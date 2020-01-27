Эшли Барти — Петра Квитова. Прогноз: проверяем коэффициент 2.73 на Australian Open

В матче четвертьфинала Australian Open в женском одиночном разряде 27 января Эшли Барти (Австралия) сыграет с Петрой Квитовой (Чехия). Начало — в 04:30 мск. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — небольшое предпочтение отдано Барти. В ставках на матч Эшли Барти — Петра Квитова австралийская спортсменка котируется с коэффициентом 1.76. Победу Квитовой букмекеры оценивают коэффициентом 2.17.

Коэффициенты букмекеров на матч Эшли Барти — Петра Квитова

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Эшли Барти — Петра Квитова получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 1.91, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.94. Если Барти победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.65.

Прогноз и анализ матча Эшли Барти — Петра Квитова (27.01.2020)

Крайне интересный матч сопоставимых по классу соперниц с богатой историей противостояния. При иной сетке они вполне могли бы встретиться позже. Обе теннисистки довольно спокойно добрались до четвертьфинала Australian Open — 2020, обойдясь без затяжных триллеров и не растратив лишних сил.

Барти отдала на ТБШ два сета: один выцарапала Леся Цуренко в первом круге, второй забрала Элисон Риске в четвёртом. Однако в обоих случаях решающая партия оставалась за австралийкой без особых вопросов. А Полону Херцог и Елену Рыбакину она прошла на одной ноге, отдав каждой по пять геймов.

Поединок с Риске, пожалуй, наиболее показателен. Американка ничего не могла поделать с первой подачей соперницы, а вот на втором мяче регулярно доминировала. В результате Эшли выиграла лишь 26% розыгрышей после попадания второй подачей — цифры невероятно низкие.

За счёт этого Элисон и смогла оформить четыре брейка. Правда, в решающий момент первая ракетка мира собралась и никаких шансов сопернице не оставила. Барти добавляет в стабильности, всё реже проваливается в ключевых эпизодах и нервных концовках. Но играть с ней определённой можно.

Квитова начала 2020 год в рабочем режиме. Дошла до полуфинала в Брисбене, где уступила Мэдисон Кис в трёх сетах. А в Мельбурне на пути к четвертьфиналу отдала лишь один сет, да и тот на тай-брейке. Правда, в стартовых раундах уровень оппозиции у неё был скромнее.

Нестабильная Катержина Синякова взяла лишь один гейм, малоизвестная испанка Паула Бадоса-Хиберт также уступила в двух сетах (5:7, 5:7), первая ракетка России Екатерина Александрова сопротивлялась меньше часа (6:1, 6:2). А вот Мария Саккари выиграла дебютную партию, но за оставшееся время разжилась лишь пятью геймами.

Вроде бы лобовую победу Петры за 2.17 вполне можно проверять, но напрягает статистика личных встреч. По ним у чешки преимущество — четыре победы при трёх поражениях. Беда лишь в том, что три последних матча остались именно за Барти. И все они проводились на харде.

Квитова обладает хорошей подачей и за счёт активного силового тенниса крайне опасна в моменты, когда ловит кураж и находит ритм. Но со стабильностью в последнее время дела обстоят не лучшим образом. Достаточно вспомнить битву с Кис в Брисбене, где после лёгкого успеха в первом сете восьмая ракетка мира развалилась и уступила практически без борьбы.

На наш взгляд, лучше взять третий сет за 2.73. Логика простая: Петра хороша, но в интенсивных матчах редко обходится без спадов. За три последних года соперницы встретились шесть раз, в четырёх случаях дело доходило до решающей партии. При этом коэффициент приближается к тройке. Сомнительно.

Прогноз и ставка на матч Эшли Барти — Петра Квитова

Квитова обладает хорошей подачей и за счёт активного силового тенниса крайне опасна в моменты, когда ловит кураж и находит ритм. Но со стабильностью дела обстоят не лучшим образом. За три последних года соперницы встретились шесть раз, в четырёх случаях дело доходило до решающей партии. Раз так, проверим третий сет за 2.73.

Ставка: третий сет за 2.73.