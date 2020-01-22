«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз: машину Клоппа «волкам» не остановить

В матче 24-го тура чемпионата Англии 23 января «Ливерпуль» сойдётся с «Вулверхэмптоном». Встреча начнётся в 23:00 мск. Прогноз экспертов однозначен — они считают коллектив Юргена Клоппа фаворитом поединка. Сделать ставку на «Ливерпуль» в букмекерских конторах можно за 1.68. Победа «Вулверхэмптона» у букмекеров оценивается коэффициентом 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» будет результативным: ставки на тотал больше 2.5 принимаются с коэффициентом 1.87, тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах за 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» (23.01.2020)

«Ливерпуль» добыл очередную победу в Премьер-лиге и установил новые рекорды. Команда Юргена Клоппа продолжает оставаться предельно мотивированной, теперь весь вопрос в том, когда прервётся серия красных. Чемпионству самого титулованного клуба Англии могут помешать разве что марсиане.

«Вулверхэмптон» пытается залезть в зону топ-4. «Волки» имеют одинаковое количество очков с «Манчестер Юнайтед» и отстают от «Челси» на пять баллов. У Нуну Эшпириту Санту мастеровитый коллектив, которому не хватает одной-двух звёзд для того, чтобы сделать следующий шаг в развитии.

В нынешнем сезоне соперники уже встречались на «Энфилде». «Ливерпуль» выиграл со счётом 1:0. Победа досталась красным действительно с большим трудом. В концовке упомянутого поединка «Вулверхэмптон» создал несколько опасных моментов, но хозяева выстояли. Теперь «волки» постараются огорчить гранда уже в родных стенах.

Букмекеры отдают предпочтение гостям, однако коэффициент на чистую победу «Ливерпуля» остаётся вполне приличным. На наш взгляд, можно взять красных за 1.68 без лишних выкрутасов в виды форы или успеха всухую. Да, потенциальная прибыль невелика, но статистика целиком и полностью говорит в пользу сделанной ставки.

В шести последних матчах Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» у «Ливерпуля» сплошные победы. «Волкам» удавалось зацепиться лишь в кубковых поединках, когда красные выставляли неоптимальный состав. В нынешнем сезоне команда Юргена Клоппа выиграла 1:0 на «Энфилде», а в прошлом — 2:0 и дома, и на выезде.

На своём стадионе «Вулверхэмптон» набрал лишь 11 очков за 17 матчей и по данному показателю занимает 12-е место в нынешнем сезоне в АПЛ. Про результаты «Ливерпуля» знает уже каждый, кто хотя бы иногда интересуется футболом. 21 победа в 22 поединках с начала чемпионата — это новый рекорд топ-5 лиг Европы.

Во встрече с «Манчестер Юнайтед» команда Юргена Клоппа выглядела уставшей в концовке. «Ливерпуль» отдал инициативу и удерживал счёт. На «Молине» подобное чревато последствиями, но после триумфа в Лиге чемпионов у красных появился дух победителей.

«Ливерпуль» преодолевает любые препятствия на пути к своей цели. Даже в не самых зрелищных матчах красные порой включаются на несколько минут, делают результат, а затем нейтрализуют любые попытки противника. У Юргена Клоппа нет серьёзных проблем с составом. Из основной ротации травмирован лишь Милнер.

«Вулверхэмптон» демонстрирует симпатичный футбол, но для прерывания фантастической серии «Ливерпуля» нужно нечто большее. Команда Юргена Клоппа упрочит своё рекордное достижение и в очередной раз заставит болельщиков восхититься проделанной работой.

Ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Вулверхэмптон» проиграл «Ливерпулю» шесть последних матчей в Премьер-лиге. С коэффициентом 1.68 мы поставим на команду Юргена Клоппа. В нынешнем сезоне красные выиграли 21 из 22 поединков в АПЛ. Будущий чемпион продолжит доминировать в Англии.

Ставка: победа «Ливерпуля» c коэффициентом 1.68.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.