и слабой защитой — вполне подходящий соперник для того, чтобы вернуться в привычную колею.

Подмосковная команда стартовала в Евролиге с шести побед в восьми встречах, но на этом всё и закончилось. В 11 последующих поединках удалось выиграть лишь дважды — у «Альбы» и «Жальгириса», которые на данный момент занимают 16-ю и 17-ю строчки в турнирной таблице и ни на что не претендуют.

«Реал», мягко говоря, посильнее будет. Три предыдущих домашних матча с мадридцами жёлто-синие проигрывали с запасом — 75:100, 78:95, 82:93. Сейчас «королевский клуб» крайне зол и выйдет доказывать свою силу, так что рассчитывать на расслабленность противника не приходится.

«Химки» накануне уже уступили прямому конкуренту по борьбе за место в плей-офф — «Валенсии» (75:84). Это было типичное поражение команды в последние недели: эпизодами она смотрелась бодро, но напрочь завалила ключевые отрезки. Алексей Швед снова тянул одеяло на себя и много мазал (2 из 11 с периметра), защита вновь выглядела ужасно, подбор опять остался за соперником, а Римас Куртинайтис не смог навести порядок.

Скорее всего, «Реал» накидает в районе 90-95 очков, чего хватит для спокойной победы на классе с разницей в 9-12 пунктов. Мы бы выбирали между П2 с форой (-5.5 очка) за 2.02, а также П2 + тотал меньше 173.5 очка за 2.78. Защита у подмосковного клуба слабая, а атака куда менее стабильна, чем у мадридцев.

Ставки на матч «Химки» — «Реал Мадрид»

Три предыдущих домашних матча с мадридцами жёлто-синие проигрывали с запасом — 75:100, 78:95, 82:93. «Королевский клуб» крайне зол после обидного поражения от ЦСКА и выйдет доказывать свою силу. Если у «Химок» не полетит из-за дуги с заоблачным процентом, зацепиться вряд ли удастся.

Ставка: победа «Реала» с форой (-5.5) очка за 2.02.