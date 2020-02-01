«Бернли» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт устроят «перестрелку» с Крисом Вудом

За всю историю очных встреч с бордовыми «Арсенал» ни разу не проиграл.

В матче 25-го тура чемпионата Англии 2 февраля «Бернли» примет «Арсенал». Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое преимущество гостям: сделать ставку на победу подопечных Микеля Артеты в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех команды Шона Дайча оценён букмекерами коэффициентом 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бернли» — «Арсенал»

Букмекеры уверены, что обе команды забьют: поставить на гол «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21, на гол «Бернли» — с коэффициентом 1.43. Ничья оценена экспертами коэффициентом 3.45.

Анализ и прогноз матча «Бернли» — «Арсенал» (02.02.2020)

«Бернли» наконец прервал неудачный отрезок из четырех поражений кряду с общим счётом 1:8. И сделал это весьма красиво. Своего рода подвиг позволил «кларетовым» набрать 30 очков и расположиться на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, оторвавшись от зоны вылета.

Сперва в родных стенах была одержана волевая победа над сбавившим обороты «Лестером» (2:1). В первом тайме «лисы» повели в счете и на перерыв ушли в прекрасном расположении духа. Но в раздевалке Шон Дайч сказал своим парням что-то такое, после чего они закатили два мяча. А Ник Поуп взял пенальти от самого Джейми Варди.

Затем воодушевленные бордовые на «Олд Траффорд» переиграли хромающий «Манчестер Юнайтед» (2:0). Красные владели инициативой всю игру, однако так и не сумели забить. Подопечные Шона Дайча, напротив, реализовали все созданные моменты: два удара в створ – два гола.

«Арсенал» может похвастаться выходом в 1/8 Кубка Англии. В прошлом матче «канониры» на выезде обыграли аутсайдера лиги – «Борнмут» (1:2). Забив два мяча, они обеспечили себе комфортное преимущество в начале встречи и довели дело до победы.

Микель Артета взялся тренировать «Арсенал» в непростое для клуба время. Проделана немалая работа: лондонцы теперь на безопасном расстоянии от зоны вылета и претендуют на зону Лиги Европы. Однако проблемы никуда не делись – команда по-прежнему много пропускает (34 гола в 24 играх). Согласитесь, 1.43 пропущенных мячей за игру для претендента на еврокубки в АПЛ многовато.

Зато атаке «канониров» вполне по силам вскрыть оборону бордовых. Клуб из Бернли за 24 поединка пропустил 38 мячей. Плюс главный бомбардир команды из Лондона — Пьер-Эрик Обамеянг – наконец-то отбыл дисквалификацию и сможет помочь своему клубу.

В предстоящем поединке можно проверить лобовую победу «Арсенала» за хороший коэффициент 2.05. Тем более что статистика на нашей стороне: за всю историю противостояний «канониров» с «Бернли» лондонцы ни разу не проигрывал. А вничью команды играли в последний и единственный раз лишь в далеком 2009 году.

Но мы возьмем другой вариант. Скорее всего, в предстоящем поединке «Арсенал» выступит фаворитом и заберет мяч под свой контроль. «Бернли» это только на руку – команда привыкла играть вторым номером. А Крис Вуд – лучший бомбардир бордовых (10 голов в АПЛ) – прекрасно знает, что делать на стандартных положениях. В предыдущих двух встречах он забил свои два мяча как раз после них.

Нам кажется, что матч будет результативным. Рискнем и проверим «обе команды забьют + тотал больше 2.5» за прибыльный коэффициент 2.26. Вариант попроще – ТБ 2.5 мяча, на него букмекеры дают крепкие 1.96.

Прогноз и ставки на матч «Бернли» — «Арсенал»

«Бернли» и «Арсенал» много пропускают — 38 и 34 мяча соответственно. «Канониры» при Артете преображаются, но им не хватает побед. Лондонский клуб пойдет вперед, что бордовым только на руку. Подопечные Шона Дайча, привыкшие играть вторым номером, будут ждать своего шанса. Рискнем и проверим ставку «обе команды забьют + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 2.26.

Ставка: обе команды забьют + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.26.