«Лестер» — «Челси». Прогноз: Лэмпард отберёт очки у подавленного Роджерса

«Лисы» не смогут прийти в себя после обидного вылета из Кубка английской лиги.

В матче 25-го тура АПЛ 1 февраля «Лестер Сити» примет «Челси». Встреча начнётся в 15:30 мск. Эксперты не могут дать однозначный прогноз на матч «Лестер» — «Челси»: шансы команд практически равны. Сделать ставку на «Лестер» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.60. Победа «Челси» оценивается букмекерами коэффициентом 2.71.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лестер Сити» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Челси» 31 января будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.72, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.25.

По мнению экспертов, наилучшие шансы на гол в матче английской Премьер-лиги «Лестер» — «Челси» у Джейми Варди. Сделать ставку на точный выстрел Варди можно с коэффициентом 2.00. Если форвард «лис» не сумеет отличиться, то сыграет коэффициент 1.71.

Анализ и прогноз матча «Лестер Сити» — «Челси» (1.02.2020)

«Лестер» и «Челси» остаются в топ-4 английской Премьер-лиги, несмотря на посредственные результаты зимой. Причины просты: «лисам» и синим пока хватает созданного ранее задела, да и конкуренты регулярно теряют очки. «МЮ», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и «Арсенал» не могут выдать серию из нескольких побед.

До старта сезона, учитывая возможности клубов, болельщики «Челси» и «Лестера» наверняка были бы рады попаданию в топ-4. После 24 туров у «лис» 48 очков, у синих в активе 40 баллов. Встреча пройдёт на «Кинг Пауэр — Уолкерс», однако букмекеры не видят явного фаворита матча.

Коэффициенты на матч «Лестер» — «Челси» говорят о том, что игра пойдёт на три результата. Если у хозяев есть перевес в турнирной таблице и фактор своего поля, то за команду Фрэнка Лэмпарда говорит история личных встреч, текущая форма и более продолжительная пауза для восстановления.

На наш взгляд, козыри синих выглядят весомее, поэтому мы проверим фору (0) на «Челси» с коэффициентом 2.00. В случае победы гостей ставка принесёт прибыль, а при ничейном исходе нас ждёт возврат. Главным доводом не в пользу «Лестера» следует считать результаты «лис» начиная со второй недели января.

Коллектив Брендана Роджерса вылетел из Кубка английской лиги на стадии полуфинала, не сумев переиграть скромную «Астон Виллу» в обоих матчах: 1:1 дома и 1:2 на выезде. В АПЛ на указанном отрезке «Лестер» уступил «Саутгемптону» и «Бёрнли», а также разгромил «Вест Хэм» со счётом 4:1. Кроме того, была победа над «Брентфордом», но делать выводы по успехам с соперником из Чемпионшипа не слишком логично.

Таким образом, в пяти последних важных поединках у «Лестера» три поражения, ничья и победа. «Челси» в Кубке Англии разобрался с «Ноттингем Форест» и «Халлом», а в Премьер-лиге выдал результаты на любой вкус: 3:0 с «Бёрнли», 0:1 с «Ньюкаслом» и 2:2 с «Арсеналом».

У «Челси» три лишних дня отдыха по сравнению с «Лестером». «Лисы» потратили множество сил на поединок с «Астон Виллой», а пропущенный на 93-й минуте решающий гол способен стать моральным ударом по коллективу Брендана Роджерса.

За пять последних матчей против «Челси» на «Кинг Пауэр — Уолкерс» у «Лестера» ни одной победы. В двух кубковых поединках синие оказались сильнее по итогам дополнительного времени. В Премьер-лиге «лисы» отстояли 0:0 в прошлом сезоне, а до этого получили 0:3 и 1:2 при поддержке родных трибун.

Коллектив Брендана Роджерса выдал потрясающий отрезок из восьми подряд побед в АПЛ с девятого по 16-й тур, но глубины состава и таланта не хватает «лисам» для успеха на длинной дистанции. Основа «Лестера» сейчас переживает функциональный спад, а эмоциональный фон после обидного вылета из Кубка английской лиги явно негативный.

В XXI веке «Челси» лишь дважды проиграл на поле «Лестера»: в далёком 2001 году, а также в чемпионском для «лис» сезоне-2015/2016. Учитывая проблемы хозяев, у синих отличные шансы на очки на «Кинг Пауэр — Уолкерс».

Прогноз и ставка на матч «Лестер Сити» — «Челси»

«Лестер» выиграл лишь один из пяти матчей с середины января против соперников уровня АПЛ. Последняя домашняя победа «лис» над «Челси» датирована 2015 годом. С коэффициентом 2.00 мы возьмём фору (0) на синих. Команда Фрэнка Лэмпарда имела в распоряжении на три дня больше времени для восстановления, а соперник морально подавлен после вылета из Кубка лиги.

Ставка: победа «Челси» с форой (0) с коэффициентом 2.00.

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