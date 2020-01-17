«Ньюкасл» — «Челси». Прогноз: у Фрэнка Лэмпарда возникнут проблемы

18 января на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Диркет Арена» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» примет «Челси». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты считают синих фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Фрэнка Лэмпарда в букмекерских конторах можно за 1.55. Победа «сорок» оценивается аналитиками коэффициентом 6.15.

Прогноз матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» (18.01.2020)

«Челси» и «Ньюкасл» прошли в 1/16 финала Кубка Англии, вот только «сорокам» для этого понадобилось две попытки. Коллектив Стива Брюса в гостях на смог переиграть «Рочдейл», после чего разобрался с тем же оппонентом дома со счётом 4:1. Синие преодолели соперника по 1/32 сразу, победив дома «Ноттингем Форест» 2:0.



В Премьер-лиге дела у ближайших соперников складываются по-разному. У «Челси» три подряд матча без поражений, четвёртая строчка, 39 очков и неплохой отрыв от «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» в борьбе за топ-4. У «Ньюкасла» серия без побед достигла четырёх поединков. «Сороки» расположились на 13-й позиции с 26 баллами в активе. Перед зоной вылета есть небольшая фора.



Букмекеры считают «Челси» фаворитом, что выглядит логично. С другой стороны, коэффициент на синих слишком низок. Чистая победа синих доступна за 1.55. Это позволяет взять фору «+1» на «Ньюкасл» за 2.03. Три очка на блюдечке синим никто не принесёт. Команде Фрэнка Лэмпарда придётся приложить максимум усилий для успеха.



У «Ньюкасла» серьёзные проблемы с травмированными, но лазарет клуба постепенно пустеет. Хозяевам точно не помогут Гейл, Муто, Манкильо, Йедлин, Юн и Дамметт. У «Челси» потерь куда меньше, как в количественном соотношении, так и по уровню влияния на командные результаты. Гости обойдутся без Пулишича, Лофтус-Чика и ван-Гинкеля.



В первом круге на «Стэмфордж Бридж» «Челси» доминировал в матче с «Ньюкаслом», но долгое время не мог открыть счёт. Единственный гол в той встрече забил Маркос Алонсо на 73-й минуте. Если синим было тяжело взломать оборону «сорок» при поддержке родных трибун, то с какой стати команда Фрэнка Лэмпарда победит более уверенно на выезде?



За 11 домашних матчей «Ньюкасл» набрал 16 очков с разницей мячей 11:12. В нашей ставке минимальное поражение хозяев приведёт к возврату. Убыток возможен лишь при более крупной победе «Челси». Главная фишка «сорок» — умение достойно выглядеть с грандами. Стив Брюс без зазрения совести отдаёт фавориту инициативу и рассчитывает на контратаки.

В пять из семи поединков нынешнего сезона против команд «Большой шестёрки» фора «+1» на «Ньюкасл» проходила. Оба поражения с разницей в два мяча или более получены от грандов на выезде. На бумаге «Челси» сильнее, но у «сорок» за спинами будут свыше 50 тыс болельщиков, поэтому парни Стива Брюса выдадут свой максимум и постараются зацепиться.

Ставка на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»

С коэффициентом 2.03 мы сделаем ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед» с форой «+1». В нынешнем сезоне Премьер-лиги за семь матчей с клубами «Большой шестёрки» выбранный нами вариант не сыграл лишь два раза. В обоих случаях «сороки» выступали на выезде. При поддержке родных трибун коллектив Стива Брюса готов дать бой любому гранду.



Ставка: победа «Ньюкасл Юнайтед» с форой «+1» c коэффициентом 2.03.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.