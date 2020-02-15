«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью и Льорис залезут на пятое место в АПЛ

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Жозе Моуринью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех команды Дина Смита оценен букмекерами коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.73, а тотал меньше 2,5 мяча — за 2.23. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.65. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24.

Анализ и прогноз матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур» (16.02.2020)

«Астон Вилла» занимает 17-ю строчку чемпионата Англии. От зоны вылета бирмингемцев отделяет всего одно очко. А плотность турнирной таблицы такова, что одна удачная игра ближайших соперников может изменить положение дел. «Львы» очень много пропускают. За 25 матчей голкиперы клуба доставали мяч из сетки ворот 47 раз. Столько же пропущенных только у аутсайдера «Норвича».



Набор очков в последнее время более-менее пошёл. Достаточно сказать, что в последний раз команда проигрывала больше одного поединка подряд ещё в середине декабря. Как правило, клубы с отсутствием провалов сохраняют прописку в элитном дивизионе.



Ещё одна отрада для «львов» — триумфальное выступление в Кубке лиги. Во втором полуфинальном матче против «Лестера» в родных стенах оказались сильнее подопечные Дина Смита (2:1). Теперь им предстоит в финале сразиться с «Манчестер Сити». Шансы, конечно, малы, но всё же.



Из Кубка Англии «Астон Вилла» вылетела еще на стадии 1/32 финала, а потому футболисты смогли отдохнуть во время двухнедельного зимнего перерыва. «Тоттенхэм» же в перерыве играл против «Саутгемптона» в матче-переигровке 1/16 финала, то есть времени на восстановление имел поменьше. Подопечные Жозе Моуринью в том матче одержали победу 3:2, и продолжат борьбу за трофей.



В АПЛ дела у «шпор» тоже начали налаживаться. Победы над «Норвичем» и «Манчестер Сити» позволили задержаться на шестом месте. А так как «Шеффилд Юнайтед», расположившийся перед «Тоттенхэмом», уже сыграл 26-й тур, то три очка, набранные в предстоящем матче, выведут лилейно-белых на чистое пятое место.

Лобовая победа «шпор» за приемлемый коэффициент 1.90 в букмекерских конторах выглядит заманчиво. Тем более что статистика очных противостояний на нашей стороне. Из последних пяти игр четыре остались за «Тоттенхэмом» и лишь одна — за «Астон Виллой».



На своём поле бирмингемцы определённо дадут бой, так что лёгкой победы фаворита не ждём. Но в последнее время лондонцы поднаторели в достижении результата при не самой качественной игре. Ждём от них успеха с разницей в один-два мяча.

Прогноз и ставки на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Львы» могут похвастаться только выходом в финал Кубка лиги. В остальном дела плохи: от зоны вылета клуб отделяет одно очко. «Шпоры» же, напротив, начинают налаживать свои дела в АПЛ. Победа над «Астон Виллой» выведет «Тоттенхэм» на чистое пятое место. Её и проверим. Благо, коэффициент букмекеры дают вполне приличный — 1.90.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.90.