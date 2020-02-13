Новички ошибочно думают, что в ставках на «чет/нечет» вероятность исходов по 50%. «Чемпионат» объясняет нюансы и стратегии по видам спорта.

Стратегия ставок на спорт «чет/нечет»: примеры схем на футбол, хоккей и баскетбол

Ставки на «чет/нечет» у многих ассоциируются с игрой в рулетку. Но в частных случаях вероятность того или иного исхода сильно отличается от 50%. В этой статье мы разберём, что такое «чет/нечет», а также рассмотрим три стратегии ставок на «чет» и «нечет» в футболе, хоккее и баскетболе.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое «чет» или «нечет»

«Чет/нечет» — это ставка на чётное или нечётное количество одного из статистических показателей: голов, шайб, очков, сетов, геймов и так далее.

В большинстве видов спорта коэффициент на «чет» и «нечет» на рынке общего тотала одинаковый и составляет около 1.90.

Букмекеры принимают ставки на «чет/нечет» в прематче и в лайве на результат основного времени.

Примеры расчёта ставок на «чет/нечет»

Рассмотрим два примера расчёта ставок на «чет/нечет»:

Вы ставите 2000 рублей с коэффициентом 1.90 на «чет» на рынке общего тотала голов в футбольном матче «Реал» — «Барселона». Если в сумме забьют чётное количество голов, выплата составит 3800 рублей: 2000 х 1.90. Вы ставите 1000 рублей с коэффициентом 1.85 на «нечет» на рынке общего тотала шайб в хоккейном матче «Локомотив» — «Ак Барс». Если в основное время в сумме забьют нечётное количество голов, выплата составит 1850 рублей: 1000 х 1.85. Если одна из команд выиграет в овертайме или по буллитам, то ставка не зайдёт. Ничья в основное время — это всегда чётный тотал.

Стратегия ставок «чет/нечет» в футболе

Выбирайте матч для ставки на нечетное количество голов явного аутсайдера по двум критериям:

Фаворит регулярно пропускает. Аутсайдер в среднем забивает от 0.9 до 1.3 гола за матч.

Коэффициент на «нечет» на индивидуальный тотал голов явного аутсайдера идёт в районе 2.30. При ставке на сумму 1000 рублей возможная выплата составит 2300 рублей: 1000 х 2.30.

Если вы сделаете 23 ставки по 1000 рублей, то для выхода в ноль нужно десять заходов: 23 х 1000 = 10 х 2300.

Десять успешных ставок из 23 — это 43,48%. Для прибыли на дистанции вам нужно угадывать «нечет» хотя бы в 44% матчей.

Стратегия ставок «чет» — «нечет» в баскетболе

Ставьте на «чет/нечет» на четверти баскетбольного матча по стратегии догона.

Догон — это стратегия ставок, при которой вы увеличиваете сумму следующей ставки после каждого проигрыша так, чтобы первый же выигрыш принес прибыль.

Ставьте на «чет» на рынке общего тотала в первой четверти матча. В случае поражения продолжайте ставьте на «чет» в каждой следующей четверти до первого захода. При четырёх подряд неудачах выбирайте другой матч и продолжайте ставить по стратегии.

Сумму ставки нужно подбирать так, чтобы один успешный выбор перекрыл сумму предыдущих неудач и принёс прибыль. Для прибыли на сумму первой ставки пользуйтесь формулой: (сумма ставки) = (сумма первой ставки + сумма проигранных ставок) / (коэффициент — 1)

Например, ваш банк составляет 10 000 рублей, а сумма первой ставки — 100 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:

Сумма ставки Коэффициент Результат Сумма в банке 100 1.90 Проигрыш 9900 222 1.90 Проигрыш 9678 469 1.90 Проигрыш 9209 990 1.90 Выигрыш 10 100

Стратегия ставок на «чет/нечет» в хоккее

Выбирайте матч НХЛ или КХЛ для ставки на «чет» на рынке общего тотала по двум критериям:

Коэффициент на победу каждой команды в основное время находится в диапазоне от 2.25 до 2.75. Команды часто играют друг с другом вничью в основное время.

Коэффициент на «чет» в матчах НХЛ идёт в районе 1.80. При ставках на сумму 1000 рублей возможная выплата составит 1800 рублей: 1000 х 1.80.

Если вы сделаете девять ставок по 1000 рублей, то для выхода в ноль нужно пять заходов: 9 х 1000 = 5 х 1800.

Пять успешных ставок из девяти — это 55,55%. Для прибыли на дистанции вам нужно угадывать «чет» хотя бы в 56% матчей.

Ставить на «чет» и «нечет» без стратегии на длинной дистанции невыгодно: вероятность прохода в общих случаях составляет 50%, а из-за маржи букмекеров коэффициент на четный и нечетный тотал ниже 2.00.

Пользуясь базовыми стратегиями «Чемпионата», вы можете повысить свои шансы на прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!