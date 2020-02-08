«Интер» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович и Лукаку выйдут на первый план в дерби

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» примет «Милан» 9 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Милан»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии «Интер» — «Милан» 9 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча «Интер» — «Милан» (09.02.2020)

Теперь уже и не вспомнить, когда к миланскому дерби обе команды подходили со столь протяжёнными беспроигрышными сериями. «Интер» набирает очки в девяти матчах подряд во всех турнирах, а единственную неудачу в чемпионате Италии потерпел ещё 6 октября, когда на своём поле уступил «Ювентусу» (1:2).



А «Милан» с приходом Златана Ибрагимовича встрепенулся и начал исправно набирать очки. Говорить о каком-то скачке в плане качестве футбола не приходится, зато никаких проблем с характером и желанием теперь не наблюдается. Россонери уже несколько раз забивали важнейшие голы в концовках, хотя прежде было совсем наоборот.



Подопечные Стефано Пиоли в 2020 году ещё не проигрывали: три победы и две ничьих в пяти поединках итальянской Серии А. Этого вполне хватило, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы и включиться в борьбу за зону еврокубков. На данный момент шестую строчку занимает «Кальяри», но это только по дополнительным показателям.



Больше того — даже до зоны Лиги чемпионов внушительные, но вполне отыгрываемые семь баллов. Так что определённые шансы зацепиться имеются. А вот «Интер» после блистательного старта подхватил ничейный вирус, разойдясь миром пять раз в восьми последних встречах чемпионата Италии.



Разумеется, этого хватило «Ювентусу» для того, чтобы вернуть себе лидерство. На данный момент туринцы набрали 54 очка, нерадзурри имеют в активе 51 балл, а «Лацио» — 50. Все остальные безнадёжно отстали, так что тройка призёров с большой долей вероятности уже очерчена.



Подопечные Антонио Конте справедливо идут фаворитами. Даже по ходу беспроигрышной серии «Милан» не обыгрывал по-настоящему опасных соперников, а потому переоценивать значимость взлёта россонери не стоит. Календарь оказался откровенно курортным — «Сампдория», «Кальяри», «Удинезе», «Брешия» и «Верона».



В матче первого круга «Интер» разнёс принципиального соперника в пух и прах. Счёт оказался приличным (2:0), но по качеству футбола и количеству моментов преимущество было громадным. От разгрома тогда спас только Джанлуиджи Доннарумма. С тех пор «Милан» прибавил, но поставить команды в один ряд по-прежнему нельзя.



Основной шанс гостей — дисквалификация Лаутаро Мартинеса и подвешенное состояние Самира Хандановича. Опытнейший голкипер намерен принять участие в дерби, несмотря на трещину в пальце руки. Итоговое решение будет принято ближе к матчу. Даниэле Паделли — достойный вратарь, который неплохо смотрелся в «Торино», но словенцу он сильно уступает.



Раз так, шансы отличиться у «Милана» наверняка возникнут, благо что хозяева в пяти предыдущих встречах Серии А сыграли на ноль лишь однажды (2:0 с «Удинезе»). На наш взгляд, вариант «обе забьют» за 1.82 достоин внимания. Можно даже попробовать поднять коэффициент и взять 1Х + обе забьют за коэффициент 2.22.

Также проверим ставку Х2 по угловым за 2.70. Коэффициент кажется завышенным: нерадзурри стараются действовать вертикальнее, да и отдать мяч противнику в случае чего не стесняются. Скорее всего, игра получится плотной и корнеров будет не так много. Вариант попроще — ИТМ 6.5 углового «Интера» за 1.67.

Прогноз и ставки на матч «Интер» — «Милан»

«Интер» на данный момент сильнее, но отсутствие Лаутаро Мартинеса и Самира Хандановича дадут гостям шанс. Второй вратарь нерадзурри — опытный середняк Даниэле Паделли, который знает своё дело, но чудес не совершает. Голы в обе стороны вполне вероятны, а ставка 1Х + обе забьют проходила в четырёх из пяти предыдущих матчей подопечных Конте.



Ставка №1: «Интер» не проиграет + обе забьют за 2.22.



Ставка №2: «Милан» не проиграет по угловым за 2.70