Стратегии экспресс ставок на спорт: беспроигрышных систем нет, но заработать можно

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Экспресс — один из трёх основных видов ставок в букмекерской конторе. Игроков привлекает высокий общий коэффициент, но не все понимают риски такой ставки. Давайте разберёмся, что такое экспресс в ставках на спорт — футболе, хоккее, теннисе, баскетболе — и рассмотрим примеры расчёта экспресса, стратегии и схемы для ставок на экспресс, отличия от системы. Вы поймёте, можно ли заработать ставками на экспрессы.

Что такое экспресс в ставках на спорт

Экспресс — это комбинированная ставка из двух и более исходов, итоговый коэффициент которой равен перемножению коэффициентов всех входящих в нее исходов. Экспресс выиграет, если хотя бы один исход в его составе выиграет, а по остальным будет выигрыш или возврат (расход). Но даже один проигранный исход приводит к проигрышу всего экспресса.



В экспресс нельзя добавить связанные исходы, в том числе события одного матча. Так сделано, чтобы игроки не могли обмануть математику и не собирали в экспресс такие ставки, как ТБ 1.5 и ТБ 2.5 гола в одном матче. Если пройдет второй исход, то пройдет и первый, и потому коэффициенты этих исходов нельзя перемножать для ставки на экспресс.

Как сделать экспресс ставку

Сделать экспресс можно за три шага.



● Добавьте в купон минимум два исхода из разных матчей.



● Выберите вид ставки «экспресс».



● Введите сумму ставки и подтвердите свой выбор.

Пример расчёта экспресса

Представим, что вы собрали экспресс из четырёх исходов, а размер ставки составил 1000 рублей. Вы подобрали следующие события:



● победа «Локомотива» с коэффициентом 1.60,



● победа «Краснодара» с коэффициентом 1.80,



● победа «Зенита» с коэффициентом 1.75,



● фора (0) на «Спартак» с коэффициентом 1.50.



Общий коэффициент экспресса равен: 1.60 х 1.80 х 1.75 х 1.50 = 7.56.



Ваша потенциальная выплата составит 7560 рублей: 1000 х 7.56. Если все четыре исхода зайдут, то экспресс выиграет. В случае непрохода хотя бы одного исхода в составе экспресса вся ставка потерпит неудачу.



Но допустим, что по форе (0) на «Спартак» букмекер дал возврат из-за счета 0:0, а остальные исходы выиграли. Что будет с экспрессом? Он пройдет, но выплата окажется меньше потенциальной и составит 5040 рублей: 1.60 x 1.80 x 1.75 x 1.00 x 1000 рублей. Все из-за возврата.

Как заработать на экспресс ставках

На долгой дистанции заработать экспрессами невозможно. Чем больше событий в экспрессе, тем выше маржа. Как и коэффициенты, маржа в экспрессе перемножается. То есть преимущество букмекера растет.



На коротком временном интервале больше шансов получить прибыль.

Стратегии и схемы ставок на экспрессы

Рассмотрим две популярные системы ставок на экспрессы.



Ставки на фаворитов



Отберите победы нескольких топ-клубов и получите высокий коэффициент. При отборе матчей убедитесь, что:



● фаворит играет на своём поле,



● все лидеры команды могут принять участие в матче,



● у фаворита есть турнирная мотивация на победу,



● после окончания предыдущей встречи прошло больше двух дней,



● тренер соперника работает не меньше пары недель.



Если матчи начинаются в разное время, то вы можете использовать опцию кэшаут или застраховать экспресс. Рассмотрим упомянутый пример с победами фаворитов, где размер ставки составил 1000 рублей:



● победа «Локомотива» с коэффициентом 1.60,



● победа «Краснодара» с коэффициентом 1.80,



● победа «Зенита» с коэффициентом 1.75,



● фора (0) на «Спартак» с коэффициентом 1.50.



Общий коэффициент — 7.56, а потенциальная выплата — 7560 рублей.



Если три первых ставки сыграли, то вы можете использовать опцию кэшаут или застраховать ставку вручную.



После трёх проходов остаётся ставка фора (0) на «Спартак» за 1.50. Вы можете взять фору (0) на соперника красно-белых с коэффициентом 2.50 на сумму 3000 рублей.



В случае захода экспресса вы получите 7560 рублей. Если «Спартак» проиграет, то сработает страховка, и выплата составит 7800 рублей: 3000 х 2.50.

При ничьей выплата по экспрессу составит 5040 рублей: 1.60 x 1.80 x 1.75 x 1.00 x 1000 рублей, а по страховке 7500 рублей: 3000 х 2.50. Итого: 12 540 рублей 7500 + 5040. При общей сумме ставок 4000 рублей у вас будет достойная прибыль.



Страховка догоном



Вам надо выбрать несколько матчей с коэффициентами около 2.00, которые начинаются в разное время. Представим, что вы взяли экспресс из пяти событий и во всех матчах выбрали тотал больше 2.5 мяча за 1.90.



Общий коэффициент экспресса составит 24.76, размер ставки — 1000 рублей, а потенциальная прибыль — 24 760 рублей.



На первый матч вам необходимо поставить 1500 рублей на тотал меньше 2.5 мяча за 2.00. В случае низа вы получите 3000 рублей: 1500 х 2.00, а чистая прибыль составит 500 рублей: 3000 — 1500 — 1000.



Если ставка не сыграет, то вы продолжаете проверять низ в трёх следующих матчах, удваивая сумму: 3000 рублей на второй матч, 6000 рублей на третий и 12 000 рублей на четвертый.



При заходе любой ставки чистая прибыль составит 500 рублей. Если все четыре выбора не сыграют, то прибыль может принести взятый экспресс. Стратегия приведет к убытку, если четыре раза подряд пройдёт тотал больше 2.5, а в пятом матче случится низ.

Золотые правила экспресс ставок на спорт

1. Не берите исходы с коэффициентами 1.1-1.2. На итоговый коэффициент экспресса они особо не повлияют, зато привести вашу комбинированную ставку к катастрофе вполне способны.



2. Не берите один исход в разные экспрессы. Причина очевидна. Если такой исход не пройдёт, вы проиграете сразу несколько экспрессов.



3. Не пытайтесь заработать на экспресс ставках. Хотя ценность двух одиночных валуйных ставок умножится при объединении в экспресс, намного чаще экспресс будет умножать преимущество букмекера над вами. Мы советуем ставить на экспрессы только для развлечения.



Исключение из первых двух правил — если вы ставите по стратегиям тотал-экспресс и S8. Узнайте больше об этих схемах ставок на экспрессы в Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ.