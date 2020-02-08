Анализ матчей для ставок: как составлять успешные прогнозы на футбол и другой спорт

Чтобы регулярно выигрывать на ставках нужно уметь анализировать матчи. Но как это сделать? В этой статье мы обсудим главную ошибку игроков при анализе, поймём принципы движения коэффициентов и разберёмся, когда можно делать ставку на футбол и другой спорт.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Анализ статистики
Для анализа спортивных событий пользуйтесь статистикой. Изучайте статистику и повышайте шансы на выигрыш.
Если вы выбрали футбольные матчи для ставок, учитывайте следующую информацию:
- История личных встреч.
- Результаты последних матчей.
- Положение команд в турнире.
- Количество дней отдыха с момента последнего матча.
- Результаты соперников дома и в гостях.
- История противостояния главных тренеров команд.
- Результаты матчей с вышестоящими командами.
- Результаты матчей с нижестоящими командами.
- Дисквалификации и травмы игроков.
- Результаты команд при судействе назначенного арбитра.
Главная ошибка игроков при выборе ставки на футбольный матч — использование только части статистики и игнорирование важных фактов. Для анализа футбольных матчей изучите всю доступную статистику.
Например, вы рассматриваете ставку на победу «Манчестер Сити» в гостевой встрече с «Вулверхэмптоном» в АПЛ. «Горожане» выиграли четыре матча подряд, а «волки» уступили в предыдущем домашнем поединке.
За пять прошлых матчей с «Вулверхэмптоном» у «Манчестер Сити» лишь одна победа в основное время. В итоге «волки» выиграли у «горожан» со счётом 3:2.
Анализ движения коэффициентов
Букмекеры выставляют линию на футбольные матчи за несколько дней, а в некоторых случаях и за несколько недель и даже месяцев заранее.
Коэффициенты на различные выборы меняются в зависимости от действий игроков: крупные ставки большого количества игроков снижают коэффициент на выбранный исход и повышают на противоположный.
Например, на бой UFC Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье букмекеры выставили следующую линию: коэффициент 1.42 на победу Нурмагомедова и 3.05 на победу Порье.
За минуту до старта поединка линия выглядела следующим образом: коэффициент 1.20 на победу Нурмагомедова и 3.95 на победу Порье. Это значит, что подавляющее большинство игроков сделало выбор в пользу Хабиба.
Отследить движение коэффициентов можно на специализированных сайтах. Но помните: мнение большинства игроков бывает ошибочным.
Ситуационный анализ
При выборе ставки на футбольный матч или другой вид спорта анализируйте публикации в спортивных СМИ о предстоящем событии.
Например, для прогноза на футбольный матч изучайте следующую информацию:
- Пресс-конференции главных тренеров.
- Интервью игроков.
- Последние новости о состоянии травмированных.
- Публикации о взаимоотношениях между игроками и тренером.
- Слухи о возможных трансферах.
- Последние новости об изменениях в клубе.
- Заявления объединённых групп болельщиков.
Однозначно оценить физическое и психологическое состояние команд невозможно, но полученная информация увеличит ваши шансы на точный прогноз.
Например, в «Барселоне» некоторые игроки и болельщики были недовольны главным тренером. Руководство каталонцев отправило в отставку Эрнесто Вальверде. Также внутри клуба случился конфликт Месси со спортивным директором, а на тренировках возникали споры между футболистами.
На этом фоне с 14 декабря 2019 года по 7 февраля 2020 года «Барселона» выиграла лишь пять матчей из 11.
Анализ составов
В командных видах спорта анализируйте шансы соперников только после объявления стартовых составов.
Влияние отдельных игроков на итоговый результат велико.
Например, за час до начала игры НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» появилась информация о том, что Леброн Джеймс пропустит встречу. Без своего лидера хозяева уступили со счётом 104:128.
Анализ мнений экспертов
На «Чемпионате» в (разделе ставки) изучайте мнения экспертов и прогнозы наших авторов.
Используйте чужие прогнозы для получения ценной информации. Слепо повторять ставку эксперта рискованно. Учитывайте только факты.
Например, в прогнозе на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев написал, что Криштиану Роналду не забьёт. Но привёл статистику: Роналду отличился в восьми подряд поединках Серии А.
В матче «Ювентус» — «Фиорентина» Криштиану Роналду забил два гола.
Чтобы повысить шансы на победу анализируйте всю информацию о спортивном событии: статистику, публикации в СМИ, сильные и слабые стороны спортсменов. Ставьте на матч только после объявления стартовых составов, а мнения экспертов используйте для получения ценной информации.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Научитесь анализировать матчи, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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