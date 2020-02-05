Ставки на спорт в лайве — это хлеб букмекеров. «Чемпионат» разбирает стратегии, которые повысят ваши шансы на выигрыш.

Стратегия ставок в лайве на футбол и другой спорт: семь основных и одна беспроигрышная

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Ставки в лайве — это игра у букмекера в режиме реального времени. Вы можете повысить шансы на прибыль, пользуясь советами и рекомендациями «Чемпионата». В этой статье мы разберём семь основных стратегий ставок в лайве на футбол и другие виды спорта, а также одну беспроигрышную.

Что такое стратегия ставок в лайве

Стратегия ставок в лайве — это стратегия ставок на спорт, которая подходит для игры в режиме реального времени.



Стратегия ставок на спорт — это рекомендации и правила, сформулированные игроками букмекерских контор.

№1. Стратегия ставок в лайве на поздний гол в футболе

За 10-15 минут до конца основного времени матча ставьте на то, что забьют ещё хотя бы один гол. Например, на тотал больше 2.5, то есть ТБ 2.5 при счёте 1:1.



Выбирайте матч по четырём критериям:

Команды создали несколько опасных моментов во втором тайме. Разница в счёте не превышает два мяча. Тренеры выпустили на замену атакующих футболистов. Команды не забили ожидаемое букмекерами количество голов.

№2. Стратегия ставок в лайве на футбол по угловым

За 20-25 минут до конца основного времени ставьте на то, что в матче хозяева подадут ещё хотя бы три угловых. Например, на индивидуальный тотал хозяев больше 5.5, то есть на ИТБ1(5.5) при счёте 3:2 по угловым.



Выбирайте матч по пяти критериям:

Хозяева не выигрывают по счёту. Гости практически перестали атаковать. Букмекеры считали хозяев явным фаворитом матча. Тренер гостей заменил атакующих игроков на оборонительных. Фланговые игроки хозяев выполняют много прострелов и навесов в штрафную.

№3. Стратегия ставок в лайве на футбол по жёлтым карточкам

За 15-20 минут до конца основного времени ставьте на то, что в матче будет ещё хотя бы три жёлтых карточки. Например, на ТБ 6.5 при счёте 2:2 по жёлтым карточкам.



Выбирайте матч по четырём критериям:

Встреча принципиальна для обеих команд. Разница в счёте не превышает один мяча. Главный арбитр несколько раз устно предупредил игроков во втором тайме. Команды не получили ожидаемое букмекерами количество жёлтых карточек.

№4. Стратегия ставок в лайве на баскетбол по четвертям

Ставьте на победу аутсайдера в первой четверти матча. В случае неудачи ставьте на аутсайдера в следующих четвертях, удваивая сумму ставки до первого выигрыша.



Коэффициент на победу аутсайдера в каждой четверти будет от 2.00. Если за весь матч аутсайдер не выиграл ни одной четверти, то продолжайте ставить по стратегии в следующей встрече. Сумма первой ставки не должна превышать 1-2% от игрового банка.



Например, ваш банк составляет 30 000 рублей, а сумма первой ставки — 300 рублей. Таблица с результатами может принять следующий вид:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 300 2.35 Проигрыш 29 700 600 2.30 Проигрыш 29 100 1200 2.40 Проигрыш 27 900 2400 2.15 Выигрыш 30 660

№5. Стратегия ставок в лайве на хоккей по периодам

Ставьте на тотал первого периода больше 1.5 шайбы. В случае неудачи ставьте на ТБ 1.5 в следующих периодах до первого выигрыша.



Если во всех периодах ТБ 1.5 не прошёл, то продолжайте играть по стратегии в следующем матче. Сумма первой ставки не должна превышать 1-2% от игрового банка.



Чтобы получить прибыль на сумму первой ставки пользуйтесь формулой:



(сумма ставки) = (сумма проигранных ставок + сумма первой ставки) / (коэффициент — 1)



Например, ваш банк составляет 20 000 рублей, а сумма первой ставки — 200 рублей. Таблица с результатами может принять следующий вид:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 200 1.65 Проигрыш 19 800 500 1.80 Проигрыш 19 300 1800 1.50 Проигрыш 17 500 3375 1.80 Выигрыш 20 200

№6. Стратегия ставок в лайве на теннис по геймам

Брейк в теннисе — это гейм, взятый на чужой подаче.



Обратный брейк — это гейм, взятый на чужой подаче после проигрыша своей.



Коэффициент на обратный брейк в матче без явного фаворита всегда выше 2.00. Например, первый игрок взял чужую подачу, тогда в следующем гейме ставьте на второго игрока.



Ставьте на женский теннис и выбирайте матч по трём критериям:

Обе спортсменки слабо подают. Игра проходит на медленном покрытии. Ни у одной теннисистки нет большого преимущества по счёту.

№7. Страховка ставок в лайве

Страхуйте ставку в режиме реального времени, если не уверены в нужном исходе. Если ставка заходит, но вы не хотите рисковать, то страховка поможет вам получить прибыль или снизить возможные потери.



Например, вы поставили 1000 рублей на ничью в первом тайме в матче «Ювентус» — «Милан» за коэффициент 2.40. Если на 40-й минуте счёт 0:0 или 1:1, но соперники создают много опасных моментов, то ставьте 500 рублей на 12 в первом тайме, то есть победу одной из команд за коэффициент 5.00.



Если первый тайм завершится вничью, то выплата составит 2400 рублей: 1000 Х 2.40. Победа одной из команд в первом тайме принесёт вам 2500 рублей: 500 Х 5.00. При сумме ставок 1500 рублей вы будете в плюсе.

№8. Стратегия ставок в лайве на вилки

Вилка — это ситуация, позволяющая получить прибыль ставками на противоположные исходы.



Например, по ходу матча «Барселона» — «Арсенал» счёт 2:1. У одного букмекера тотал голов меньше 3.5 идёт за коэффициентом 2.10, а у другого — ТБ 3.5 за 2.08. Ставки на 10 000 рублей на оба выбора принесут вам прибыль при любом исходе.



Вилка — это единственная беспроигрышная стратегия ставок на футбол и другой спорт. Но помните о нюансах:

Букмекер может ограничить размер максимальной ставки или заблокировать счёт.

Вам нужны большие суммы для игры в нескольких конторах.

В ставках в лайве на футбол и другие виды спорта вы должны анализировать матчи в режиме реального времени и в кратчайшие сроки принимать решения. Пользуйтесь стратегиями ставок в лайве для повышения шансов на прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Научитесь ставить в лайве, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!