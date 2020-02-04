«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз: Левандовски и Мюллер разберутся с «деревенскими»

В матче 1/8 Кубка Германии мюнхенская «Бавария» примет «Хоффенхайм» 5 февраля. Начало матча — в 22:45 мск. Эксперты считают явным фаворитам хозяев: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех команды Альфреда Шрёдера оценен букмекерами коэффициентом 16.75.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Хоффенхайм»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Германии «Бавария» — «Хоффенхайм» 5 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.88. Если голы будут в обоих таймах, сыграет коэффициент 1.28. Вариант «голы в обоих таймах — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» (05.02.2020)

После зимней паузы в Бундеслиге «Бавария» набрала девять очков из девяти возможных. Победная серия команды, которая началась с разноса «Вердера» на своём поле (6:1), теперь составляет шесть матчей. Перед игрой с бременцами подопечные Ханса-Дитера Флика занимали седьмую строчку, что по их меркам, понятно, никуда не годится.



Однако удачный отрезок позволил восстановить привычный баланс сил, то есть возглавить турнирную таблицу. На данный момент у «Баварии» 42 очка. В спину дышат спотыкающийся в последнее время «РБ Лейпциг» (41 балл) и две «Боруссии», дортмундская и мёнхенгладбахская (по 39).



Новый тренер красных — Ханс-Дитер Флик — продуктивно поработал с футболистами. За 10 игр под его руководством команда одержала восемь побед и набрала солидный ход. Сейчас баварцы в отличной форме, времена Нико Ковача забылись как страшный сон.



«Хоффенхайм» тоже не терял времени даром. Во втором круге чемпионата Германии в трёх матчах было набрано шесть очков. Победы над «Вердером» (3:0) и «Байером» (2:1) оставили клуб из Зинсхайма в борьбе за выход в еврокубки.



Подопечные Альфреда Шрёдера занимают седьмую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 33 очка. Отрыв от зоны Лиги Европы составляет всего один пункт. У «Байера» и «Шальке-04», занимающих соответственно пятое и шестое место, по 34 балла.

Однако в предстоящей игре одной восьмой финала Кубка Германии сине-белым будет сложно. У хозяев лучшая атака в Бундеслиге: за 20 туров красные 56 раз беспокоили сетку ворот соперников. А Роберт Левандовски уже обогнал Тимо Вернера в бомбардирской гонке: у грозного поляка 22 гола.



С обороной у «Баварии» дела тоже идут на поправку: на ноль играют редко, но и больше одного гола не получали с 7 декабря. Мюнхенцы пропустили всего 23 мяча, столько же только у удивительной «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Для результативного немецкого чемпионата 1,15 гола за игру — весьма достойно.



Плюсом к тому идут кадровые проблемы «Хоффенхайма». В начале января основной голкипер «деревенских» Оливер Бауман получил тяжелую травму колена. Подменять его пришлось Филиппу Пентке, который, надо сказать, смотрелся достойно. Также помочь команде не сможет защитник Стефан Пош.



Хотя шансов у сине-белых маловато, они могут дать мюнхенцам бой. В последних пяти матчах с «Баварией» «Хоффенхайм» непременно забивал. А последнюю свою игру и вовсе выиграл (2:1), да ещё и на чужом поле. Но не стоит забывать, что у баварцев лучшая атака в лиге.



С октябрьского поражения много воды утекло, а главное — фаворит наверняка помнит о той неудаче и потребует возвращения долга. Нам кажется, что подопечные Ханса-Дитера Флика обыграют гостей. Может, без разгрома, но уверенно. Проверим вариант «обе команды забьют + победа хозяев» за добрый коэффициент 2.32.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Хоффенхайм»

Мюнхенцы набрали отличный темп в чемпионате Германии: шесть побед кряду позволили возглавить таблицу. «Хоффенхайму» тоже не на что жаловаться: клуб серьёзно претендует на Лигу Европы. В предстоящем поединке проверим ставку «обе команды забьют» + «победа „Баварии“ за 2.32. У баварцев лучшие в Бундеслиге атака и оборона, но сине-белые редко уходят с пустыми руками. В последних пяти очных встречах «деревенские» непременно забивали.



Ставка: обе команды забьют + победа «Баварии» за коэффициент 2.32.