Стратегия ставок в лайве на футбол и другой спорт: семь основных и одна беспроигрышная

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Научитесь ставить в лайве, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Ставки в лайве — это игра у букмекера в режиме реального времени. Вы можете повысить шансы на прибыль, пользуясь советами и рекомендациями «Чемпионата». В этой статье мы разберём семь основных стратегий ставок в лайве на футбол и другие виды спорта, а также одну беспроигрышную.
Что такое стратегия ставок в лайве
Стратегия ставок в лайве — это стратегия ставок на спорт, которая подходит для игры в режиме реального времени.
Стратегия ставок на спорт — это рекомендации и правила, сформулированные игроками букмекерских контор.
№1. Стратегия ставок в лайве на поздний гол в футболе
За 10-15 минут до конца основного времени матча ставьте на то, что забьют ещё хотя бы один гол. Например, на тотал больше 2.5, то есть ТБ 2.5 при счёте 1:1.
Выбирайте матч по четырём критериям:
- Команды создали несколько опасных моментов во втором тайме.
- Разница в счёте не превышает два мяча.
- Тренеры выпустили на замену атакующих футболистов.
- Команды не забили ожидаемое букмекерами количество голов.
№2. Стратегия ставок в лайве на футбол по угловым
За 20-25 минут до конца основного времени ставьте на то, что в матче хозяева подадут ещё хотя бы три угловых. Например, на индивидуальный тотал хозяев больше 5.5, то есть на ИТБ1(5.5) при счёте 3:2 по угловым.
Выбирайте матч по пяти критериям:
- Хозяева не выигрывают по счёту.
- Гости практически перестали атаковать.
- Букмекеры считали хозяев явным фаворитом матча.
- Тренер гостей заменил атакующих игроков на оборонительных.
- Фланговые игроки хозяев выполняют много прострелов и навесов в штрафную.
№3. Стратегия ставок в лайве на футбол по жёлтым карточкам
За 15-20 минут до конца основного времени ставьте на то, что в матче будет ещё хотя бы три жёлтых карточки. Например, на ТБ 6.5 при счёте 2:2 по жёлтым карточкам.
Выбирайте матч по четырём критериям:
- Встреча принципиальна для обеих команд.
- Разница в счёте не превышает один мяча.
- Главный арбитр несколько раз устно предупредил игроков во втором тайме.
- Команды не получили ожидаемое букмекерами количество жёлтых карточек.
№4. Стратегия ставок в лайве на баскетбол по четвертям
Ставьте на победу аутсайдера в первой четверти матча. В случае неудачи ставьте на аутсайдера в следующих четвертях, удваивая сумму ставки до первого выигрыша.
Коэффициент на победу аутсайдера в каждой четверти будет от 2.00. Если за весь матч аутсайдер не выиграл ни одной четверти, то продолжайте ставить по стратегии в следующей встрече. Сумма первой ставки не должна превышать 1-2% от игрового банка.
Например, ваш банк составляет 30 000 рублей, а сумма первой ставки — 300 рублей. Таблица с результатами может принять следующий вид:
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Размер банка
|300
|2.35
|Проигрыш
|29 700
|600
|2.30
|Проигрыш
|29 100
|1200
|2.40
|Проигрыш
|27 900
|2400
|2.15
|Выигрыш
|30 660
№5. Стратегия ставок в лайве на хоккей по периодам
Ставьте на тотал первого периода больше 1.5 шайбы. В случае неудачи ставьте на ТБ 1.5 в следующих периодах до первого выигрыша.
Если во всех периодах ТБ 1.5 не прошёл, то продолжайте играть по стратегии в следующем матче. Сумма первой ставки не должна превышать 1-2% от игрового банка.
Чтобы получить прибыль на сумму первой ставки пользуйтесь формулой:
(сумма ставки) = (сумма проигранных ставок + сумма первой ставки) / (коэффициент — 1)
Например, ваш банк составляет 20 000 рублей, а сумма первой ставки — 200 рублей. Таблица с результатами может принять следующий вид:
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Размер банка
|200
|1.65
|Проигрыш
|19 800
|500
|1.80
|Проигрыш
|19 300
|1800
|1.50
|Проигрыш
|17 500
|3375
|1.80
|Выигрыш
|20 200
№6. Стратегия ставок в лайве на теннис по геймам
Брейк в теннисе — это гейм, взятый на чужой подаче.
Обратный брейк — это гейм, взятый на чужой подаче после проигрыша своей.
Коэффициент на обратный брейк в матче без явного фаворита всегда выше 2.00. Например, первый игрок взял чужую подачу, тогда в следующем гейме ставьте на второго игрока.
Ставьте на женский теннис и выбирайте матч по трём критериям:
- Обе спортсменки слабо подают.
- Игра проходит на медленном покрытии.
- Ни у одной теннисистки нет большого преимущества по счёту.
№7. Страховка ставок в лайве
Страхуйте ставку в режиме реального времени, если не уверены в нужном исходе. Если ставка заходит, но вы не хотите рисковать, то страховка поможет вам получить прибыль или снизить возможные потери.
Например, вы поставили 1000 рублей на ничью в первом тайме в матче «Ювентус» — «Милан» за коэффициент 2.40. Если на 40-й минуте счёт 0:0 или 1:1, но соперники создают много опасных моментов, то ставьте 500 рублей на 12 в первом тайме, то есть победу одной из команд за коэффициент 5.00.
Если первый тайм завершится вничью, то выплата составит 2400 рублей: 1000 Х 2.40. Победа одной из команд в первом тайме принесёт вам 2500 рублей: 500 Х 5.00. При сумме ставок 1500 рублей вы будете в плюсе.
№8. Стратегия ставок в лайве на вилки
Вилка — это ситуация, позволяющая получить прибыль ставками на противоположные исходы.
Например, по ходу матча «Барселона» — «Арсенал» счёт 2:1. У одного букмекера тотал голов меньше 3.5 идёт за коэффициентом 2.10, а у другого — ТБ 3.5 за 2.08. Ставки на 10 000 рублей на оба выбора принесут вам прибыль при любом исходе.
Вилка — это единственная беспроигрышная стратегия ставок на футбол и другой спорт. Но помните о нюансах:
- Букмекер может ограничить размер максимальной ставки или заблокировать счёт.
- Вам нужны большие суммы для игры в нескольких конторах.
В ставках в лайве на футбол и другие виды спорта вы должны анализировать матчи в режиме реального времени и в кратчайшие сроки принимать решения. Пользуйтесь стратегиями ставок в лайве для повышения шансов на прибыль.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Научитесь ставить в лайве, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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