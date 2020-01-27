«Авангард» — «Нефтехимик». Прогноз: Бек, Войнов и Порядин порадуют голами в матче КХЛ

Омичи одержали семь побед подряд и явно не планируют на этом останавливаться.

В матче регулярного чемпионата КХЛ 28 января «Авангард» примет «Нефтехимик». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Авангард» — «Нефтехимик» команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 1.48. Победу команды Вячеслава Буцаева букмекеры оценивают коэффициентом 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик»

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» 28 января не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.01, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.84. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.80.

Прогноз и анализ матча «Авангард» — «Нефтехимик» (28.01.2020)

«Авангард» набрал страшный ход и вовсю оказывает давление на «Ак Барс». Одержаны семь побед подряд, а из 11 предыдущих матчей выигрышными оказались десять. Абсолютно сумасшедший график, хотя уровень оппозиции следует считать скорее средненьким.

За последний месяц лишь одного соперника можно безо всяких оговорок назвать опасным. Речь о «Барысе», который борется за третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. И вот с ним как раз получилось равенство: проиграли на своём льду (2:3), выиграли на чужом (3:0).

В остальном биться приходилось либо с откровенными аутсайдерами, либо с середняками, с трудом входящими в зону плей-офф. Справедливости ради, в подавляющем большинстве случаев победы одерживались уверенно. Прежде всего за счёт обороны.

Лишь в одном из 11 предыдущих поединков омичи пропустили больше двух шайб. Лазарет постепенно пустеет, возможностей для ротации становится больше, а уж Боб Хартли свою работу знает. Домашняя серия началась с ярких побед над «Сочи» (5:2) и «Металлургом» (6:1), а закончится визитом «Нефтехимика».

Нижнекамцы ещё совсем недавно входили в зону плей-офф, но затем посыпались на фоне нестабильных результатов. Достаточно сказать, что двух побед подряд они не одерживали аж с 5 декабря. В результате команда опустилась на десятую строчку Востока и больше не имеет права на ошибку.

В пяти последних матчах случились четыре поражения. При этом нельзя сказать, что подопечные Вячеслава Буцаева резко просели и деградировали. Как правило, они проигрывают близкие матчи. Иногда даже за пределами основного времени. С разницей более чем в одну шайбу они не уступали с 8 января, когда получили 1:5 от «Барыса».

А у «Авангарда» на носу гостевая серия, которая откроется поединками со СКА и всё тем же «Барысом». Какая-то ротация наверняка будет проведена. Нижнекамцы сейчас не так плохи, чтобы поднимать лапки и сдаваться на милость фавориту. А главное — им совсем некуда отступать.

В связи с этим ожидаем плотную встречу с обилием единоборств, в которой гости при доле везения вполне способны зацепиться за очки. Ставить против нынешнего «Авангарда» крайне сложно, так что мы бы выбирали между голом в каждом периоде за 2.07 и ТБ 4.5 шайбы за 2.01.

Логика простая: «ястребы» в последнее время не испытывают никаких проблем с результативностью, голы даются им без особых хлопот. А «Нефтехимик», хоть и сильно уступает по качеству состава, припёрт к стенке и без одной-двух шайб, как правило, со льда не уходит.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Нефтехимик»

Нижнекамцы сейчас не так плохи, чтобы поднимать лапки и сдаваться на милость фавориту. А главное — им совсем некуда отступать. «Авангард» в последнее время много забивает, но и «Нефтехимик» без одного-двух голов со льда не уходит. Возьмём «гол в каждом периоде» за недурный коэффициент 2.07.

Ставка: гол в каждом периоде за 2.07.