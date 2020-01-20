Донна Векич — Мария Шарапова. Прогноз: приятных сюрпризов ждать не стоит

21 января в Мельбурне Мария Шарапова в матче первого круга тура Australian Open встретится с Донной Векич. Поединок начнётся в 4:15 мск. Эксперты не видят явного фаворита противостояния. Сделать ставку на Векич в букмекерских конторах можно за 1.73. Победа Шараповой оценивается аналитиками коэффициентом 2.17.
Прогноз матча Донна Векич — Мария Шарапова (21.01.2020)
|1
|2
|3
|
|
Мария Шарапова получила от организаторов Australian Open уайлд-кард и сыграет в основной сетке турнира. У россиянки уже давно нет громких побед на корте, но её имя по-прежнему приковывает огромное количество внимания СМИ и болельщиков. Уже в первом круге звезду женского тенниса поджидает непростое испытание.
Векич находится на 20-й строчке в рейтинге WTA и имеет потенциал для дальнейшего роста. Окончание 2019 года сложилось для Донны не лучшим образом, зато в нынешнем сезоне хорватская теннисистка постепенно набирает кондиции и подходит к Australian Open в приличной форме.
Шарапова гораздо успешнее Векич выступила на Открытом чемпионате Австралии прошлого года. Донна вылетела во втором круге от Биррелл, а Мария дошла до 1/8 финала, где в трёх партиях уступила Барти. Той самой, которая сейчас возглавляет рейтинг WTA. Но в предстоящем поединке букмекеры скептически относятся к шансам россиянки.
Чистая победа Шараповой идёт за 2.17, а на Векич можно поставить с коэффициентом 1.73. Мы желаем Марии пробиться в следующий раунд турнира, но логика подсказывает, что больше шансов у Донны. Пожалуй, стоит выбрать успех хорватской теннисистки.
В январе Векич провела четыре матча: проиграла Путинцевой и Ястремской, но оказалась сильнее Севастовой и Саккари. Донна не обладает каким-то сумасшедшим по силе ударом и строит свой теннис во многом на ошибках соперниц. Подобная манера крайне неудобна для Марии, когда Шарапова далека от лучшей формы.
В 10 последних матчах у Марии лишь две победы. Оба успешных поединка на данном промежутке пришлись на 2019 год. В нынешнем сезоне Шарапова последовательно уступила Брэди, Зигемунд и Томлянович. Да, с Лаурой россиянка не доиграла встречу до конца, но об успешном результате речи и не шло в любом случае.
Шарапова и Векич встречались всего один раз. В 2018 году во втором круге Открытого чемпионата Франции Мария переиграла соперницу со счётом 7:5, 6:4. С того времени расклад сил в данной паре изменился, поэтому мы ставим на Донну. Любой результат матча нас порадует: россиянка пройдёт в следующий круг или прогноз окажется успешным.
Ставка на матч Донна Векич — Мария Шарапова
В 10 последних матчах у Шараповой лишь две победы. Все три поединка в 2020 году Мария проиграла. С коэффициентом 1.73 мы поставим на успех Векич. Сама Донна сейчас не в лучшей форме, но результаты российской теннисистки не оставляют нам другого выбора. Великая карьера приближается к логическому завершению.
Ставка: победа Донны Векич с коэффициентом 1.73.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 января 2020
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 января 2020
-
23:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:25
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00