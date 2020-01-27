«Монреаль» — «Вашингтон». Прогноз: без Овечкина Кузнецов и Орлов уступят Ковальчуку

В матче регулярного чемпионата НХЛ 28 января «Монреаль Канадиенс» в Монреале встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» 28 января будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз матча «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» (28.01.2020)

Затянутая пауза на Матч звёзд НХЛ наконец-то осталась позади, лига постепенно возвращается к привычной жизни шестью вторничными матчами. В Монреале сойдутся «Канадиенс» и «Вашингтон», определённые предпосылки к хорошему зрелищу имеются. Достаточно вспомнить предыдущие очные встречи в Канаде.



В каждой из них забрасывалось не менее восьми шайб. Команды по разу обменялись победами в основное время со счётом 6:4, а ещё в одном поединке «Кэпиталз» оказались сильнее в овертайме (5:4 ОТ с дублем Александра Овечкина). Единственная игра в нынешнем сезоне прошла в Вашингтоне: хозяева разгромно уступили (2:5).



Прежде всего нужно учитывать, что на лёд точно не выйдет Овечкин. Российский нападающий вновь отказался от участия в Матче звёзд. Согласно регламенту, он должен был пропустить либо последнюю встречу до этого мероприятия, либо первую — после. С «Айлендерс» (6:4) Ови сыграл, и сделал это блистательно.



Хет-трик и потрясающий камбэк с 1:4 — такое не каждый день увидишь. Соответственно с «Хабс» он сыграть не сможет, что несколько запутывает ситуацию. Тренерскому штабу гостей придётся перетряхивать звенья, а также спецбригады большинства. При реализации лишнего Овечкин практически не уходит со льда.



Пожалуй, на этом фоне можно попробовать сыграть против линии букмекеров. Например, лобовая победа хозяев идёт за коэффициент 2.80, а победа с учётом овертайма — за 2.16. Это при том, что «Монреаль» после кошмарной серии поражений одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах.



Среди прочих досталось, например, двум командам из зоны плей-офф — «Калгари» (2:0) и «Вегасу» (5:4 Б). А также «Филадельфии» (4:1), которая вовсю борется за кубковую восьмёрку. «Кэпс», разумеется, заметно сильнее, но отсутствие Овечкина и свой лёд выравнивают шансы. Также нужно учитывать ещё один фактор.



Обе команды отдыхали по 9-10 дней, а это солидный простой по меркам регулярного чемпионата НХЛ. Соответственно трудно понять, в какой форме находятся соперники. В общем, играть от аутсайдера вполне имеет смысл. Даже аккуратная ставка 1Х идёт за вполне нестыдный коэффициент 1.70.

Также возьмём гол Якуба Враны за 3.00. Мотивация простая: у «Кэпиталз» не будет лучшего снайпера, а потому другие лидеры получат дополнительную нагрузку. Молодой чех забросил 22 шайбы в 49 поединках (второй результат в команде). Кроме того, он отличился в шести предыдущих встречах из восьми. Плюс не самый сильный соперник. И всё это за «тройку». Вариант, конечно, на любителя, но с точки зрения математики он выглядит крайне перспективно.

Прогноз и ставки на матч «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Лидер гостей пропустит игру из-за дисквалификации. Тренерскому штабу придётся перетряхивать звенья, а также спецбригады большинства. При реализации лишнего Овечкин практически не уходит со льда. «Монреаль» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах, на своём льду он вполне способен подловить фаворита.



Ставка №1: итоговая победа «Монреаля» за 2.16.



Ставка №2: Якуб Врана забьёт за 3.00.