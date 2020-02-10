«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Варламов опять сыграют на публику

В матче регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88, успех «Нью-Йорк Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 11 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.65.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (11.02.2020)

«Вашингтон» продолжает показывать нестабильную игру с регулярными провалами и перепадами, включаясь только на коротких отрезках. Со слабыми соперниками этого хватает для победы — 5:3 с «Оттавой», 4:2 с «Лос-Анджелесом». А вот оппоненты посильнее исправно пользуются этой слабостью.

«Нэшвилл» убойно провёл промежуток во второй половине первого периода и победил (5:4), «Питтсбург» доминировал полтора периода и выстоял в концовке (4:3), а «Филадельфия» просто разгромила фаворита на его льду, выглядя лучше абсолютно во всём. На пресс-конференции это признал даже главный тренер «столичных» Тодд Рирден.

Всё видно даже по счёту — 2:7. Такого разноса в родных стенах Овечкин с партнёрами не получали уже давно. Брэйден Холтби, конечно, в паре случаев мог сыграть удачнее, но в целом спихнуть провал только на вратаря не получится. Прежде всего вопросы к обороне, которая напоминала проходной двор.

«Лётчики» славно покуражились и взяли важнейшие два очка, но для «Кэпс» такая показательная порка имеет все шансы оказаться благом. Оставить публичное унижение перед своей публикой без внимания нельзя, а потому команда наверняка встряхнётся и постарается исправиться. «Кэпиталз» умеют играть в классный хоккей, но в последнее время их чувство опасности притупилось.

Ближайший соперник хорош и мотивирован — это «Нью-Йорк Айлендерс», в котором есть сразу несколько старых знакомых. В первую очередь речь о Барри Тротце, приводившем «Вашингтон» к Кубку Стэнли. Кроме того, стоит отметить Семёна Варламова, который начинал свою заокеанскую карьеру именно рядом с Овечкиным.

Все три очные встречи команд в нынешнем регулярном чемпионате получились необычайно плотными и упорными. Всякий раз итоговая разница в счёте составляла одну-две шайбы. В октябре (2:1) и январе (6:4) сильнее оказались «столичные», в декабре победили «островитяне» (4:3).

Самым ярким получился последний поединок. «Кэпс» горели со счётом 1:4 после 40 минут, после чего заменили Холтби на Илью Самсонова и выиграли в основное время. Александр Овечкин оформил хет-трик, а Семён Варламов пропустил четыре шайбы за 15 минут. Последняя была забита уже в пустые ворота.

«Айлендерс» тяжело вкатывались в 2020 год, но постепенно исправили ситуацию. Недавно у них была серия из пяти матчей с набранными очками, которая прервалась лишь в гостях у озверевшей «Тампы» (1:3). Да и там шансы зацепиться имелись, однако Андрей Василевский оказался против овертайма.

Соперники прекрасно знают друг друга и не имеют никаких проблем с мотивацией. Очередная встреча старых знакомых, желающий достичь планки в 700 шайб Овечкин, разозлённый после 2:7 на своём льду «Вашингтон», отдавшие в январе игру с 1:4 «Айлендерс». Сюжетных интриг хватает. Поединок рискует оказаться огненным.

Не будем мудрить и возьмём лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.65. Три предыдущие битвы имели все шансы добраться до овертайма, но всякий раз не хватало совсем чуть-чуть. Силы соперников сопоставимы, так что шансы увидеть дополнительное время никак не меньше 25%.

Также проверим ИТБ 0.5 очка Александра Овечкина в третьем периоде за 2.65. Ови забивал 500-ю и 600-ю шайбу именно перед родными зрителями. Сейчас ему не хватает двух шайб, а впереди выездная серия из трёх матчей. Скорее всего, россиянин будет заряжен с первой и до последней минуты.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Все три очные встречи команд в нынешнем регулярном чемпионате получились необычайно плотными и упорными. Всякий раз итоговая разница в счёте составляла одну-две шайбы. Для полного комплекта не хватает только овертайма. Соперники прекрасно знают друг друга, так что без напряжённой концовки вряд ли обойдётся.

Ставка №1: ничья за 4.65.

Ставка №2: Александр Овечкин наберёт очки в третьем периоде за 2.65.