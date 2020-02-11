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Даниэль Эванс — Карен Хачанов, 12 февраля, прогноз на матч в Роттердаме

Даниэль Эванс — Карен Хачанов, 12 февраля, прогноз
Алексей Серяков
Даниэль Эванс — Карен Хачанов. Прогноз: россиянин выйдет в четвертьфинал
В первом круге Карен спокойно разобрался с крепким Фабио Фоньини.
Ставки / Прогнозы 0

В матче второго круга турнира АТР в Роттердаме в мужском одиночном разряде 12 февраля Даниэль Эванс (Великобритания) сыграет с Кареном Хачановым (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Хачанову. В ставках на матч Даниэль Эванс — Карен Хачанов российский спортсмен котируется с коэффициентом 1.55. Победу Эванса букмекеры оценивают коэффициентом 2.52.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниэль Эванс — Карен Хачанов

Букмекеры уверены, что матч турнира в Роттердаме Даниэль Эванс — Карен Хачанов 12 февраля получится затяжным. Тотал больше 22.5 гейма идёт с коэффициентом 1.84, тотал меньше 22.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.99. Если Хачанов победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.20.

Прогноз и анализ матча Даниэль Эванс — Карен Хачанов (12.02.2020)

Роттердам. 2-й круг
12 февраля 2020, среда. 19:00 МСК
Даниэль Эванс
33
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Хачанов после непростого Australian Open и двухнедельной паузы легко преодолел барьер первого круга в Роттердаме, разбив крепкого Фабио Фоньини. Опытный итальянец взял всего по три гейма в каждой партии и отправился паковать чемоданы спустя 79 минут.

С точки зрения статистики преимущество российского теннисиста кажется огромным. Он отлично подавал (семь эйсов при отсутствии двойных ошибок), выиграл 80% розыгрышей даже после попадания вторым мячом, а главное — стабильно цеплялся на приёме. В итоге собрал семь брейк-пойнтов, из которых реализовал четыре.

Но тут нужно учитывать, что Фоньини получил травму в начале второго сета, после чего практически сразу бросил играть. Помощь врача не помогла, итальянец в перерывах сам подбинтовывал ногу, однако добавить не сумел. Потому в расчёт стоит брать только стартовую партию.

В ней всё получилось не так уж очевидно: Карен один раз отдал свою подачу и победил во многом благодаря огромному проценту брака со стороны соперника. В первом сете Фабио совершил 19 невынужденных ошибок на семь виннерсов. Для сравнения, у Хачанова это соотношение оказалось нейтральным (5/5).

Впереди крепкий Даниэль Эванс. Невысокий британец достойно начал сезон: одержал три победы из четырёх на ATP Cup (разобрался с Давидом Гоффеном, Раду Алботом и Алексом де Минором, уступил Григору Димитрову в решающей партии), затем дошёл до четвертьфинала в Аделаиде и уступил только будущему чемпиону Андрею Рублёву. Снова в решающем сете.

На Australian Open Эванс уже во втором круге проиграл довольно средненькому Йосихито Нисиоке в трёх партиях (4:6, 3:6, 4:6), но подвижный японец-левша традиционно неудобен для Даниэля. В Мельбурне он потерпел третье поражение в трёх очных встречах. С Хачановым совсем другой случай.

Карен сильно зависит от подачи и в последнее время не отличается уверенностью, но после пятисетового триллера с Кирьосом и последующего отдыха вроде бы начал нащупывать свой теннис. В матче с Фоньини он произвёл неплохое впечатление. Россиянин вряд ли станет форсировать ситуацию и атаковать из любой позиции.

Британец неплох на приёме и умеет доставать сложные мячи, но в целом уступает Хачанову по уровню. Мы бы выбирали между П2 с форой (-2.5 гейма) за 1.95 и П2 в двух сетах за коэффициент 2.37.

Прогноз и ставки на матч Даниэль Эванс — Карен Хачанов

Хачанов в первом круге легко прошёл Фабио Фоньини, который доигрывал матч с травмой и практически прекратил бороться. Сил после двухнедельной паузы у фаворита должно быть достаточно, а по классу он британца превосходит. Эванс редко сдаётся без боя, но если Карен будет подавать на своём уровне, то наверняка пройдёт дальше.

Ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.37…

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Mark Metcalfe/Getty Images

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