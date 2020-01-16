«Бостон» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин, Кросби и Летанг продолжат феерить

17 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» в Бостоне встретится с «Питтсбург Пингвинз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «мишек» в основное время можно с коэффициентом 2.05.

Анализ матча «Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз» (17.01.2020)

Долгожданное возвращение Сидни Кросби получилось триумфальным. «Питтсбург» благодаря убойным действиям Евгения Малкина заметно улучшил турнирное положение за время отсутствия капитана, но ведь аппетит приходит во время еды. Под шумок удалось разделать не самую слабую «Миннесоту» (7:3).

Тренер «дикарей» начудил с заявкой, в результате чего играть пришлось в пять защитников. Но вряд ли это стоящее оправдание для полной доминации «пингвинов». Они повели со счётом 4:0 к 36-й минуте, после чего включили режим экономии энергии. Что, впрочем, не помешало продолжить банкет.

Малкин набрал три очка и сделал восхитительную передачу, Кросби забил и отметился ассистентским хет-триком. При этом лидеров удалось поберечь. Поскольку интрига умерла ещё во втором периоде, тренерский штаб немного расширил ротацию. В результате ни один из нападающих не провёл на льду и 18 минут.

Это очень кстати, потому что силы «Пингвинз» ещё понадобятся. Они вышли на чистое третье место в таблице Восточной конференции, а по потерянным очкам даже опережают «Бостон». И «Брюинз», разумеется, будут полны желанием сбросить с хвоста набравшего сумасшедший ход преследователя.

Благо что дела у подопечных Брюса Кэссиди в последнее время идут не лучшим образом. Они завалили гостевой бэк-ту-бэк, потерпев два поражения подряд. Сперва позволили «Филадельфии» отыграться со счёта 2:5 и победить в серии буллитов (Брэд Маршан не попал по шайбе и тут же угодил в ленты новостей).

А затем без шансов уступили старательному, но ограниченному «Коламбусу» (0:3). Вдобавок ко всему в дебюте сотрясение мозга получил основной голкипер Туукка Раск, ставшей жертвой грязного удара Эмиля Бемстрёма. Ярослав Галак знает своё дело, но финну по надёжности он всё же уступает.

Вот что по-настоящему любопытно: 11 предыдущих матчей «Бостона» и «Питтсбурга» завершились в пользу хозяина льда. «Пингвины» не выигрывали в гостях у «Брюинз» аж с ноября 2014 года, да и то это случилось в овертайме (3:2 ОТ). Дублем тогда отметился Евгений Малкин, а Сидни Кросби собрал три (1+2) очка.

Собственно, сейчас всё снова будет зависеть от них. Второй такой возможности прервать чёрную серию и наконец-то увезти два очка из Массачусетса может в ближайшее время и не представиться. Во-первых, оппонент потерял основного голкипера, а «пингвины» находятся на эмоциональном подъёме в связи с победной серией и возвращением капитана.

Во-вторых, у «мишек» крайне напряжённый календарь. Они проведут третий поединок за четыре дня и шестой — за десять дней. Времени на отдых вообще не было, а ведь возрастных хоккеистов в команде достаточно. Словом, тут логичнее отталкиваться от номинального аутсайдера. Тем более линия даёт богатый выбор.

Брать лобовую победу гостей за «тройку» опасно, хотя соблазн, конечно, велик. Классические Х2 идут за вполне симпатичные 1.79. Но мы бы выбирали между итоговой победой «Питтсбурга» за 2.30 и П2 с нулевой форой за 2.40. Также проверим гол Евгения Малкина за 2.50 — коэффициент также кажется завышенным, у Джино четыре шайбы в четырёх предыдущих поединках.

Ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз»

«Бостон» остался без Туукки Раска, получившего сотрясение мозга. Также в «мишек» очень неприятный календарь: третий матч за четыре дня и шестой — за десять дней. «Питтсбург» набрал сумасшедший ход, а возвращение Кросби только добавит положительных эмоций. На наш взгляд, тут стоит играть от аутсайдера.

Ставка №1: итоговая победа «Питтсбурга» за 2.30.

Ставка №2: гол Евгения Малкина за 2.50.