«Витязь» — «Ак Барс». Прогноз: Билялов справится с Сёминым и Няттиненом

В матче регулярного чемпионата КХЛ 29 января «Витязь» примет «Ак Барс». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Витязь» — «Ак Барс» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 1.75. Победу команды Михаила Кравеца букмекеры оценивают коэффициентом 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Ак Барс»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Ак Барс» 29 января получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.92, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.92. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.25.

Прогноз и а нализ матча «Витязь» — «Ак Барс» (29.01.2020)

“Ак Барс” стабильно терял очки в декабре-январе, зато после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ набрал серьёзный ход. Четыре победы подряд (три из них — в основное время) позволили удержаться на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.



“Авангард” штампует победу за победой, но никак не может догнать казанцев, ведь для этого нужно дождаться осечки. А их нет: обыграны три крепких соперника подряд — московское “Динамо” (2:0), “Салават Юлаев” (3:2 Б) и “Автомобилист” (3:2). В двух случаях преимущество не вызывало вопросов, а с уфимцами в чём-то повезло.



Дальше был выезд в Челябинск, где подопечные Дмитрия Квартальнова сами придумали себе проблемы на ровном месте. Они спокойно вели с разницей в четыре шайбы, после чего расслабились и позволили хозяевам вернуться в игру за три минуты. “Трактор” отквитал два гола и мог забить третий, но Тимур Билялов не позволил (4:2).



Не считая этой потери концентрации, у команды всё замечательно. Вполне возможно, что свою роль сыграл плотный график. “Барсы” проведут пятый поединок подряд в формате “игра через день”. Впрочем, тренерский штаб активно использует ротацию и доверяет молодым хоккеистам, которые иногда даже делают результат.



У “Витязя” ситуация куда острее, битва за плей-офф продолжается. Клуб из Подольска после Матча звёзд потерпел три поражения подряд, зато потом выиграл важнейшую встречу в Череповце (4:1). Несмотря на счёт, игра оказалась близкой и нервной. Вплоть до 48-й минуты преимущество оставалось минимальным.



Эта победа не позволила “Северстали” приблизиться к зоне плей-офф. На данный момент подопечные Михаила Кравеца занимают седьмую строчку на Западе с 58 очками. У “Торпедо” 56 баллов, у “Локомотива” — 60. Сзади пытаются поддавливать “Сочи” (48) и “Северсталь” (48, на один матч больше).



Вообще, в Подольске статистика у “Ак Барса” не лучшая. В пяти последних играх удалось одержать лишь одну победу в основное время при трёх поражениях. В то же время очевидно, что по качеству и глубине состава лидер Востока имеет ощутимое преимущество.



“Витязь” попробует закрыться и сыграть на контратаках, но казанцы слишком хорошо умеют поддерживать давление и не ослаблять хватку. Если у них хватит сил (пятый матч за девять суток, третий кряду — на выезде), хозяевам будет сложно зацепиться без чудес от вратаря.

Проверим ИТМ 1.5 шайбы “Витязя” за 2.13. “Ак Барс” в трёх предыдущих матчах пропустил по два гола, хотя в целом отличается отменной обороной. Хозяева точно не станут открываться и сыграют от защиты, так что моментов у них вряд ли будет много. Коэффициент выше двойки нас устраивает.

Прогноз и ставки на матч «Витязь» — «Ак Барс»

“Витязь” попробует закрыться и сыграть на контратаках, но казанцы слишком хорошо умеют поддерживать давление и не ослаблять хватку. Града голов не ждём, возьмём ИТМ 1.5 шайбы “Витязя” за 2.13. “Ак Барс” хорош в обороне, но в трёх предыдущих матчах пропускал по две шайбы. Пора сыграть построже, благо что после потери концентрации в Челябинске Дмитрий Квартальнов наверняка поговорил с хоккеистами.



Ставка: ИТМ 1.5 шайбы “Витязя” за 2.13.