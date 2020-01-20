ЦСКА — СКА. Прогноз: Кудашов не даст Никитину победить в основное время

21 января в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится со СКА. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время предлагается с коэффициентом 1.74, успех гостей оценён в 4.50.

Анализ матча ЦСКА — СКА (21.01.2020)

Пятое “армейское дерби” в сезоне. Будет и ещё одно, но уже в самом конце регулярного чемпионата — 25 февраля. Пока преимущество на стороне ЦСКА — три победы при одном поражении. Дважды удалось выиграть всухую (3:0 и 1:0), ещё в одном случае — по буллитам (3:2 Б), а 2 декабря клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее (4:2).



В целом на сегодняшний день подопечные Игоря Никитина смотрятся солиднее, спорить с этим трудно. Долгое время в сводной таблице КХЛ лидировал “Ак Барс”, однако зима казанцам явно не удаётся. ЦСКА вышел на чистое первое место даже по потерянным очкам.



74 балла в 49 поединках — это солидный график. За всё время у действующего обладателя Кубка Гагарина был один по-настоящему неудачный отрезок — ноябрь, по ходу которого довелось даже потерпеть четыре поражения кряду. Но тот кризис уже забылся, в 16 последних встречах одержано 13 побед.



Любопытно ещё и то, что в 2020 году москвичи выигрывают строго разгромно. Нет, серьёзно. 7:1 с “Сочи”, 4:1 с московским “Динамо”, 3:0 с “Куньлунем”, 5:1 с минским “Динамо” и 6:1 с всё тем же “Сочи”. В порядке бреда заметим, что П1 с форой (-2.5) идёт у букмекеров за 4.00.



СКА занимает вторую строчку в Западной конференции (и всей лиге), набрав 69 очков в 49 матчах. Московское “Динамо” и “Йокерит” отстают на четыре пункта. Петербуржцы напрочь завалили старт 2020 года, получив 0:6 в Хельсинки. Вскоре случилось очередное поражение от “Спартака” Олега Знарка (1:3). Победу над несчастным минским “Динамо” (4:1) выносим за скобки, “зубры” раздали лидеров и проигрывают всем подряд.



Дальше вроде бы удалось поправить ситуацию. В овертайме дожали наевшееся плотным календарём московское “Динамо” (2:1 ОТ), разгромили рижан (3:0), а затем вернули должок финнам — тоже разгромная победа в родных стенах, пусть и не с такой солидной разницей (4:1).



По текущему уровню ЦСКА превосходит оппонента, но ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ завершился только вечером воскресенья. Соответственно времени на полноценную подготовку было в обрез, а проводить матч с принципиальнейшим соперником сразу после неформального мероприятия всегда чревато.



На наш взгляд, шансы хозяев выше, но давать 1.74 на П1 в основное время — это перебор. У красно-синих хватает кадровых потерь, а у СКА после дисквалификации вернётся Сергей Плотников. Пожалуй, логичнее сыграть по коэффициенту и проверить Х2 за 2.07. Можно пойти дальше и взять ставку “гости откроют счёт” за мощные 2.48.

Также рассмотрим тотал меньше 2.5 минуты штрафа в первом периоде за 2.50. Арбитры часто стараются не вмешиваться в большие матчи, свистя в таких случаях только железные нарушения. Во втором-третьем периоде страсти могут закипеть, но в дебюте с дисциплиной всё должно быть нормально.

Ставки на матч ЦСКА — СКА

На наш взгляд, шансы хозяев выше, но давать 1.74 на П1 в основное время — это перебор. У красно-синих хватает кадровых потерь, а у СКА после дисквалификации вернётся Сергей Плотников. Пожалуй, логичнее сыграть по коэффициенту и взять ставку “гости откроют счёт” за мощные 2.48…



Ставка №1: СКА откроет счёт за 2.48.



Ставка №2: тотал меньше 2.5 минуты штрафа в первом периоде за 2.50.