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Ник Кирьос — Карен Хачанов, 25 января, прогноз на матч Australian Open

Ник Кирьос — Карен Хачанов. Прогноз
Алексей Серяков
Ник Кирьос — Карен Хачанов. Прогноз: россиянин даст бой скандалисту на Australian Open
Хачанов находится не в лучшей форме, но задира-Кирьос — это хороший раздражитель.
Ставки / Прогнозы 0

В матче третьего круга Australian Open в мужском одиночном разряде 25 января Ник Кирьос (Австралия) сыграет с Кареном Хачановым (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет австралиец. Встреча начнётся около 11:00 мск. В ставках на матч Ник КирьосКарен Хачанов российский спортсмен котируется с коэффициентом 3.38. Победу Кирьоса букмекеры оценивают коэффициентом 1.36.

Коэффициенты букмекеров на матч Ник КирьосКарен Хачанов

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Ник КирьосКарен Хачанов получится затяжным. Тотал больше 38.5 гейма идёт с коэффициентом 1.74, тотал меньше 38.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.07. Если Ник Кирьос победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.83.

Прогноз и анализ матча Ник Кирьос — Карен Хачанов (25.01.2020)

Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 10:50 МСК
Ник Кирьос
26
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Не начался
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Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Начало 2020 года получается для Хачанова крайне трудным. Сперва было обидное поражение от Душана Лайовича в полуфинале ATP Cup, затем вылет на турнире в Окленде в первом же матче от рук Джона Миллмана (6:4, 3:6, 3:6). Шесть дней отдыха, похоже, не помогли.

По крайней мере стартовал на Australian Open он с огромным скрипом, хотя соперники не входили даже в топ-70. В первом круге Карен едва не дошёл до пятого сета с квалифаем Марио Вилельей-Мартинесом (4:6, 6:4, 7:6, 6:3). Находящийся в конце второй сотни испанец сопротивлялся почти три часа.

Во втором раунде россиянину всё же пришлось играть пятую партию. Справедливости ради стоит отметить игру оппонента: Микаэль Имер сильно прибавил и в ближайшее время имеет хорошие шансы ворваться в топ-50. Швед показал отличное движение и на протяжении 4,5 часа носился без пауз, доставая сложные мячи.

И всё же следует признать, что фаворит придумал себе проблемы на ровном месте. Очевидно, что Хачанов далёк от оптимальных кондиций и никак не может нащупать баланс. В первом круге помогала подача, во втором стала сбоить и она: шесть двойных ошибок на семь эйсов — это крайне слабо для представителя топ-20.

В результате Имер совершил 10 брейков и имел все шансы пройти дальше. На тай-брейке решающей партии шведский теннисист вёл со счётом 8:6 (они играются до 10 очков), но слишком рано посчитал дело сделанным, расслабился и отдал четыре розыгрыша подряд.

Понятно, что если россиянин сыграет на таком же уровне, то с огромной долей вероятности отправится домой. Задачу-минимум на Australian Open он выполнил, защитив рейтинговые очки за прошлый год (третий круг на AO-2019). Но по факту подобное выступление, конечно, будет неудачным.

Ник Кирьос сейчас хорош. На ATP Cup, например, он одолел Стефаноса Циципаса, да и в Мельбурне выступает продуктивно — выигрывает и веселит публику. В первом круге ему хватило трёх сетов для победы над Лоренцо Сонего (6:2, 7:6, 7:6), а во втором австралиец разобрался с Жилем Симоном (6:2, 6:4, 4:6, 7:5).

Неудивительно, что он идёт у букмекеров фаворитом. Хачанов находится далеко не в лучшем состоянии и чудом добрался до третьего круга. Кроме того, накануне он провёл натуральный марафон, по итогам которого долго не мог подняться с корта (похоже, свело ноги). Плюс Нику обеспечена полная поддержка трибун.

В то же время коэффициент 1.36 кажется перебором. Во-первых, Кирьос по-прежнему испытывает проблемы на приёме. С Сонего он очень часто срывал первый же удар, в результате чего две заключительные партии дошли до тай-брейка. Симон в начале также ничего не мог поделать с соперником, а затем приспособился и заставил того попотеть.

Во-вторых, Карен уже обыгрывал австралийца. Причём на харде и не так давно. Было это во втором круге турнира в Цинциннати-2019 (6:7, 7:6, 6:2). Россиянин действовал хладнокровно и уверенно, а главное — стабильно. Сейчас он смотрится хуже, но Кирьос — хороший раздражитель.

Проверять победу Хачанова за 3.38 не рискнём, однако как минимум одну партию зацепить ему точно по силам. Тотал больше 3.5 сета за 1.66 смотрится вполне нормально. Вариант посмелее — П1 + тотал больше 39.5 гейма за 2.68. Без тай-брейка вряд ли обойдётся, так что встреча должна затянуться.

На наш взгляд, дебют получится близким и боевым, благо что оба теннисиста умеют плотно подавать. А дальше постепенно инициативой завладеет Ник. Поддержка трибун и усталость россиянина после пятисетового марафона обеспечат ему преимущество.

Прогноз и ставки на матч Ник Кирьос — Карен Хачанов

Кирьос справедливо идёт у букмекеров фаворитом: Хачанов находился не в лучшей форме и едва добрался до третьего круга. В то же время он вряд ли сдастся без борьбы: Ник — хороший раздражитель, а сам Карен его уже обыгрывал. На наш взгляд, австралийцу придётся попотеть.

Ставка №1: победа Кирьоса + тотал больше 39.5 гейма за 2.68.

Ставка №2: тотал больше 10.5 гейма в первом сете за 2.50.

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