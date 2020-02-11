«Интер» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо задаст трёпку лидеру чемпионата Италии на «Сан-Сиро»

В матче полуфинала Кубка Италии «Интер» примет «Наполи» 12 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Наполи»

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Италии «Интер» — «Наполи» 12 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.68.

Анализ и прогноз матча «Интер» — «Наполи» (12.02.2020)

Согласно регламенту Кубка Италии, начиная с полуфинала турнира противостояния состоят из двух матчей. А потому нужно учитывать, что будет ещё и ответная игра, которая состоится 5 марта в Неаполе. В случае чего у обеих команд останется возможность всё исправить, что вроде бы должно раскрепостить соперников.

Первая встреча пройдёт на «Сан-Сиро», где у «Интера» полный порядок со статистикой: «Наполи» выиграл на этом стадионе лишь в одном случае из последних семи, хотя в предыдущие годы был второй силой в стране. Случилось это в апреле 2017 года, гости победили со счётом 1:0 благодаря точному удару Хосе Кальехона.

«Партенопейцы» во второй половине января выдали неплохой отрезок, но стабильности и уверенности в себе им по-прежнему не хватает. Не случайно в минувшем туре они умудрились уступить в родных стенах скромнейшему «Лечче» (2:3), который вовсю борется за выживание и не мечтает о чём-то большем.

При этом нельзя сказать, что аутсайдер реализовал все имевшиеся моменты. Вовсе нет — гости создали достаточно, а «Наполи» растранжирил несколько отличных возможностей. У подопечных Дженнаро Гаттузо большие проблемы с организацией обороны, они стабильно привозят голы на ровном месте и ошибаются в очевидных эпизодах.

Мечты о Лиге чемпионов можно забыть: 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, 12 очков отставания от занимающей четвёртую строчку «Аталанты». До зоны Лиги Европы всего четыре балла, но при имеющейся ситуации Кубок Италии становится ключевым турниром. Победа в нём способна спасти сезон.

Потому ждём от гостей максимального желания и близкого к оптимальному состава. А вот «Интер» после инфарктной победы над «Миланом» (4:2) вышел на первое место в Серии А, поскольку «Ювентус» умудрился проиграть «Вероне». Нерадзурри имеют реальный шанс впервые за долгие годы принять участие в гонке за скудетто.

На таком фоне возможный вылет из Кубка Италии забудется довольно быстро. Кроме того, миланцам может не хватить эмоций после эпичного камбэка в дерби. Победа получилась невероятно яркой и справедливой, но порой после таких встреч наступает похмелье, приводящее к трудностям.

«Интеру» уже 16 февраля предстоит выезд в Рим, где его будет ждать мощный «Лацио». Чемпионат Италии — однозначный приоритет, а потому Антонио Конте вряд ли станет форсировать ситуацию и перегружать лидеров. Скорее всего, он проведёт ротацию, а несколько футболистов основного состава появятся на поле только во втором тайме.

Всё это повышает шансы «Наполи» зацепиться как минимум за ничью и сохранить достойные шансы на проход в финал. Непосредственно с атакой всё вполне неплохо, так что без гола гости вряд ли уедут. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.06, а также ИТБ 1 мяча «Наполи» за 2.01.

Прогноз и ставки на матч «Интер» — «Наполи»

«Интер» вышел на первое место в Серии А и уже 16 февраля сыграет на выезде с «Лацио». Антонио Конте наверняка побережёт нескольких игроков основы и выставит полуторный состав, ведь дерби с «Миланом» отняло много эмоций. На наш взгляд, у нестабильного «Наполи» будут хорошие шансы зацепиться.

Ставка: ИТБ 1 мяча «Наполи» за 2.01.