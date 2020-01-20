Донна Векич — Мария Шарапова. Прогноз: приятных сюрпризов ждать не стоит

21 января в Мельбурне Мария Шарапова в матче первого круга тура Australian Open встретится с Донной Векич. Поединок начнётся в 4:15 мск. Эксперты не видят явного фаворита противостояния. Сделать ставку на Векич в букмекерских конторах можно за 1.73. Победа Шараповой оценивается аналитиками коэффициентом 2.17.

Мария Шарапова получила от организаторов Australian Open уайлд-кард и сыграет в основной сетке турнира. У россиянки уже давно нет громких побед на корте, но её имя по-прежнему приковывает огромное количество внимания СМИ и болельщиков. Уже в первом круге звезду женского тенниса поджидает непростое испытание.



Векич находится на 20-й строчке в рейтинге WTA и имеет потенциал для дальнейшего роста. Окончание 2019 года сложилось для Донны не лучшим образом, зато в нынешнем сезоне хорватская теннисистка постепенно набирает кондиции и подходит к Australian Open в приличной форме.



Шарапова гораздо успешнее Векич выступила на Открытом чемпионате Австралии прошлого года. Донна вылетела во втором круге от Биррелл, а Мария дошла до 1/8 финала, где в трёх партиях уступила Барти. Той самой, которая сейчас возглавляет рейтинг WTA. Но в предстоящем поединке букмекеры скептически относятся к шансам россиянки.



Чистая победа Шараповой идёт за 2.17, а на Векич можно поставить с коэффициентом 1.73. Мы желаем Марии пробиться в следующий раунд турнира, но логика подсказывает, что больше шансов у Донны. Пожалуй, стоит выбрать успех хорватской теннисистки.



В январе Векич провела четыре матча: проиграла Путинцевой и Ястремской, но оказалась сильнее Севастовой и Саккари. Донна не обладает каким-то сумасшедшим по силе ударом и строит свой теннис во многом на ошибках соперниц. Подобная манера крайне неудобна для Марии, когда Шарапова далека от лучшей формы.



В 10 последних матчах у Марии лишь две победы. Оба успешных поединка на данном промежутке пришлись на 2019 год. В нынешнем сезоне Шарапова последовательно уступила Брэди, Зигемунд и Томлянович. Да, с Лаурой россиянка не доиграла встречу до конца, но об успешном результате речи и не шло в любом случае.

Шарапова и Векич встречались всего один раз. В 2018 году во втором круге Открытого чемпионата Франции Мария переиграла соперницу со счётом 7:5, 6:4. С того времени расклад сил в данной паре изменился, поэтому мы ставим на Донну. Любой результат матча нас порадует: россиянка пройдёт в следующий круг или прогноз окажется успешным.

Ставка на матч Донна Векич — Мария Шарапова

В 10 последних матчах у Шараповой лишь две победы. Все три поединка в 2020 году Мария проиграла. С коэффициентом 1.73 мы поставим на успех Векич. Сама Донна сейчас не в лучшей форме, но результаты российской теннисистки не оставляют нам другого выбора. Великая карьера приближается к логическому завершению.



Ставка: победа Донны Векич с коэффициентом 1.73.

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