«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз: Овечкин и Кузнецов вернут должок Гусеву

17 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 1.63.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (17.01.2020)

«Вашингтон» потерпел два поражения подряд, однако моментально взял себя в руки. Шаг первый — закончил неудачный отрезок, хлопнув на своём льду крепкую «Каролину» (2:0). Оба гола были заброшены в первом периоде Александром Овечкиным: один в равных составах, второй — в большинстве.

Илья Самсонов провёл очередной великолепный матч, совершив первый шат-аут в НХЛ. До этого россиянин много выручал и зачастую становился главной палочкой-выручалочкой, однако теперь работы у него оказалось немного. За 60 минут «Харрикейнз» сподобились лишь на 23 броска в створ, поскольку «столичные» здорово отработали в обороне.

В результате удалось победить без особых проблем, хотя возможности у соперника имелись. Например, в середине второго периода «ураганы» трижды получали шанс реализовать лишнего. Не вышло. После этого хозяева подтянули дисциплину и не теряли концентрацию, вдобавок ко всему часто забирая важные вбрасывания.

Победы над принципиальным противников хватило для того, чтобы вновь единолично возглавить турнирную таблицу Восточной конференции, так как «Бостон» всухую уступил «Коламбусу». Ситуация максимально комфортная, однако для полного успокоения совести нужно сделать ещё один шаг.

А именно — вернуть должок «Нью-Джерси» за чувствительное поражение четырёхдневной давности. Тогда «дьяволы» в гостях разгромили «столичных» со счётом 5:1. Конечно, результат во многом объясняется действиями вратарей: Брэйден Холтби пропустил четыре шайбы с 21 броска, а скромный Луи Доминге совершил 33 сейва.

Однако это уже детали, а в целом — полноценная пощёчина, за которую нужно призвать к ответу. «Вашингтон» вновь сыграет на своём льду — идеальная возможность извиниться перед болельщиками за ту неудачу. Благо что это последний домашний поединок перед Матчем звёзд НХЛ.

«Дэвилз» после долгожданной смены тренера приободрились. Игра даётся, голы забиваются. Вслед за «Кэпс» они сняли скальп с «Тампы», прервав 10-матчевую победную серию Кучерова и партнёров (3:1). Правда, «молнии» завершали бэк-ту-бэк и не были похожи на себя, но это уже их проблемы.

На стороне «столичных» свой лёд, отличный раздражитель в виде личной мести, а также лишний день отдыха. Клуб из Ньюарка после побед над двумя топ-командами получил семь шайб в Торонто. Уже в дебюте второго периода там было 0:4, а к 44-й минуте дело дошло до 1:6, после чего «листья» сбавили обороты.

Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.30 и П1 + тотал больше 5.5 шайбы за 2.34. Второй вариант, пожалуй, интереснее. «Нью-Джерси» в последние недели исправно забивает свои 2-3 гола, а в ворота хозяев с большой долей вероятности вернётся Брэйден Холтби, который проводит этот сезон крайне бледно.

Также проверим гол Якуба Враны за 3.00. Коэффициент немного удивляет. Чешский нападающий — второй бомбардир «столичных» (20 голов в 47 играх). Он набрал отличную форму — пять шайб в шести предыдущих матчах. Оборона у «Дэвилз», прямо скажем, не выдающаяся, так что «тройка» смотрится соблазнительно.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

На стороне «столичных» свой лёд, отличный раздражитель в виде личной мести за недавние 1:5, а также лишний день отдыха. «Нью-Джерси» в последние недели исправно забивает свои 2-3 гола, а в ворота хозяев с большой долей вероятности вернётся Брэйден Холтби, который проводит этот сезон крайне бледно. Скорее всего, голов будет много.

Ставка №1: победа «Вашингтона» + тотал больше 5.5 шайбы за 2.34.

Ставка №2: гол Якуба Враны за 3.00.