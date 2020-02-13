Стратегия ставок на спорт «чет/нечет»: примеры схем на футбол, хоккей и баскетбол

Ставки на «чет/нечет» у многих ассоциируются с игрой в рулетку. Но в частных случаях вероятность того или иного исхода сильно отличается от 50%. В этой статье мы разберём, что такое «чет/нечет», а также рассмотрим три стратегии ставок на «чет» и «нечет» в футболе, хоккее и баскетболе.
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Что такое «чет» или «нечет»
«Чет/нечет» — это ставка на чётное или нечётное количество одного из статистических показателей: голов, шайб, очков, сетов, геймов и так далее.
В большинстве видов спорта коэффициент на «чет» и «нечет» на рынке общего тотала одинаковый и составляет около 1.90.
Букмекеры принимают ставки на «чет/нечет» в прематче и в лайве на результат основного времени.
Примеры расчёта ставок на «чет/нечет»
Рассмотрим два примера расчёта ставок на «чет/нечет»:
- Вы ставите 2000 рублей с коэффициентом 1.90 на «чет» на рынке общего тотала голов в футбольном матче «Реал» — «Барселона». Если в сумме забьют чётное количество голов, выплата составит 3800 рублей: 2000 х 1.90.
- Вы ставите 1000 рублей с коэффициентом 1.85 на «нечет» на рынке общего тотала шайб в хоккейном матче «Локомотив» — «Ак Барс». Если в основное время в сумме забьют нечётное количество голов, выплата составит 1850 рублей: 1000 х 1.85. Если одна из команд выиграет в овертайме или по буллитам, то ставка не зайдёт. Ничья в основное время — это всегда чётный тотал.
Стратегия ставок «чет/нечет» в футболе
Выбирайте матч для ставки на нечетное количество голов явного аутсайдера по двум критериям:
- Фаворит регулярно пропускает.
- Аутсайдер в среднем забивает от 0.9 до 1.3 гола за матч.
Коэффициент на «нечет» на индивидуальный тотал голов явного аутсайдера идёт в районе 2.30. При ставке на сумму 1000 рублей возможная выплата составит 2300 рублей: 1000 х 2.30.
Если вы сделаете 23 ставки по 1000 рублей, то для выхода в ноль нужно десять заходов: 23 х 1000 = 10 х 2300.
Десять успешных ставок из 23 — это 43,48%. Для прибыли на дистанции вам нужно угадывать «нечет» хотя бы в 44% матчей.
Стратегия ставок «чет» — «нечет» в баскетболе
Ставьте на «чет/нечет» на четверти баскетбольного матча по стратегии догона.
Догон — это стратегия ставок, при которой вы увеличиваете сумму следующей ставки после каждого проигрыша так, чтобы первый же выигрыш принес прибыль.
Ставьте на «чет» на рынке общего тотала в первой четверти матча. В случае поражения продолжайте ставьте на «чет» в каждой следующей четверти до первого захода. При четырёх подряд неудачах выбирайте другой матч и продолжайте ставить по стратегии.
Сумму ставки нужно подбирать так, чтобы один успешный выбор перекрыл сумму предыдущих неудач и принёс прибыль. Для прибыли на сумму первой ставки пользуйтесь формулой: (сумма ставки) = (сумма первой ставки + сумма проигранных ставок) / (коэффициент — 1)
Например, ваш банк составляет 10 000 рублей, а сумма первой ставки — 100 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Сумма в банке
|100
|1.90
|Проигрыш
|9900
|222
|1.90
|Проигрыш
|9678
|469
|1.90
|Проигрыш
|9209
|990
|1.90
|Выигрыш
|10 100
Стратегия ставок на «чет/нечет» в хоккее
Выбирайте матч НХЛ или КХЛ для ставки на «чет» на рынке общего тотала по двум критериям:
- Коэффициент на победу каждой команды в основное время находится в диапазоне от 2.25 до 2.75.
- Команды часто играют друг с другом вничью в основное время.
Коэффициент на «чет» в матчах НХЛ идёт в районе 1.80. При ставках на сумму 1000 рублей возможная выплата составит 1800 рублей: 1000 х 1.80.
Если вы сделаете девять ставок по 1000 рублей, то для выхода в ноль нужно пять заходов: 9 х 1000 = 5 х 1800.
Пять успешных ставок из девяти — это 55,55%. Для прибыли на дистанции вам нужно угадывать «чет» хотя бы в 56% матчей.
Ставить на «чет» и «нечет» без стратегии на длинной дистанции невыгодно: вероятность прохода в общих случаях составляет 50%, а из-за маржи букмекеров коэффициент на четный и нечетный тотал ниже 2.00.
Пользуясь базовыми стратегиями «Чемпионата», вы можете повысить свои шансы на прибыль.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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