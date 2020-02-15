«Кёльн» — «Бавария». Прогноз: «козлы» не станут помехой для Левандовского и Мюллера

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» примет мюнхенскую «Баварию». Начало игры — 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех команды Маркуса Гисдоля оценен букмекерами коэффициентом 12.25.

Букмекерские коэффициенты на матч «Кёльн» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.62. Если забьет «Кёльн», сыграет коэффициент 1.58. Гол «Баварии» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.

Прогноз и анализ матча «Кёльн» — «Бавария» (16.02.2020)

«Кёльн» борется за сохранение прописки в немецкой Бундеслиге. И надо признать, что в последнее время дела это весьма успешно. Работа нового тренера Маркуса Гисдоля дает плоды. В последних шести играх было набрано 15 из 18 возможных очков — результат потрясающий.



Ложкой дегтя стало крупное поражение от дортмундской «Боруссии» в гостях (1:5). Но тут надо бы сказать, что у дортмундцев лучшая атака в немецком чемпионате. Да и в целом на пять пропущенных «Кёльн» не наиграл.



В остальном у красно-белых сейчас порядок. Среди обыгранных ими команд есть и борющийся за еврокубки «Байер», и крепкие середняки «Вольфсбург», «Айнтрахт Ф» и «Фрайбург», и между ними еще затесался неуступчивый «Вердер». Примечательно здесь то, что в этих пяти матчах «козлы» забили 13 раз, а пропустили всего три.



«Бавария» в последнем туре немецкого чемпионата прервала победную серию из шести матчей. На пути встал прямой конкурент в борьбе за чемпионство — «РБ Лейпциг». Встреча завершилась безголевой ничьей, хотя убойные моменты были и у тех, и у других — подвела реализация.



Впрочем, мюнхенцы забивать умеют: за 21 игру они 58 раз потревожили сетку ворот соперников. А главный бомбардир команды — волшебник Роберт Левандовски — в среднем имеет гол за матч. Так что «Кёльну» в домашней игре против действующего чемпиона Бундеслиги будет сложно зацепиться.



Однако бой «козлы» дать готовы. Из-за перенесенного поединка с мёнхенгладбахской «Боруссией» красно-белые получили дополнительный отдых, что пойдет на пользу футболистам. Хотя, конечно, «Бавария» есть «Бавария», и особой помехой лишний матч для нее не станет.

В предстоящем матче можно проверить ставку «П2 + обе забьют» за красивый коэффициент 2.22. Четыре из последних пяти очных встреч между командами были за мюнхенцами, а один матч закончился вничью. Не видим предпосылок к завершению беспроигрышной серии «Баварии».

Прогноз и ставки на матч «Кёльн» — «Бавария»

Новый тренер Маркус Гисдоль преобразил «Кёльн». За шесть последних матчей «козлы» набрали 15 из 18 возможных очков, обыграв далеко не самые последние клубы Бундеслиги. Но особой помехой для мюнхенцев они не станут.



«Бавария» находится в хорошей форме. Подопечные Ханса-Дитера Флика не проигрывают в немецком чемпионате на протяжении семи матчей. А предстоящем поединке проверим победу гостей + обе команды забьют за коэффициент 2.22.



Ставка: обе забьют + П2 за коэффициент 2.22.