«Динамо М» — «Торпедо». Прогноз: Хиетанен передаст привет бывшему клубу

В матче регулярного чемпионата КХЛ 28 января «Динамо Москва» примет «Торпедо». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Динамо М» — «Торпедо» команда Владимира Крикунова котируется с коэффициентом 1.86. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Москва» — «Торпедо»

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо М» — «Торпедо» 28 января получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.61, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.17. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.25.

Прогноз и анализ матча «Динамо М» — «Торпедо» (28.01.2020)

Пожалуй, центральный матч вторника в КХЛ. В нём сойдутся крепкие команды, которые в последнее время сбавили обороты. У «Динамо» три поражения в четырёх поединках, хотя надо сделать скидку на солидный уровень соперников. «Пассажиров» среди них не было.

Бело-голубые недотерпели в Санкт-Петербурге (1:2 ОТ), пропустили всё что можно в Нижнем Новгороде (4:6) и без шансов уступили «Ак Барсу» на своём льду (0:2), так ничего и не создав впереди. Зато потом собрались с мыслями и со скрипом убрали с пути «Витязь» (3:1).

Клуб из Подольска оказал ожесточённое сопротивление и вполне мог рассчитывать на очки. Гости нанесли 40 бросков в створ ворот, однако Иван Бочаров оказался в полном порядке: много выручал, а в паре эпизодов на его стороне оказалась удача. Вплоть до 57-й минуты счёт оставался равным, но затем хозяева забили второй гол. А третий провели уже в пустые ворота.

После этого «Динамо» получило 4,5 дня на восстановление. Непосредственно отдых команде, может, и не особенно нужен, ведь пауза на Матч звёзд КХЛ была совсем недавно. А вот время на размышение и работу на тренировках определённо пришлось кстати, так как в последние недели с созиданием у подопечных Владимира Крикунова не ладится.

Браться за ум нужно как можно быстрее, иначе можно лишиться преимущества своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина. «Йокерит» уже оторвался на четыре очка, а сзади подпирают соседи из «Спартака». На сегодня красно-белые отстают лишь на один балл.

Амбиции «Торпедо» ограничиваются битвой за шестую строчку. На кону многое, поскольку седьмая-восьмая позиции выведут в первом раунде на ЦСКА (абсолютно точно) и СКА (скорее всего). Шансов зацепиться там будет немного. А вот пободаться с «Йокеритом» вполне реально.

Пока получается не очень. Нижегородцы потерпели два поражения подряд — 1:3 от «Металлурга» и 3:4 от СКА. Теперь они занимают седьмое место в Западной конференции с 56 очками. У «Витязя» столько же, но есть игра в запасе, а у «Локомотива» 58 баллов и один матч в загашнике.

Календарь у подопечных Дэвида Немировски крайне неприятный, проходных соперников в оставшееся время будет по минимуму. Раз так, гости станут упираться всеми возможными способами. На наш взгляд, имеет смысл проверить лобовую ничью за смачный коэффициент 4.25.

Очные встречи стабильно получаются плотными и близкими. А самое главное — соперники сейчас в таком положении, что при равном счёте к 45-й минуте наверняка станут действовать осторожнее, чтобы гарантировать себе хотя бы одно очко. Пожалуй, шансы увидеть дополнительное время превышают 25%.

Также возьмём ИТБ 0.5 очка Юусо Хиетанена за 2.55. У финна 33 балла за 51 игру, внушительный айстайм и заметная роль в большинстве. А тут ещё и матч против бывшего клуба, что только добавит мотивации. В двух из трёх поединках с нижегородцами в нынешнем сезоне он набирал очки.

Прогноз и ставки на матч «Динамо М» — «Торпедо»

Команды прекрасно знают друг друга, очные встречи стабильно получаются близкими. А самое главное — соперники сейчас в таком положении, что при равном счете к 45-й минуте наверняка станут действовать осторожнее, чтобы гарантировать себе хотя бы одно очко. Пожалуй, шансы увидеть дополнительное время превышают 25%.

Ставка №1: ничья за 4.25.

Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Юусо Хиетанена за 2.55.