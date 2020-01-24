«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз: уральцы вновь завалят второй период

В матче регулярного чемпионата КХЛ 25 января «Автомобилист» примет «Ак Барс». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — небольшое преимущество у казанцев. Встреча начнётся в 15:00 мск. В ставках на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 2.29. Победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 2.76.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс»

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 25 января не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.10, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.77. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.85.

Анализ матча «Автомобилист» — «Ак Барс» (25.01.2020)

«Автомобилист» слабо провёл отрезок на рубеже декабря и января, зато потом бросился вдогонку за лидерами Восточной конференции. В шести последних матчах одержано пять побед, хотя соперники были в порядке. Тут и ЦСКА (3:2 Б), и «Адмирал» (5:2) с «Нефтехимиком» (2:1 Б), и «Салават Юлаев» (4:2) с воспрявшим «Трактором» (4:1).



Единственное поражение случилось в Череповце (1:3). Там уральцы сыграли гораздо ниже своего уровня, но это произошло спустя день после волевой победы над действующим обладателем Кубка Гагарина в Москве. Скорее всего, просто не хватило сил и эмоций.



После перерыва на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ добыты две непростые победы. Сперва удалось выстоять в Нижнекамске — хозяева выглядели лучше, но гости реализовали большинство и уверенно забрали серию буллитов. Затем в очередной раз досталось соседям из Челябинска.



Варианты у «мишек» имелись, при счёте 1:2 они создали несколько неплохих моментов и при доле удачи могли зацепиться. А вообще, итоговый результат кажется справедливым: екатеринбуржцы смотрелись увереннее и очень внимательно отработали в обороне. Единственную шайбу «Трактор» забросил в атаке с ходу.



Удачная серия позволила подобраться к тройке лидеров Востока. «Барыс» по потерянным очкам уже догнали: у клуба из Нур-Султана на два очка и одну игру больше. «Ак Барс» и «Автомобилист» ушагали вперёд на семь пунктов, но в случае победы в очной встрече ситуация уплотнится. Так что всё в руках уральцев.



Благо что «Ак Барс» накануне провёл тяжелейший поединок с «Салаватом Юлаевым», который докатился до серии буллитов. Казанцы были на волосок от поражения, но Юха Метсола поторопился с празднованиями и пропустил один из самых курьёзных буллитов в истории КХЛ (3:2 Б).



В целом подопечные Дмитрия Квартальнова действовали лучше, заслужив два очка. Это видно и по статистике: 41-29 по броскам, 39-22 по вбрасываниям. Уфимцев часто выручал голкипер, однако и у «Автомобилиста» на последнем рубеже есть надёжный и опытный Якуб Коварж.



Ключевой вопрос теперь — хватит ли сил и эмоций лидеру Восточной конференции после очередного раунда «зелёного дерби»? По качеству хоккея они смотрятся предпочтительнее, но преимущество своего льда вроде бы немного выравнивает расклад. Хотя статистика с этим не согласна: «Ак Барс» добыл в Екатеринбурге три победы подряд.



Во всех случаях он открывал счёт и забрасывал как минимум три шайбы — 6:1, 3:0, 4:3. Соответственно, ИТБ 2.5 гола казанцев за 2.34 стоит изучить. Но мы поступим иначе. «Автомобилист» слишком часто проигрывает вторые периоды, а П2 с нулевой форой в этом отрезке идёт за вполне симпатичные 1.79. Проверим. Гости вполне могут проспать дебют после тяжелейшей битвы с «СЮ», но со временем наверняка раскачаются и добавят.

Ставки на матч «Автомобилист» — «Ак Барс»

Котировки букмекеров выглядят логично: казанцы немного сильнее, но накануне провели тяжелейшее «зелёное дерби», которое явно отняло массу эмоций. Плюс фактор чужого льда. «Автомобилист» в последнее время часто отдаёт вторые периоды, так что проверим П2 с нулевой форой во второй двадцатиминутке за 1.79.



Ставка: победа «Ак Барса» во втором периоде с нулевой форой за 1.79.