«Адмирал» — ЦСКА. Прогноз: Слепышев продолжит голевую серию во Владивостоке

В матче регулярного чемпионата КХЛ 29 января «Адмирал» примет ЦСКА. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 12:30 мск. В ставках на матч «Адмирал» — ЦСКА команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.36. Победу команды Сергея Светлова букмекеры оценивают коэффициентом 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — ЦСКА

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Адмирал» — ЦСКА 29 января не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.08, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.78. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.30.

Прогноз и а нализ матча «Адмирал» — ЦСКА (29.01.2020)

«Адмирал» продолжает борьбу за зону плей-офф, несмотря на все проблемы. Ещё совсем недавно дела шли замечательно, однако в последнее время результаты испортились. Оставаться в гонке удаётся благодаря успешному старту. Команда не выигрывала два раза подряд с начала декабря.



В 13 последних матчах добыто лишь три победы при двух поражениях за пределами основного времени. В Риге «моряки» прервали серию из четырёх неудач, с горем пополам дожав местное «Динамо» в серии буллитов (2:1 Б). Игра оказалась абсолютно равной, просто гостям наконец-то повезло.



Ситуация остаётся непростой, но шансы ещё остаются. Подопечные Сергея Светлова занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, однако абсолютно все конкуренты провели больше матчей. Особенно выделяется «Куньлунь», который опережает клуб из Владивостока на пять баллов и провёл пять «лишних» встреч.



Словом, всё в руках хоккеистов. По потерянным очкам положение вполне рабочее, вот только эти очки ещё нужно набрать. А у «Адмирала» с этим в последнее время большие проблемы. На таком фоне визит действующего обладателя Кубка Гагарина явно будет некстати.



ЦСКА набрал замечательный ход, одержав пять побед подряд. Не помешало ни большое количество травм, ни пауза на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ. Больше того — в четырёх случаях из пяти дело заканчивалось разгромом. Досталось минскому «Динамо» (5:1), «Сочи» (6:1), а также «Локомотиву» и «Сибири» (обе — 3:0).



Избежать подобной участи сумел лишь СКА (3:2). Кроме того, в поединке со «снеговиками» на лёд вернулись Михаил Григоренко и Линден Вей, которые пропустили несколько недель из-за повреждений. Номинально их поставили в четвёртое звено, но по факту оба отыграли более 16 минут.



«Армейцы» почти за месяц до окончания регулярного чемпионата обеспечили себе первое место в дивизионе Тарасова, да и лидерство в конференции, похоже, никуда не денется. На данный момент идущий вторым на Западе СКА отстаёт на семь очков. Дистанция серьёзная.



Акклиматизация может сказаться на подопечных Игоря Никитина по ходу дальневосточного турне, но в первом матче после перелёта большинство команд, как правило, показывают привычный хоккей. В связи с этим шансы хозяев кажутся минимальными — слишком уж велика разница в классе.

Мы бы выбирали между П2 с форой (-2) за коэффициент 2.08, а также П2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.76. Кроме того, стоит проверить гол Антона Слепышева за 2.41. Нападающий забросил восемь шайб в девяти последних матчах, а коэффициент заметно превышает «двойку».

Прогноз и ставки на матч «Адмирал» — ЦСКА

У «Адмирала» всего три победы в 13 последних матчах, а ЦСКА набрал сумасшедший ход. В строй вернулись Григоренко и Вей, одержаны пять побед подряд, четыре из которых — с разгромным счётом. «Моряки» действуют организованно, но много удаляются и мало забивают. Скорее всего, фаворит спокойно победит с разницей в 2-3 шайбы.



Ставка №1: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.08.



Ставка №2: гол Антона Слепышева за 2.41.