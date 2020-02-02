«Металлург» — «Авангард». Прогноз: Шумаков и Войнов осложнят положение Воробьёва

В матче регулярного чемпионата КХЛ 3 февраля «Металлург» сыграет с «Авангардом». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Металлург» — «Авангард» команда Ильи Воробьёва котируется с коэффициентом 2.50. Победу команды Боба Хартли букмекеры оценивают коэффициентом 2.54.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 3 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.96, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.88. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.78.

Прогноз и анализ матча «Металлург» — «Авангард» (03.02.2020)

«Металлург» после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ продолжил падение. Пресс-конференции Ильи Воробьёва становятся всё интереснее: особого прогресса в игре не видно, но главный тренер регулярно говорит о хорошем или как минимум приличном хоккее.

Между тем, в шести последних матчах одержана одна-единственная победа, да и та над «Торпедо» (3:1), которое в январе резко просело и стало проигрывать всем подряд. Нижегородцы создали достаточно, чтобы цепляться за очки, но Василий Кошечкин отразил 27 бросков из 28.

Ещё одно очко на указанном отрезке удалось зацепить в домашнем поединке с «Йокеритом». Правда, гордиться там особенно нечем: магнитогорцы вели со счётом 3:2 к началу третьего периода, затем получили пять минут на реализацию лишнего, но в итоге пропустили на 58-й минуте и уступили в овертайме (3:4 ОТ).

Понятно, что с такими результатами в лучшем случае можно надеяться на попадание в плей-офф. Пока «лисы» сохраняют восьмую строчку в Восточной конференции, вот только конкуренция в полном порядке: «Адмирал» отстаёт на четыре балла при игре в запасе, да и «Амур» с «Нефтехимиком» при определённых раскладах могут включиться в гонку.

Воробьёва можно понять в том смысле, что подавляющее количество поражений его подопечные терпят с разницей в одну-две шайбы. При такой ситуации действительно можно сетовать на невезение, хотя по факту дело скорее в примитивном нападении и частых провалах в третьем периоде.

С середины октября «Металлург» потерпел лишь одно разгромное поражение. И случилось оно как раз от «Авангарда». Омичи выдали один из лучших матчей в сезоне, полностью превзойдя оппонента. Этот был тот редкий случай, когда счёт 6:1 в целом отражал происходящее на льду.

«Ястребы» в январе выдали прекрасную серию из восьми побед, после чего уступили СКА (0:1 ОТ) и «Барысу» (3:4) в близких поединках. В Нур-Султане удалось вернуться со счёта 0:3, однако в концовке Эдди Паскуале действовал великолепно. Подопечные Боба Хартли заметно отстали от «Ак Барса», а сзади уже поджимает клуб из Казахстана.

График у них плотный, в пятый раз подряд играть придётся через день. Да и третий подряд матч в гостях — удовольствие ниже среднего. Магнитогорцы уже неделю не покидают родной город — это, конечно, преимущество. Но с учётом качества хоккея равная линия от букмекеров выглядит сомнительно.

Мы бы выбирали между Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.24 и П2 с нулевой форой за коэффициент 1.96. Два поражения подряд приведут «Авангард» в чувство и добавят злости, а непосредственно по уровню игры они сейчас заметно превосходят ММг. Не будем мудрить.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» — «Авангард»

У «Металлурга» пять поражений в шести последних матчах, одно из которых нанёс как раз «Авангард» (1:6). Омичи сами потерпели две неудачи кряду, но там и соперники были в порядке, и сами встречи получались близкими. Пожалуй, эти поражения встряхнут «ястребов» и добавят им злости, а по качеству хоккея они смотрятся симпатичнее.

Ставка: победа «Авангарда» с нулевой форой за 1.96.