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Стратегии для лайв ставок, live, как делать, зарабатывать online, примеры, особенности

Стратегия ставок в лайве на футбол и другой спорт
Дмитрий Богданов
Стратегия ставок в лайве на футбол и другой спорт: семь основных и одна беспроигрышная
Ставки на спорт в лайве — это хлеб букмекеров. «Чемпионат» разбирает стратегии, которые повысят ваши шансы на выигрыш.
Ставки / База знаний 0

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Научитесь ставить в лайве, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Ставки в лайве — это игра у букмекера в режиме реального времени. Вы можете повысить шансы на прибыль, пользуясь советами и рекомендациями «Чемпионата». В этой статье мы разберём семь основных стратегий ставок в лайве на футбол и другие виды спорта, а также одну беспроигрышную.

Что такое стратегия ставок в лайве

Стратегия ставок в лайве — это стратегия ставок на спорт, которая подходит для игры в режиме реального времени.

Стратегия ставок на спорт — это рекомендации и правила, сформулированные игроками букмекерских контор.

№1. Стратегия ставок в лайве на поздний гол в футболе

За 10-15 минут до конца основного времени матча ставьте на то, что забьют ещё хотя бы один гол. Например, на тотал больше 2.5, то есть ТБ 2.5 при счёте 1:1.

Выбирайте матч по четырём критериям:

  1. Команды создали несколько опасных моментов во втором тайме.
  2. Разница в счёте не превышает два мяча.
  3. Тренеры выпустили на замену атакующих футболистов.
  4. Команды не забили ожидаемое букмекерами количество голов.

№2. Стратегия ставок в лайве на футбол по угловым

За 20-25 минут до конца основного времени ставьте на то, что в матче хозяева подадут ещё хотя бы три угловых. Например, на индивидуальный тотал хозяев больше 5.5, то есть на ИТБ1(5.5) при счёте 3:2 по угловым.

Выбирайте матч по пяти критериям:

  1. Хозяева не выигрывают по счёту.
  2. Гости практически перестали атаковать.
  3. Букмекеры считали хозяев явным фаворитом матча.
  4. Тренер гостей заменил атакующих игроков на оборонительных.
  5. Фланговые игроки хозяев выполняют много прострелов и навесов в штрафную.

№3. Стратегия ставок в лайве на футбол по жёлтым карточкам

За 15-20 минут до конца основного времени ставьте на то, что в матче будет ещё хотя бы три жёлтых карточки. Например, на ТБ 6.5 при счёте 2:2 по жёлтым карточкам.

Выбирайте матч по четырём критериям:

  1. Встреча принципиальна для обеих команд.
  2. Разница в счёте не превышает один мяча.
  3. Главный арбитр несколько раз устно предупредил игроков во втором тайме.
  4. Команды не получили ожидаемое букмекерами количество жёлтых карточек.

№4. Стратегия ставок в лайве на баскетбол по четвертям

Ставьте на победу аутсайдера в первой четверти матча. В случае неудачи ставьте на аутсайдера в следующих четвертях, удваивая сумму ставки до первого выигрыша.

Коэффициент на победу аутсайдера в каждой четверти будет от 2.00. Если за весь матч аутсайдер не выиграл ни одной четверти, то продолжайте ставить по стратегии в следующей встрече. Сумма первой ставки не должна превышать 1-2% от игрового банка.

Например, ваш банк составляет 30 000 рублей, а сумма первой ставки — 300 рублей. Таблица с результатами может принять следующий вид:

Сумма ставкиКоэффициентРезультатРазмер банка
3002.35Проигрыш29 700
6002.30Проигрыш29 100
12002.40Проигрыш27 900
24002.15Выигрыш30 660

№5. Стратегия ставок в лайве на хоккей по периодам

Ставьте на тотал первого периода больше 1.5 шайбы. В случае неудачи ставьте на ТБ 1.5 в следующих периодах до первого выигрыша.

Если во всех периодах ТБ 1.5 не прошёл, то продолжайте играть по стратегии в следующем матче. Сумма первой ставки не должна превышать 1-2% от игрового банка.

Чтобы получить прибыль на сумму первой ставки пользуйтесь формулой:

(сумма ставки) = (сумма проигранных ставок + сумма первой ставки) / (коэффициент — 1)

Например, ваш банк составляет 20 000 рублей, а сумма первой ставки — 200 рублей. Таблица с результатами может принять следующий вид:

Сумма ставкиКоэффициентРезультатРазмер банка
2001.65Проигрыш19 800
5001.80Проигрыш19 300
18001.50Проигрыш17 500
33751.80Выигрыш20 200

№6. Стратегия ставок в лайве на теннис по геймам

Брейк в теннисе — это гейм, взятый на чужой подаче.

Обратный брейк — это гейм, взятый на чужой подаче после проигрыша своей.

Коэффициент на обратный брейк в матче без явного фаворита всегда выше 2.00. Например, первый игрок взял чужую подачу, тогда в следующем гейме ставьте на второго игрока.

Ставьте на женский теннис и выбирайте матч по трём критериям:

  1. Обе спортсменки слабо подают.
  2. Игра проходит на медленном покрытии.
  3. Ни у одной теннисистки нет большого преимущества по счёту.

№7. Страховка ставок в лайве

Страхуйте ставку в режиме реального времени, если не уверены в нужном исходе. Если ставка заходит, но вы не хотите рисковать, то страховка поможет вам получить прибыль или снизить возможные потери.

Например, вы поставили 1000 рублей на ничью в первом тайме в матче «Ювентус» — «Милан» за коэффициент 2.40. Если на 40-й минуте счёт 0:0 или 1:1, но соперники создают много опасных моментов, то ставьте 500 рублей на 12 в первом тайме, то есть победу одной из команд за коэффициент 5.00.

Если первый тайм завершится вничью, то выплата составит 2400 рублей: 1000 Х 2.40. Победа одной из команд в первом тайме принесёт вам 2500 рублей: 500 Х 5.00. При сумме ставок 1500 рублей вы будете в плюсе.

№8. Стратегия ставок в лайве на вилки

Вилка — это ситуация, позволяющая получить прибыль ставками на противоположные исходы.

Например, по ходу матча «Барселона» — «Арсенал» счёт 2:1. У одного букмекера тотал голов меньше 3.5 идёт за коэффициентом 2.10, а у другого — ТБ 3.5 за 2.08. Ставки на 10 000 рублей на оба выбора принесут вам прибыль при любом исходе.

Вилка — это единственная беспроигрышная стратегия ставок на футбол и другой спорт. Но помните о нюансах:

  • Букмекер может ограничить размер максимальной ставки или заблокировать счёт.
  • Вам нужны большие суммы для игры в нескольких конторах.

В ставках в лайве на футбол и другие виды спорта вы должны анализировать матчи в режиме реального времени и в кратчайшие сроки принимать решения. Пользуйтесь стратегиями ставок в лайве для повышения шансов на прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Научитесь ставить в лайве, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

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