Ник Кирьос — Карен Хачанов. Прогноз: россиянин даст бой скандалисту на Australian Open

В матче третьего круга Australian Open в мужском одиночном разряде 25 января Ник Кирьос (Австралия) сыграет с Кареном Хачановым (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет австралиец. Встреча начнётся около 11:00 мск. В ставках на матч Ник Кирьос — Карен Хачанов российский спортсмен котируется с коэффициентом 3.38. Победу Кирьоса букмекеры оценивают коэффициентом 1.36.

Коэффициенты букмекеров на матч Ник Кирьос — Карен Хачанов

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Ник Кирьос — Карен Хачанов получится затяжным. Тотал больше 38.5 гейма идёт с коэффициентом 1.74, тотал меньше 38.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.07. Если Ник Кирьос победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.83.

Прогноз и анализ матча Ник Кирьос — Карен Хачанов (25.01.2020)

Начало 2020 года получается для Хачанова крайне трудным. Сперва было обидное поражение от Душана Лайовича в полуфинале ATP Cup, затем вылет на турнире в Окленде в первом же матче от рук Джона Миллмана (6:4, 3:6, 3:6). Шесть дней отдыха, похоже, не помогли.

По крайней мере стартовал на Australian Open он с огромным скрипом, хотя соперники не входили даже в топ-70. В первом круге Карен едва не дошёл до пятого сета с квалифаем Марио Вилельей-Мартинесом (4:6, 6:4, 7:6, 6:3). Находящийся в конце второй сотни испанец сопротивлялся почти три часа.

Во втором раунде россиянину всё же пришлось играть пятую партию. Справедливости ради стоит отметить игру оппонента: Микаэль Имер сильно прибавил и в ближайшее время имеет хорошие шансы ворваться в топ-50. Швед показал отличное движение и на протяжении 4,5 часа носился без пауз, доставая сложные мячи.

И всё же следует признать, что фаворит придумал себе проблемы на ровном месте. Очевидно, что Хачанов далёк от оптимальных кондиций и никак не может нащупать баланс. В первом круге помогала подача, во втором стала сбоить и она: шесть двойных ошибок на семь эйсов — это крайне слабо для представителя топ-20.

В результате Имер совершил 10 брейков и имел все шансы пройти дальше. На тай-брейке решающей партии шведский теннисист вёл со счётом 8:6 (они играются до 10 очков), но слишком рано посчитал дело сделанным, расслабился и отдал четыре розыгрыша подряд.

Понятно, что если россиянин сыграет на таком же уровне, то с огромной долей вероятности отправится домой. Задачу-минимум на Australian Open он выполнил, защитив рейтинговые очки за прошлый год (третий круг на AO-2019). Но по факту подобное выступление, конечно, будет неудачным.

Ник Кирьос сейчас хорош. На ATP Cup, например, он одолел Стефаноса Циципаса, да и в Мельбурне выступает продуктивно — выигрывает и веселит публику. В первом круге ему хватило трёх сетов для победы над Лоренцо Сонего (6:2, 7:6, 7:6), а во втором австралиец разобрался с Жилем Симоном (6:2, 6:4, 4:6, 7:5).

Неудивительно, что он идёт у букмекеров фаворитом. Хачанов находится далеко не в лучшем состоянии и чудом добрался до третьего круга. Кроме того, накануне он провёл натуральный марафон, по итогам которого долго не мог подняться с корта (похоже, свело ноги). Плюс Нику обеспечена полная поддержка трибун.

В то же время коэффициент 1.36 кажется перебором. Во-первых, Кирьос по-прежнему испытывает проблемы на приёме. С Сонего он очень часто срывал первый же удар, в результате чего две заключительные партии дошли до тай-брейка. Симон в начале также ничего не мог поделать с соперником, а затем приспособился и заставил того попотеть.

Во-вторых, Карен уже обыгрывал австралийца. Причём на харде и не так давно. Было это во втором круге турнира в Цинциннати-2019 (6:7, 7:6, 6:2). Россиянин действовал хладнокровно и уверенно, а главное — стабильно. Сейчас он смотрится хуже, но Кирьос — хороший раздражитель.

Проверять победу Хачанова за 3.38 не рискнём, однако как минимум одну партию зацепить ему точно по силам. Тотал больше 3.5 сета за 1.66 смотрится вполне нормально. Вариант посмелее — П1 + тотал больше 39.5 гейма за 2.68. Без тай-брейка вряд ли обойдётся, так что встреча должна затянуться.

На наш взгляд, дебют получится близким и боевым, благо что оба теннисиста умеют плотно подавать. А дальше постепенно инициативой завладеет Ник. Поддержка трибун и усталость россиянина после пятисетового марафона обеспечат ему преимущество.

Прогноз и ставки на матч Ник Кирьос — Карен Хачанов

Кирьос справедливо идёт у букмекеров фаворитом: Хачанов находился не в лучшей форме и едва добрался до третьего круга. В то же время он вряд ли сдастся без борьбы: Ник — хороший раздражитель, а сам Карен его уже обыгрывал. На наш взгляд, австралийцу придётся попотеть.

Ставка №1: победа Кирьоса + тотал больше 39.5 гейма за 2.68.

Ставка №2: тотал больше 10.5 гейма в первом сете за 2.50.