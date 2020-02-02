«Динамо М» — «Локомотив». Прогноз: Ткачёв и Яшкин нагрузят вратарей от всей души

В матче регулярного чемпионата КХЛ 3 февраля московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Динамо М» — «Локомотив» команда Владимира Крикунова котируется с коэффициентом 2.15. Победу команды Майка Пелино букмекеры оценивают коэффициентом 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо М» — «Локомотив»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Динамо М» — «Локомотив» 3 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.97, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.87. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.78.

Прогноз и анализ матча «Динамо М» — «Локомотив» (03.02.2020)

«Динамо» после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ не сбавило обороты. Гостевое поражение от «Ак Барса» (0:2) получилось справедливым и, строго говоря, безнадёжным. В атаке не получалось ровным счётом ничего, даже несмотря на восемь минут в большинстве.

Дальше соперники пошли попроще и дела моментально наладились. Для начала бело-голубые дожали «Витязь» (3:1), затем разнесли «Торпедо» (5:1) и рижское «Динамо» (5:2), а на сладкое в третий раз за регулярный чемпионат выиграли дерби у московского «Спартака» (4:0).

Иван Бочаров много выручал, а при счёте 1:0 Денис Кокарев перемудрил на ровном месте и не стал бросать по пустым воротам. Тем не менее итоговый результат кажется абсолютно справедливым: подопечные Владимира Крикунова выстояли в меньшинстве и реализовали свои моменты. Напрягает разве что парочка нелепых удалений.

Динамовцы вышли на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 55 поединках. У «Йокерита» столько же баллов при одной игре в запасе, так что вся борьба впереди. Благо что следующий соперник очень опасен, ведь «Локомотив» тоже набрал мощный ход.

Ярославцы также одержали четыре победы подряд, во всех случаях забив не менее четырёх шайб. Разгрома удалось избежать только ХК «Сочи» (4:2), а вот «Витязь» (5:2), «Торпедо» (5:0) и «Йокерит» (5:0) получили полную авоську. Скачок результативности во многом связан с действиями Владимира Ткачёва.

Выменянный из «Ак Барса» нападающий освоился на новом месте и повадился набирать очки в промышленных масштабах. В семи предыдущих встречах у него пять голов и три передачи. Солидный айстайм, заметная роль в большинстве и энергичные партнёры повысили эффективность.

У «Динамо» феерит Дмитрий Яшкин, вышедший после шайбы в ворота «Спартака» на первое место в списке снайперов КХЛ. Соперники не испытывают никаких проблем с результативностью и знают друг друга наизусть — предстоящий поединок станет для них четвёртым в сезоне.

Пока преимущество на стороне бело-голубых, две победы против одной. Лезть в исход не рискнём, а вот тотал больше 4.5 шайбы за 1.97 смотрится недурно. С атакой у обеих команд сейчас полный порядок, а вратари не отличаются стабильностью. Накануне Бочаров и Лазушин отыграли на ноль, так что теперь ждём голов в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч «Динамо М» — «Локомотив»

Обе команды к началу февраля набрали отличный ход, одержав по четыре победы подряд. Соперники стоят друг друга, так что ставить на исход не рискнём. Возьмём верх: «Динамо» и «Локомотив» в последнее время много забивают, при этом обладая не самыми стабильными вратарями. На наш взгляд, пять шайб видятся вполне реальной планкой.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.97.