«Атлетик» Бильбао — «Барселона». Прогноз: Адурис испытает Месси и Бускетса на прочность

В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Атлетик» Бильбао 6 февраля примет «Барселону». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетик» Бильбао — «Барселона»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Испании «Атлетик» Бильбао — «Барселона» 6 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча «Атлетик» Бильбао — «Барселона» (06.02.2020)

С соперником по четвертьфиналу Кубка Испании “Барселоне” определённо не повезло. Играть с “Атлетиком” — уже удовольствие ниже среднего, а делать это в Бильбао на переполненном “Сан-Мамесе” (вмещает более 53 тыс. зрителей) вдвойне неприятно. Даже топ-клубам далеко не всегда удаётся унести отсюда ноги.



Собственно, из четырёх предыдущих матчей в стране басков каталонцы смогли выиграть лишь один (2:0 в октябре 2017 года). Да и там хозяева оказались близки к ничьей: Марк-Андре тер Штеген совершил несколько великолепных сейвов, а второй мяч удалось забить в компенсированное ко второму тайму время.



Больше гордиться особенно нечем: 1:2 в ⅛ финала Кубка Испании сезона-2016/2017, 0:0 в феврале 2019 года и 0:1 в первом туре испанской Примеры нынешнего сезона с чудо-голом заслуженного ветерана Арица Адуриса в падении через себя на 89-й минуте. Трудно представить, что фаворит обойдётся без трудностей.



Оно и не удивительно, ведь для “Атлетика” домашние матчи с “Барселоной” — одни из самых важных в сезоне. Баски с большим трудом добрались до четвертьфинала Кубка Испании, два предыдущих раунда они прошли только в серии пенальти. А ведь оппоненты были так себе: “Эльче” (1:1, 5:4 пен) и “Тенерифе” (3:3, 4:2 пен).



Но обе встречи оказались гостевыми, а на своём поле подопечные Гаиски Гаритано способны попить кровушки у кого угодно. В чемпионате Испании команда находится на привычном месте в непосредственной близости от еврокубков. Ещё совсем недавно положение казалось заметно приятнее, но в последние два месяца футболисты подхватили вирус ничьих.



Предыдущую победу в Примере они одержали аж 1 декабря. С тех пор — пять ничьих в семи матчах, в том числе с мадридским “Реалом” и “Севильей”. Понятно, что после столь неудачного

отрезки баски будут невероятно злы и мотивированны. Вдобавок ко всему в предыдущем туре случилось первое домашнее поражение с сентября, от неуступчивого “Хетафе” (0:2).



“Барселона” при новом тренере эпизодами выглядит крайне симпатично, но на все 90 минут её пока не хватает. Даже в домашнем матче со скромным “Леванте” (2:1) она имела все шансы потерять очки: наупускала моментов в первом тайме, а во втором помогло мастерство тер Штегена. Один гол он всё же пропустил, но для победы этого хватило.



На наш взгляд, стоит играть от аутсайдера. “Атлетик” получает великолепную возможность разом закрыть все предыдущие неудачи, благо что сине-гранатовые сейчас далеки от оптимальных кондиций и непременно предоставят шансы. А дальше всё зависит от реализации. Мы бы выбирали между 1Х за 1.94 и голом хозяев во втором тайме за 2.30.



Мотивация простая: высокий прессинг “Барсы” требует большого количества энергии, а с функциональной подготовкой имеются проблемы. В результате зачастую ближе к середине второго тайма каталонцы проседают. А вот “Атлетик” всегда славился физической подготовкой, да и приезд такого соперника заставит выкладываться на все сто.

Также проверим “гол в первые 30 минут — нет” за 2.33. Баски здорово умеют играть по счёту, а потому гости вряд ли рискнут оголять тылы с первых минут. Речь ведь о кубковом матче, где ставки по умолчанию высоки. Для Кике Сетьена важен любой трофей, а ситуация в Лиге чемпионов и чемпионате Испании не самая простая.

Прогноз и ставки на матч «Атлетик» Бильбао — «Барселона»

“Барселона” при новом тренере эпизодами выглядит крайне симпатично, но на ровные 90 минут её пока не хватает. В четырёх предыдущих матчах в Бильбао каталонцы сумели победить лишь один раз. На наш взгляд, стоит отталкиваться от аутсайдера. Мы бы выбирали между 1Х за 1.94 и голом “Атлетика” во втором тайме за 2.30.



Ставка №1: “Атлетик” забьёт во втором тайме за 2.30.



Ставка №2: гол в первые 30 минут — нет за 2.33.