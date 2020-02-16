СКА — «Адмирал». Прогноз: Лехтеря, Ткачёв и Якупов легко продлят победную серию

В матче регулярного чемпионата КХЛ 17 февраля СКА сыграет с «Адмиралом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч СКА — «Адмирал» команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 1.31. Победу команды Сергея Светлова букмекеры оценивают коэффициентом 8.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Адмирал»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Адмирал» 17 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.06. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.80.

Прогноз и анализ матча СКА — «Адмирал» (17.02.2020)

СКА продолжает погоню за ЦСКА в борьбе за первое место в турнирной таблице Западной конференции. В последних 12 матчах одержаны 11 побед, восемь из которых — в основное время. Единственное поражение нанёс как раз действующий обладатель Кубка Гагарина — 2:3 при абсолютно равной игре.



Самое удивительное, что после паузы на третий этап Евротура петербуржцы выглядят далеко не лучшим образом и много пропускают. В трёх поединках они получили восемь голов — для любой команды Алексея Кудашова это многовато. По две шайбы забросили «Амур» и «Торпедо», а «Салават Юлаев» вообще сподобился на четыре.



При этом всё же набрано максимально возможное количество очков, а это, разумеется, главное. «Тигры» и нижегородцы (дважды по 3:2) пропустили решающую шайбу на 57-й минуте, а уфимцев подвела дисциплина — два удаления подряд на исходе основного времени, формат «три-на-пять», поражение (4:3 ОТ). Большинство в тот вечер у «армейцев» работало изумительно.



ЦСКА после Шведских игр уже успел проиграть «Барысу», а потому отрыв сократился до трёх очков. СКА уверенно занимает вторую строчку на Западе: «Йокерит» отстаёт на пять баллов, а московское «Динамо» — на десять при двух играх в запасе. Словом, «армейское дерби» 25 февраля вполне может оказаться решающим в борьбе за Кубок Континента.



А вот «Адмирал» почти наверняка останется без плей-офф, хотя ещё совсем недавно шансы имелись. Дальневосточники потерпели четыре поражения подряд, все до единого — не просто в основное время, а ещё и с разгромным счётом. 0:4 от «Амура», 0:3 от «СЮ», 2:5 от «Авангарда» и 1:6 от «Нефтехимика».



Плачевные результаты не позволили воспользоваться проблемами «Куньлуня» и «Металлурга». На данный момент «моряки» занимают 11-е место в Восточной конференции, отставая от кубковой восьмёрки на шесть очков. Какие-то варианты ещё остаются, но для этого нужно максимально быстро вставать на победный путь.



Верится в это с трудом. «Адмирал» проведёт четвёртую выездную встречу за семь суток, а ведь скамейка у команды по понятным причинам невероятно короткая. Свежести и сил практически не осталось, а на одних морально-волевых зацепиться в Санкт-Петербурге редко кому удаётся. Вся надежда на вратаря.

Два предыдущих поединка в северной столице обернулись форменным разгромом — 7:2 и 8:2. Скорее всего, на этот раз разница в счёте будет поскромнее, но в целом сомневаться в успехе хозяев сложно. СКА сильнее, а «Адмирал» в последнее время выглядел безвольно. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 1.90 и П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Адмирал»

«Адмирал» проведёт четвёртый выездной матч за семь суток. Шансы на плей-офф минимальны, четыре предыдущие игры завершились разгромными поражениями. А у СКА восемь побед подряд, поддержка болельщиков и огромное преимущество по качеству исполнителей. Предпосылок для сенсации не видно.



Ставка: победа СКА с форой (-2) за 1.90.