Рафаэль Надаль — Ник Кирьос. Прогноз: австралиец найдёт силы после битвы с Хачановым

Кирьос 4,5 часа играл с Кареном Хачановым, а теперь выйдет на матч с первой ракеткой мира.

В матче четвёртого круга Australian Open в мужском одиночном разряде 27 января Рафаэль Надаль (Испания) сыграет с Ником Кирьосом (Австралия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явное предпочтение отдано испанцу. Встреча начнётся в 11:00 мск. В ставках на матч Рафаэль Надаль — Ник Кирьос австралийский спортсмен котируется с коэффициентом 4.45. Победу Надаля букмекеры оценивают коэффициентом 1.24.

Коэффициенты букмекеров на матч Рафаэль Надаль — Ник Кирьос

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Рафаэль Надаль — Ник Кирьос получится затяжным. Тотал больше 37.5 гейма идёт с коэффициентом 1.81, тотал меньше 37.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.00. Если Надаль победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.50.

Прогноз и анализ матча Рафаэль Надаль — Ник Кирьос (27.01.2020)

Кирьос мог решить вопрос о выходе в четвёртый круг Australian Open — 2020 гораздо быстрее, а вместо этого подарил зрителям матч, который непременно будет претендовать на звание лучшего во всём турнире. Битва с Кареном Хачановым растянулась на 4,5 часа. Настоящий триллер.

В нём было четыре тай-брейка, море эмоций и большое количество красивых розыгрышей. Россиянин долго втягивался в игру и завалил первый сет, но дальше добавил. Тем не менее Ник имел хорошие шансы закончить всё в третьей партии, когда вёл с брейком.

Но австралиец чрезмерно увлёкся любимым делом — пижонством и игрой на публику. Дропшоты, твинеры, подачи с одной руки и прочие прелести жизни помогли Хачанову вернуться в игру по-настоящему. В результате Кирьос оставил огромное количество сил, сыграв самый длинный матч в карьере.

Кроме того, по ходу поединка он испытывал проблемы с ногой, из-за чего даже пришлось вызывать физиотерапевта. Но впереди Рафаэль Надаль, с которым у Ника богатая история взаимоотношений. Проблем с настроем и эмоциями у него точно не возникнет, да и домашние трибуны погонят вперёд. Вопрос только в запасе сил.

По личным встречам впереди испанец — четыре победы при трёх поражениях. Если брать только результаты на хардовом покрытии, получится 2-1 в пользу австралийца. В предыдущий раз их пути пересеклись во втором круге Уимблдона-2019: Рафа победил в четырёх сетах, хотя соперник сумел залезть ему под кожу и заставил попотеть.

Надаль слабо выглядел на ATP Cup, зато в Мельбурне прошёлся по оппонентам катком. Три победы в трёх сетах: Уго Дельен забрал пять геймов, Федерико Дельбонис — десять, а Пабло Карреньо-Буста — семь. Фактически полноценная борьба наблюдалась лишь в одной партии — аргентинцу удалось дотянуть до тай-брейка, но фаворит спокойно оставил его за собой.

Похоже, Рафа набирает форму, но на харде Кирьос вполне способен навязать ему борьбу. Говорить о победе не приходится — пятисетовое сражение с Хачановым наверняка проявится на третьем-четвёртом часу игры, а первая ракетка мира прекрасно пользуется слабостями противников.

У Ника два варианта — либо действовать ровно и обходиться без перепадов (никогда не был в этом силён, тем более на фоне усталости), либо подавать на пределе возможностей. На наш взгляд, австралиец упрётся в стартовых сетах, а дальше всё будет зависеть от результата.

Если он заберёт хотя бы одну партию, то с помощью поддержки зрителей может поймать кураж. Если нет — пару раз выстрелит прямо в Надаля, подарит несколько красивых розыгрышей и проиграет за 2-2,5 часа. Трогать эту игру в прематче опасно, лучше попробовать поймать хороший вариант в лайве.

Если вы ставите ради удовольствия и не боитесь проиграть, подумайте о двух вариантах: «ИТБ 5.5 геймов Кирьоса в первой партии» за 2.00 и «первый сет результативнее второго» за 2.33. На наш взгляд, у аутсайдера на фоне свежести есть хорошие шансы как минимум добраться до тай-брейка. Предложение попроще — победа Надаля + тотал меньше 41.5 гейма за 1.84.

Прогноз и ставки на матч Рафаэль Надаль — Ник Кирьос

Рафа набирает форму, но на харде Кирьос вполне способен навязать ему борьбу. Говорить о победе не приходится — пятисетовое сражение с Хачановым наверняка скажется на третьем-четвёртом часу игры. Испанец традиционно испытывает трудности в матчах с Ником, потому лёгкой победы фаворита тут не ждём.

Ставка №1: ИТБ 5.5 геймов Кирьоса в первой партии за 2.00.

Ставка №2: первый сет результативнее второго за 2.33.