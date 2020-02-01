«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Моуринью не дождётся помощи от Гвардиолы

В матче 25-го тура чемпионата Англии 2 февраля «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение «горожанам»: сделать ставку на победу подопечных Хосепа Гвардолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех команды Жозе Моуриньо оценён букмекерами коэффициентом 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.61. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.32.

Анализ и прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» (22.01.2020)

«Тоттенхэму» по-прежнему позарез не хватает голов. Команда не могла забить в чемпионате Англии до предыдущего тура с начала нового года. 22 января на своём поле был обыгран со скромной разницей в счете занимающий последнюю строчку в турнирной таблице «Норвич Сити» (2:1).



Аутсайдер АПЛ играет в авантюрный футбол: команда старается контролировать мяч, но часто предоставляет сопернику свободные зоны и ошибается в обороне. При таком раскладе высококлассные игроки «Тоттнхэма» были обязаны побеждать. С грозным соперником из Манчестера это не пройдет.



Оборона «Манчестер Сити» четвертая по силе в чемпионате: за 24 тура они пропустили 27 голов. Реже «горожан» мячи из сетки доставали только хитрый «Лестер» (24), феноменальный «Шеффилд» (23) и сами знаете кто (у «Ливерпуля» всего 14 пропущенных). Да и с атакой у подопечных Пепа Гвардиолы полный порядок.



Серхио Агуэро вовсю борется с Джейми Варди в бомбардирской гонке, а Кевин Де Брёйне лидирует по числу голевых передач. «Манчестер Сити» успел забить уже 65 голов, что является лучшим показателем в лиге. В предстоящем поединке обороне команды Жозе Моуриньо придется непросто.



Без травмированного Гарри Кэйна у «шпор» мяч никак не летит в ворота, а тут еще и Кристиан Эриксен перешел в миланский «Интер». Руководство лилейно-белых пытается выйти из сложившейся ситуации: на днях было объявлено о трансфере вингера ПСВ Стевена Бергвейна. А в СМИ обсуждается возможное возвращение Гарета Бэйла из мадридского «Реала».



Но пока они имеют то, что имеют. Без своего основного бомбардира «Тоттенхэм» не может забить больше двух мячей за матч уже целый месяц, а у «Манчестер Сити», несмотря на случающиеся привозы, одна из лучших оборон в лиге. Но вот незадача — ИТМ «шпор» идут за неприбыльные коэффициенты около «единички». Да и к обороне «Тоттенхэма» есть ряд вопросов.

Придётся искать другой вариант. За последние пять игр в АПЛ лилейно-белые пропустили ровно пять мячей. В предстоящем матче у вернувшегося в строй после травмы Уго Льориса будет достаточно работы. Проверим победу «горожан» с форой (-1) за близкий к «двойке» коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчнстер Сити»

У «горожан» качественная оборона и лучшая в АПЛ атака в лице Агуэро и Де Брёйне. У «шпор» же без своего лучшего бомбардира Гарри Кейна мяч никак не идет в ворота, а защита в последнее время в среднем исправно пропускает гол за игру. Проверим победу «Манчестер Сити» с форой (-1) за коэффициент 1.93.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за коэффициент 1.93.