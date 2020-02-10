СКА — «Амур». Прогноз: дальневосточники не дадут Кудашову прийти в себя после Евротура

В матче регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля СКА сыграет с «Амуром». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч СКА — «Амур» команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 1.33. Победу команды Александра Гулявцева букмекеры оценивают коэффициентом 8.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Амур»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Амур» 11 февраля не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.19, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.71. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.45.

Прогноз и анализ матча СКА — «Амур» (11.02.2020)

Обе команды великолепно провели отрезок перед паузой на третий этап Евротура. СКА вообще одержал восемь побед в девяти последних матчах, а единственное поражение потерпел в гостях у ЦСКА (2:3) при абсолютно равной игре. Помешала потеря концентрации в дебюте третьего периода.



В остальных случаях удавалось брать по два очка. Больше того — в трёх заключительных встречах петербуржцы победили всухую, то есть их сухая серия сейчас насчитывает около 185 минут. Сперва под горячую руку попалось несчастное минское “Динамо” (5:0), затем в овертайме дожали “Авангард” (1:0), а на десерт наконец-то справились со “Спартаком” Олега Знарка (1:0).



Зацепиться за первое место в Западной конференции вряд ли удастся даже после столь удачного отрезка. ЦСКА имеет фору в пять очков, что при нынешней системе начисления баллов следует считать солидным отрывом. А вот на вторую строчку вместе с подопечными Алексея Кудашова претендуют “Йокерит” и московское “Динамо”. На данный момент они отстают на четыре пункта.



“Амур” полностью провалил начало 2020 года, потерпев аж девять поражений подряд. Но затем появились новости о выплате долгов по зарплатам, а в Хабаровск прилетел щедрый “Салават Юлаев”. “Тигры” дважды победили уфимцев, почувствовали запах крови, после чего под шумок хлопнули ЦСКА (4:3) и “Адмирал” (4:0).



Шансы попасть в плей-офф по-прежнему малы, слишком уж многое было потеряно на старте января. И всё же. “Куньлунь” остался без домашних матчей и постепенно проседает в таблице, так что одна путёвка вполне может освободиться. Претендента на неё ровно три.



У китайского клуба 57 очков в 57 матчах. “Адмирал” набрал 54 балла, а “Амур” и “Нефтехимик” — по 52. Но трио преследователей провело по 54 поединка, то есть по потерянным очкам они даже опережают “драконов”. Соответственно нужно добиваться результата и надеяться на осечки конкурентов.



Выезд в Санкт-Петербург к набравшему отличный ход СКА вроде бы не сулит ничего хорошего. Однако многие “армейцы” участвовали в третьем этапе Евротура и не имели времени на восстановление. А члены сборной России ещё и определённо вернулись не в лучшем настроении: три поражения из трёх возможных, последнее место.



В общем, преимущество в свежести наверняка будет на стороне гостей, так что лёгкой победы фаворита не ждём. Мы бы выбирали между двух вариантов — П2 с форой (+2) за 1.86 и “Амур” откроет счёт за 3.40. Шансы хозяев однозначно выше, но считать “тигров” несчастной жертвой явно не стоит.

В девяти из десяти предыдущих очных встреч в Санкт-Петербурге забрасывалось не менее пяти шайб. В связи с этим стоит присмотреться к тоталу больше 4.5 гола за 2.19. СКА в последнее время результативен на своём льду, эта тенденция не подтвердилась только в матче с “Авангардом”.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Амур»

Большое количество игроков и тренеров СКА участвовали в третьем этапе Евротура, а “Амур” получил неделю на тренировки и восстановление. Гости наверняка будут посвежее, так что фавориту с большой долей вероятности придётся столкнуться с трудностями. “Тиграм” нечего терять: шансы на плей-офф остаются, ситуация с долгами по зарплате сдвинулась с мёртвой точки. Аутсайдер даст бой.



Ставка №1: “Амур” откроет счёт за 3.40.



Ставка №2: тотал больше 4.5 шайбы за 2.19.