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Рафаэль Надаль — Ник Кирьос, 27 января 2020 года, прогноз на матч Australian Open

Рафаэль Надаль — Ник Кирьос. Прогноз
Алексей Серяков
Рафаэль Надаль — Ник Кирьос. Прогноз: австралиец найдёт силы после битвы с Хачановым
Кирьос 4,5 часа играл с Кареном Хачановым, а теперь выйдет на матч с первой ракеткой мира.
Ставки / Прогнозы 0

В матче четвёртого круга Australian Open в мужском одиночном разряде 27 января Рафаэль Надаль (Испания) сыграет с Ником Кирьосом (Австралия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явное предпочтение отдано испанцу. Встреча начнётся в 11:00 мск. В ставках на матч Рафаэль НадальНик Кирьос австралийский спортсмен котируется с коэффициентом 4.45. Победу Надаля букмекеры оценивают коэффициентом 1.24.

Коэффициенты букмекеров на матч Рафаэль НадальНик Кирьос

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Рафаэль НадальНик Кирьос получится затяжным. Тотал больше 37.5 гейма идёт с коэффициентом 1.81, тотал меньше 37.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.00. Если Надаль победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.50.

Прогноз и анализ матча Рафаэль Надаль — Ник Кирьос (27.01.2020)

Australian Open (м). 4-й круг
27 января 2020, понедельник. 11:00 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Не начался
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Ник Кирьос
26
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Кирьос мог решить вопрос о выходе в четвёртый круг Australian Open — 2020 гораздо быстрее, а вместо этого подарил зрителям матч, который непременно будет претендовать на звание лучшего во всём турнире. Битва с Кареном Хачановым растянулась на 4,5 часа. Настоящий триллер.

В нём было четыре тай-брейка, море эмоций и большое количество красивых розыгрышей. Россиянин долго втягивался в игру и завалил первый сет, но дальше добавил. Тем не менее Ник имел хорошие шансы закончить всё в третьей партии, когда вёл с брейком.

Но австралиец чрезмерно увлёкся любимым делом — пижонством и игрой на публику. Дропшоты, твинеры, подачи с одной руки и прочие прелести жизни помогли Хачанову вернуться в игру по-настоящему. В результате Кирьос оставил огромное количество сил, сыграв самый длинный матч в карьере.

Кроме того, по ходу поединка он испытывал проблемы с ногой, из-за чего даже пришлось вызывать физиотерапевта. Но впереди Рафаэль Надаль, с которым у Ника богатая история взаимоотношений. Проблем с настроем и эмоциями у него точно не возникнет, да и домашние трибуны погонят вперёд. Вопрос только в запасе сил.

По личным встречам впереди испанец — четыре победы при трёх поражениях. Если брать только результаты на хардовом покрытии, получится 2-1 в пользу австралийца. В предыдущий раз их пути пересеклись во втором круге Уимблдона-2019: Рафа победил в четырёх сетах, хотя соперник сумел залезть ему под кожу и заставил попотеть.

Надаль слабо выглядел на ATP Cup, зато в Мельбурне прошёлся по оппонентам катком. Три победы в трёх сетах: Уго Дельен забрал пять геймов, Федерико Дельбонис — десять, а Пабло Карреньо-Буста — семь. Фактически полноценная борьба наблюдалась лишь в одной партии — аргентинцу удалось дотянуть до тай-брейка, но фаворит спокойно оставил его за собой.

Похоже, Рафа набирает форму, но на харде Кирьос вполне способен навязать ему борьбу. Говорить о победе не приходится — пятисетовое сражение с Хачановым наверняка проявится на третьем-четвёртом часу игры, а первая ракетка мира прекрасно пользуется слабостями противников.

У Ника два варианта — либо действовать ровно и обходиться без перепадов (никогда не был в этом силён, тем более на фоне усталости), либо подавать на пределе возможностей. На наш взгляд, австралиец упрётся в стартовых сетах, а дальше всё будет зависеть от результата.

Если он заберёт хотя бы одну партию, то с помощью поддержки зрителей может поймать кураж. Если нет — пару раз выстрелит прямо в Надаля, подарит несколько красивых розыгрышей и проиграет за 2-2,5 часа. Трогать эту игру в прематче опасно, лучше попробовать поймать хороший вариант в лайве.

Если вы ставите ради удовольствия и не боитесь проиграть, подумайте о двух вариантах: «ИТБ 5.5 геймов Кирьоса в первой партии» за 2.00 и «первый сет результативнее второго» за 2.33. На наш взгляд, у аутсайдера на фоне свежести есть хорошие шансы как минимум добраться до тай-брейка. Предложение попроще — победа Надаля + тотал меньше 41.5 гейма за 1.84.

Прогноз и ставки на матч Рафаэль Надаль — Ник Кирьос

Рафа набирает форму, но на харде Кирьос вполне способен навязать ему борьбу. Говорить о победе не приходится — пятисетовое сражение с Хачановым наверняка скажется на третьем-четвёртом часу игры. Испанец традиционно испытывает трудности в матчах с Ником, потому лёгкой победы фаворита тут не ждём.

Ставка №1: ИТБ 5.5 геймов Кирьоса в первой партии за 2.00.

Ставка №2: первый сет результативнее второго за 2.33.

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