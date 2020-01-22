СКА — «Барыс». Прогноз: Диц и Бойд ответят Кудашову на 2:6 в Казахстане

В матче регулярного чемпионата КХЛ 23 января СКА примет «Барыс». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явными фаворитами будут петербуржцы. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч СКА — «Барыс» команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 1.64. Победу команды Андрея Скабелки букмекеры оценивают коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Барыс»

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Барыс» 23 января не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.14, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.74. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча СКА — «Барыс» (23.01.2020)

СКА посредственно выглядит в последние недели, чередуя удачные поединки со слабыми. В восьми матчах одержано четыре победы (одна — в овертайме) при четырёх поражениях (одно тоже в овертайме). Для претендента на первое место в конференции результат плохой.

2020 год начался с головомойки в Хельсинки от «Йокерита». 0:6 — так крупно петербуржцы не проигрывали за всю историю КХЛ. Вскоре случилось очередное поражение от «Спартака» (1:3) Олега Знарка, уже третье в сезоне из трёх возможных. А на десерт — неудача в «армейском дерби» (2:3).

С одной стороны, клуб из Санкт-Петербурга не выглядел хуже. Он выигрывал единоборства, лучше смотрелся на точке вбрасывания, дважды лидировал в счёте. С другой — очень похоже, что у команды начал вырабатываться комплекс перед ЦСКА. Потому что они отдали абсолютно равную игру на ровном месте за одну минуту.

СКА вроде бы перебросал соперника (25:19), но нельзя сказать, что создал много моментов. Собственно, это видно и по голам: первая шайба — долгожданное озарение Василия Подколзина, вторая — быстрая контратака в меньшинстве с великолепным попаданием Максима Карпова в ближнюю «девятку».

В равных составах подопечные Алексея Кудашова придумали совсем немного, хотя отставали в счёте почти весь третий период. Шайбу они держали, но выйти на убойную позицию не могли. С большинством тоже не задалось: ЦСКА удалялся пять раз, однако 10 минут численного преимущества прошли вхолостую.

Ещё один важный фактор — отсутствие Сергея Плотникова. Он отбыл дисквалификацию, но пропустил предыдущий матч из-за болезни. Такой нападающий сильно пригодился бы на «пятачке», без него создавать давление у ворот Ларса Юханссона получалось весьма редко.

Участие Плотникова в поединке с «Барысом» под вопросом. Любопытно, что букмекеры всё равно считают СКА явным фаворитом, хотя клуб из Нур-Султана набрал замечательный ход и одержал шесть побед в семи последних встречах. Уступил только «Авангарду» (0:3), который сейчас выносит всех и вся.

На наш взгляд, тут логичнее играть от аутсайдера. Благо что декабрьское поражение 2:6 в Казахстане только добавит гостям злости. Мы бы выбирали между Х2 за 2.23 и ставкой «Барыс» откроет счёт за 2.61. Вариант попроще — П2 с форой (+1.5) за 1.70. Как правило, большинство побед СКА одерживает в упорных концовках с минимальной разницей.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Барыс»

Клуб из Нур-Султана набрал замечательный ход и одержал шесть побед в семи последних встречах. Букмекеры всё равно считают гостей явным аутсайдером, хотя СКА сейчас выглядит не лучшим образом. На наш взгляд, стоит сыграть от аутсайдера. «Барысу» по силам осложнить жизнь фавориту.

Ставка №1: «Барыс» откроет счёт за 2.61.

Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Даррена Дица за 2.30.