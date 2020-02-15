«Звёзды России» — «Звёзды Мира». Прогноз: Фридзона ждут 500 тыс., Седокову — победа Тиммы

Одного Шведа «Звёздам России» не хватит для победы на Матче звёзд Единой лиги ВТБ. «Звёзды Мира» на голову выше по таланту.

В Матче звёзд Единой лиги ВТБ 16 февраля встретятся «Звёзды России» и «Звёзды Мира». Поединок начнётся в 17:15 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Звёзды России» — «Звёзды Мира» в пользу команды Римаса Куртинайтиса. Сделать ставку на «Звёзд Мира» в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.80. Победа «Звёзд России» оценивается букмекерами коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Звёзды России» — «Звёзды Мира»

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что Матч звёзд Единой лиги ВТБ «Звёзды России» — «Звёзды Мира» 16 февраля будет сверхрезультативным: тотал очков больше 250.5 идёт за коэффициент 1.90, а тотал очков меньше 250.5 доступен в букмекерской компании за 1.90.

Главный фаворит конкурса трёхочковых — Максим Григорьев. На снайпера «Пармы» установлен коэффициент 2.75. Победа Бранко Мирковича из «Цмоки-Минск» идёт за 2.85, а успех Малкольма Хилла из «Астаны» доступен за 2.90. Поставить на победу Виталия Фридзона из клуба «Локомотив-Кубань», который выиграл конкурс трёхочковых в прошлом году, можно за коэффициент 3.00.

Фаворит конкурса данков — Остин Холлинс. ФОНБЕТ даёт коэффициент 2.55 на успех Холлинса. Победа Максима Марчука из «Астаны» идёт за 3.00, а на Александра Петенева из «Автодора» и Антона Астапковича из «Нижнего Новгорода» можно поставить за одинаковый коэффициент 3.55.

Анализ и прогноз матча «Звёзды России» — «Звёзды Мира» (16.02.2020)

За «Звёзд России» сыграют Никита Курбанов, Семён Антонов и Джоэл Боломбой (все — ЦСКА), Алексей Швед и Сергей Моня (оба — «Химки»), Дмитрий Хвостов и Владислав Трушкин (оба — «Зенит»), Дмитрий Кулагин и Виталий Фридзон (оба — «Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев и Артём Забелин (оба — «Парма»), Денис Захаров («Енисей») и Антон Астапкович («Нижний Новгород»).

За «Звёзд Мира» выступят Янис Тимма и Юнас Йеребко (оба — «Химки»), Майк Джеймс и Кайл Хайнс (оба — ЦСКА), Эррик Макколум и Джамар Смит (оба — УНИКС), Малкольм Хилл и Душан Ристич (оба — «Астана»), Густаво Айон («Зенит»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Бранко Миркович («Цмоки-Минск»), Адас Юшкевичюс («Парма») и Кайл Виналес («Калев»).

За коэффициент 1.90 мы сделаем ставку на фору (-1.5) на «Звёзд Мира». Матчи звёзд — это всегда шоу для зрителей, где на первый план выходит мастерство игроков, их талант и умение набирать очки.

Подавляющее большинство баскетболистов в составе «Звёзд России» хороши в самых разных компонентах, но только не в наборе очков. Подборы, передачи, перехваты и блоки — всё это прекрасно, однако в предстоящем матче важнее уметь попадать по кольцу из открытых позиций.

Да, у «Звёзд России» есть Алексей Швед, вот только лидер «Химок» — это единственный игрок номинальных хозяев, который входит в топ-20 баскетболистов Единой лиги ВТБ по средней результативности. Остальные 19 — легионеры.

Состав «Звёзд Мира» выглядит более сбалансированным и мастеровитым. Тимма вдохновлён беременностью Седоковой, Йеребко ещё совсем недавно был важным исполнителем в НБА, а Хилл, Макколум и Джеймс входят в топ-5 Единой лиги ВТБ по результативности.

Если «Звёзды Мира» смогут поделить мяч между всеми снайперами, то номинальные гости должны побеждать за счёт проявления своих лучших качеств. «Звёздам России» помогут свои трибуны и мотивация, но вряд ли тот же Швед будет грызть паркет в предстоящей встрече. Алексею важнее подойти в оптимальной форме к решающим матчам Евролиги.

Победитель конкурса трёхочковых получит 500 тыс рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ. И здесь мы сделаем ставку на Фридзона за коэффициент 3.00. Виталий добился успеха в состязании снайперов на прошлом матче звёзд и стал богаче на полмиллиона.

По статистике конкуренты Фридзона выглядят убедительнее: у Григорьева в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 46,73% с дальней дистанции, у Хилла — 42,22%, а у Мирковича — 40%. Каждый из представленной троицы совершил от 90 попыток, поэтому выборка приличная.

Фридзон лишь 18 раз бросил из-за дуги, реализовав семь попыток. Скромные 38,89% Виталия не должны вводить в заблуждение. Ветеран российского баскетбола обладает необходимыми опытом и умением, чтобы выдать серию точных выстрелов в нужный момент. У Григорьева, Хилла и Мирковича могут возникнуть проблемы из-за дополнительного волнения и фактора переполненных трибун в Москве.

Прогноз и ставки на матч «Звёзды России» — «Звёзды Мира»

За коэффициент 1.90 мы сделаем ставку на победу «Звёзд Мира» с форой (-1.5). Лишь один игрок «Звёзд России» входит в топ-20 по средней результативности в Единой лиге ВТБ, а набор очков в матче звёзд выходит на первый план.

Также за коэффициент 3.00 мы поставим на Фридзона в конкурсе трёхочковых бросков. Виталий победил в состоянии снайперов на прошлом матче звёзд и явно не прочь снова пополнить свой банковский счёт на 500 тыс рублей.

Ставка №1: победа «Звёзд Мира» с форой (-1.5) за коэффициент 1.90.

Ставка №2: победа Виталия Фридзона в конкурсе трёхочковых за коэффициент 3.00.

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